Nestlé slíbila, že nové lentilky nezklamou. Češi nechtějí změnu receptury, reaguje europoslankyně

Od příštího roku se již nebudou oblíbené české bonbony Lentilky vyrábět v Česku, ale v německém Hamburku. Jedním z důvodů má být zlepšení receptury. Co to bude znamenat v praxi? Sputnik se ptal společnosti Nestlé, pod níž výroba cukrovinek spadá, a jednoho z kritiků tohoto rozhodnutí europoslankyně za KSČM Kateřiny Konečné.

Kdo vyráběl lentilky původně a jak vypadala produkce v posledních letech? Na obalu je značka Orion? Velice mě potěšilo, že při volání do závodu Sfinx mi řekli, že u nich stále lze koupit nestandardní lentilky i ty běžné, hlavně pak můžete nakupovat i po kilech…

Tiskový mluvčí firmy Nestlé Robert Kičina: V každém případě je Orion původně česká značka, už řadu let jí vlastní firma Nestlé. Pod značkou Orion děláme i další čokolády a cukrovinky: tyčinku Margot nebo třeba právě Lentilky. Součástí rodiny Orion je taktéž známá Kofila. Firma Nestlé v roce 1992 privatizovala tehdejší Čokoládovny a.s., Orion se stal součástí Nestlé. Lentilky (sladkost ve tvaru čočky) původně vyráběla cukrovinková továrna Sfinx, a to od roku 1907. Sfinx je nyní rovněž součástí Nestlé. Součástí koncernu je závod Zora, ten se nachází v Olomouci, a závod Tivall v Krupce. Tolik k Nestlé a českým dispozicím.

Již jsme si zvykli, že se česká produkce dílem přesouvá do zahraničí. Konečně i naše vozy se montují mimo ČR. Proč tento osud potkává nyní Lentilky? Na vlnách ČRo Ivo Hofman hovořil v příspěvku o jakémsi přímo „boji o Lentilky“. Nastínil tam něco v tom smyslu, že nejde o trh se zákazníky, ale o deliberativní rozhodnutí koncernu…

Od dubna 2021 bude produkci Lentilek obstarávat hamburská továrna. V EU se odehrává harmonizace výroby, princip se dotkl rovněž receptur Lentilek a Smarties… My jsme provedli zkoumání chutí zákazníků. Vše se děje se zřetelem ke spotřebiteli, máme zájem na tom, aby mu produkt i nadále chutnal. Jinak řečeno jsme provedli preferenční test mezi spotřebiteli. Světlo světa spatřila nová receptura, bude se týkat obou produktů: jak Lentilek, tak Smarties. Obě budou mít vylepšenou recepturu i chuť. Samozřejmě, že za harmonizací se rovněž skrývá optimalizace výroby, technologií…

České milovníky Lentilek snad potěší, že balení nejprodávanějšího 28g formátu bude svěřeno i nadále českému závodu Sfinx.

Trochu lituji, že uvedené firmy nemají prakticky webovky, Nestlé samozřejmě má. Nicméně – co se stane s původní recepturou?

Zůstane v našem archivu. Neuvažujeme, že bychom ji prodali… Naštěstí v digitálním století není problém uchovat recepturu. Firma Nestlé oficiálně říká k novému složení, že staronové Lentilky budou obsahovat méně cukru, více mléka a více čokolády z kakaa, které je certifikované dle standardů Nestlé Cocoa Plan organizací Rain Forrest Alliance. Nadále budou barveny pouze přírodními barvivy. Lentilky budou nově obsahovat lepek, který bude součástí cukrové krusty.

V Česku se někdy „bojíme“ dvojí kvality potravin. Na Západě vše „chutná lépe“…

Již jsem uvedl, že firmě Nestlé záleží na tom, aby byl zákazník spokojen. Máme jednotné kvalitativní standardy, ze kterých v žádné zemi neslevujeme. Věřím, že milovníky Lentilek potěší, že Lentilky s lepší recepturou zachováváme pod tímto označením. V rámci Nestlé budeme i dále součástí vývojového týmu, a tedy budeme mít vliv také na vývoj novinek a inovovaných produktů této značky, které původem české nejsou. Ještě jednou: pro nás je strategicky důležité, aby spotřebitelé byli s kvalitou, chutí i cenou i nadále spokojeni.

Některé české značky zanikly, viz Rum…

Lentilkám se tohle nestane. Nemělo by. Nestlé ctí tradici.

Co „výrobní linka“ a zaměstnanci?

Výrobní linku si ponecháme, zaměstnance přemístíme na jiné úseky.

Výroba Lentilek © Sputnik / Vladimír Franta

Výroba Lentilek © Sputnik / Vladimír Franta

Výroba Lentilek © Sputnik / Vladimír Franta 1 / 3 © Sputnik / Vladimír Franta Výroba Lentilek

Zeptali jsme se i jiného respondenta, který však není nadšen tím, že by se výroba oblíbené sladkosti měla přesunout k našim německým sousedům. Vyjádřila se nám europoslankyně Kateřina Konečná.

Zdá se mi, že „problém“ s Lentilkami trvá od roku 1992, kdy je firma Nestlé privatizovala. Zatím to nikomu moc až tak nevadilo. Jaký je váš postoj k této věci?

Kateřina Konečná: Jsem lentilková. Proto mi vadí, že se má produkt změnit. Od malička jich spoustu dostávám. Představa, že budu jíst německé lentilky, mě děsí. Ztrácíme další značku, kterou jsme měli.

Firma Nestlé ji ale zachová. Pořád to budou, alespoň dle značky, Lentilky… Jinak Nestlé vlastní i jiné české značky, viz Orion, Kofila…

Češi doufám nechtějí Smarties. V ČR se Lentilky tak dobře prodávaly proto, že si je každý pamatuje z dětství, možná i proto, že nejsou jako Smarties... Jsem opatrná z toho titulu, že v EU mám několikerý metr na kvalitu potravin. V ČR konstatuji horší kvalitu třeba dětské stravy, resp. když ji srovnávám s tím, co jsem viděla jinde v EU. Za nerovnováhou vidím firemní strategie a honbu za ziskem.

Všichni víme, že Lentilky jsou jedním z důsledků někdejší divoké privatizace „po česku“. Problém kvality by se dal ukázat na piškotech, které se začaly pro nás dělat v Polsku. Celkově se namátkou podívejte na „německou Škodovku“ (Škoda se s Volkswagenem dohodla, že česká firma v budoucnu bude dělat jen levná auta. Je to rafinovaná likvidace konkurence). Jediné, co můžu jako europoslankyně dělat, je odeslat otevřený dopis a pokusit se ovlivnit byznysplán korporace Nestlé. Nakonec v ČR měla Nestlé i tak velký odběr. Byla změna nutná? Není to jen jeden z aspektů potírání konkurence?

Firma Nestlé každopádně nebude rušit česká pracovní místa. Lentilky se v Hamburku vyrobí, ale balit se budou dál v České republice. Ostatně i ta naše auta Škoda jsou dílem vyráběna jinde…

Nevěřím, že jiná chuť nadchne české spotřebitele. Mě tahle vyhlídka naštvala, zklamala. Víte co? Tak fajn, vše zunifikujeme, ať je všecko čím dál tím víc stejné. Vše bude mít jeden tvar, jednu chuť. Ať žijí slavné Amarouny z Návštěvníků. Lentilky si přece nekupujeme k jídlu, ale proto, že na ně máme chuť. A ano, jsem ráda, že aspoň zůstanou zachována ta pracovní místa. Ověřila jsme si to. Propouštět se nebude.

To, na co se ptám, je, zda máme odkývat změnu receptury. Někdo říká, že i to pivo chutná jinak. Na řadě jsou lentilky?

Mám malé dítě. Vnímám tuto problematiku chutí a kvality přes piškoty. To už nejsou ty piškoty, které byly za nás.

Na okraj: subjektivně pociťuji, že ani Tatranky či Hořické trubičky nejsou úplně takové jako dříve.

Malému dítěti je to asi jedno, je naučeno na jinou chuť. Ptám se jen, co zunifikujeme dále? Uvedu jiný příklad: ledový čaj, můj kolega v kanclu jej má rád. Tvrdí, že ten samý z Čech se nedá pít. Chutná mu ten belgický. Říká – „Německý a belgický je lepší.“ Jenže pak mě napadá: Proč nám pak do paštiky nedávají více masa nebo do lunchmeatu? U nich to tam tak mají… Ne, to je nemotivuje, aby u nás zlepšili výrobní postupy. Vždyť i o dobré šunce si u nás můžeme nechat tu a tam jen zdát. Opravdu se důvodně bojím o chuť Lentilek v České republice. Vidím tu; Lentilky jsou toho příkladem. Kdyby to aspoň měnili kvůli něčemu, co škodí zdraví. Zatím se mi zdá, že za optimalizací je změna obchodního plánu kvůli zisku. Dosud jsme si nechali vnutit, že v paštice nemusíme mít tolik masa co jinde v EU. Evropa má širší okruh jazýčků, a tím se tu argumentuje. Že se harmonizujeme s Evropou.

Češi nechtějí změnu receptury. Proč nás neposlouchají? Je nás jen 10 milionů. Neberou nás na zřetel? Ať se na férovku řekne, že tohle je kapitalismus, a šmitec. Nezapomeňme, že kvůli masu začala v Rusku revoluce/vzpoura (zkažené maso na Křižníku Potěmkin)…

Opakuji, Lentilky nepotřebujeme k životu. Je to lahůdka pro chuť a náladu. Já si asi nakoupím zásobu Lentilek. Je mi to všechno líto. Chápu, standardizovaný globální produkt se lépe vyrábí a distribuuje. Ach jo…

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.