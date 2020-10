TOP 5 smrtících nových produktů KLDR. Vážný signál pro „americké loutky“

Síla severokorejského vojensko-průmyslového komplexu v posledních desetiletích významně vzrostla. Není to tak dávno, co předvedli projekt nového hlavního tanku i největší mezikontinentální rakety v historii země. Přišly vhod i zkušenosti sovětského a ruského obranného průmyslu.

10. října 2020 se v Pchjongjangu, hlavním městě Severní Koreje, konala vojenská přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících. Byla to pravděpodobně největší noční show představující mnoho nejnovější severokorejské vojenské techniky. Pro podrobnější analýzu jsme se rozhodli vybrat TOP 5 nových produktů severokorejského obranného průmyslu, které jsme viděli na fotografiích Korejské ústřední telegrafní agentury.

Vojenská přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících © REUTERS / KCNA

Vojenská přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících © REUTERS / KCNA

Vojenská přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících © AFP 2020 / KCNA VIA KNS

Vojenská přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících © REUTERS / KCNA

Vojáci během vojenské přehlídky u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících © Sputnik / Iliya Pitalev

Severokorejský lídr Kim Čong-un během vojenské přehlídky © REUTERS / KCNA

Vojenská přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících © REUTERS / KCNA

Vojenská přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících © AFP 2020 / KCNA VIA KNS 1 / 8 © REUTERS / KCNA Vojenská přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících

Severokorejci se inspirovali ruskou Armatou?

5. místo:

Nový hlavní tank. Jeho konstrukce napovídá o vlivu jak amerického Abramse, tak ruské Armaty. Samozřejmě, zatím není jasné, v jaké fázi je vývoj nového obrněného vozidla, které ještě nemá ani název. Možná jsou na přehlídce předváděny prototypy nebo makety, nebo se může jednat o tanky z první vojenské šarže, které již prošly testy.

Nový tank je pravděpodobně vybaven novým nebo znatelně aktualizovaným dělem s termopláštěm, který zajišťuje lepší chlazení hlavně děla. Tank zjevně zesílil pancíř, a to jak ze stran, tak po obvodu trupu, stejně tak střechu věže tanku. Nový produkt severokorejského obranného průmyslu je vybaven komplexem aktivní ochrany - obrázky jasně ukazují malé radary a odpalovací zařízení tohoto komplexu po stranách věže. Tank nese dvě odpalovací zařízení protitankových řízených střel – pravděpodobně se zde předpokládá použití severokorejské rakety, která je obdobou ruského přenosného protitankového raketového systému typu Kornet. Tank je vybaven novým zaměřovacím zařízením a speciálními senzory, které pomáhají zabránit zasažení protitankovou raketou.

© AFP 2020 / KCNA VIA KNS Vojenská přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících

Modernizován byl také podvozek - 7 válců jako u Armaty a nové pásy s měkkými gumovými „botami“ pro pohyb po asfaltovém povrchu moderních silnic. Bylo by samozřejmě zajímavé vidět nový tank v jeho hlavním prostředí - v polních podmínkách a v členitém terénu. A je třeba připomenout, že KLDR má silnou pozemní armádu vytvořenou podle sovětské tradice, což znamená, že tankům je přidělena nejdůležitější role v případě možného konfliktu s Jižní Koreou.

Varování pro Jižní Koreu

4. místo:

Druh nových raketometů s více odpalovacími zařízeními. Na přehlídce bylo předvedeno hned několik typů odpalovacích zařízení velkého kalibru, svým určením podobných ruským systémům typu Uragan a Smerč. Po předních raketových zemích se s rozvojem chemických technologií v KLDR objevily nové značky tuhého paliva se zvýšeným uvolňováním energie. To ovlivnilo zrychlení vývoje raketové technologie v zemi - objevily se nové taktické (do 100 kilometrů) a operativně-taktické střely (do 300 km), začaly vznikat rakety na tuhá paliva pro ponorky, objevily se raketomety s dlouhým dosahem.

© AFP 2020 / KCNA VIA KNS Vojenská přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících

Je ukázáno několik typů odpalovacích zařízení s raketami ráže 300-430 mm s odhadovaným dosahem až 250 km a mimořádně velká taktická raketa KN-25 s průměrem trupu 600 mm a doletem až 380 km, což je pro salvové systémy unikátní. Přinejmenším se jedná o hodnocení nezávislých odborníků.

Některá z odpalovacích zařízení jsme již viděli během testů nových raket v roce 2019. Z hlediska svých schopností se KN-25 stává nejúčinnější raketou s dosahem až 400 km, s vyšší přesností než rakety typu SCUD, které dříve tvořily základ operačně-taktických raketových systémů armády KLDR. V podmínkách konfliktu mezi oběma Korejemi umožňují rakety s dosahem až 400 km střílet na téměř jakýkoliv cíl v jižní části Korejského poloostrova. A nyní by přesnost nových raket měla být výrazně vyšší než u starých raket SCUD, což jim umožňuje zasáhnout poměrně širokou škálu cílů, a to i při zmenšené velikosti a lehčí bojové hlavici. Nelze také zapomínat, že raketomety jsou obvykle používány masivně - celými bateriemi nebo pluky, což znamená, že mohou velmi účinně zničit jakékoli ploché cíle - stanoviště vojsk, města, přístavy, letiště atd.

Dvouraketová salva s jadernou hlavicí

3. místo:



Severokorejské Iskandery a MGM-140 ATACMS. Pchjongjangu se podařily poměrně moderní a špičkové raketové systémy. Jedná se o raketové systémy krátkého dosahu KN-23 a KN-24, které byly v odborné veřejnosti nazvány „korejský Iskander“ a „korejský ATACMS“ kvůli podobnému vzhledu a funkčnosti.

Jedná se o rakety většího kalibru než supersilné střely raketometů. Mají dosah 450-600 km a mohou nést náklad o hmotnosti až 500 kg. Tento typ střely má relativně vysokou přesnost (až 100 metrů) a může nést jadernou hlavici. Samozřejmě je velká otázka, zda je KLDR, která se stala jadernou mocností teprve nedávno, schopna vyrobit dostatečné množství hlavic k vyzbrojení nejen strategických raket, ale také raket krátkého doletu. Na druhou stranu dokonce i pouze několik z těchto raket s jadernou výbavou může jakékoliv zemi způsobit obrovské škody. Tyto střely byly předvedeny na přehlídce na dvou typech odpalovacích zařízení - kolových a pásových. Všechny tyto raketové systémy nesou dvě rakety -předpokládá se, že dvouraketová salva i při tak dlouhém doletu a nehledě na určitý rozptyl raket zajistí zaručené zničení cíle.

© REUTERS / KCNA Vojenská přehlídka u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany pracujících

KLDR má málo jaderných ponorek

2. místo:

Raketa pro ponorky Pukkuksong-4. Raketa je zjevně vylepšenou a modernizovanou verzí rakety Pukkuksong-3, jejíž testování jsme viděli v roce 2019. Její odhadovaný dosah je 1900 km. Její nová verze má pravděpodobně téměř stejný dosah, ale nejsou vyloučena ani zdokonalení - například komplex prostředků k překonání protiraketové obrany nebo schopnost nést několik hlavic. Tyto rakety ještě nebyly testovány.

V každém případě je třeba uvést, že úspěchy KLDR ve vytváření raket na tuhá paliva pro ponorky a ve zvládnutí technologie startu pod vodou jsou velmi značné, ale bez ponorek s jadernými raketami bude obtížné tyto úspěchy v plné míře uplatnit. KLDR nyní může stavět pouze nejaderné ponorky s relativně malou autonomií, ale moderní protiponorková obrana bude tyto lodě dostatečně efektivně nacházet a ničit. Proto může být dosažení hlavního cíle takového raketového systému, to znamená způsobení nevyhnutelného úderu na území zámořského nepřítele, ohroženo. Možná nás v této oblasti v následujících letech čekají nějaké severokorejské novinky.

Jak Moskva „pomohla“ KLDR s Hwasong-16

A nakonec 1. místo:

Raketa Hwasong-16 je nejnovější a největší v historii severokorejské raketové techniky. Tato mezikontinentální raketa, kterou někteří odborníci se smyslem pro černý humor nazvali Corona-Intercontinental Ballistic Missile, se stala senzací finálního čísla přehlídkových programů. Dostatečně silná raketa o hmotnosti 80 až 120 tun (podle různých odhadů) se pohybuje na největším mobilním transportéru na světě s 11 kolovými nápravami.

Co můžeme v této chvíli říci o nové raketě? Jsou v ní použity technologie raket na kapalný pohon, podobné sovětským technologiím ze 60. let. Moskva aktivně pomáhala severokorejským komunistickým bratrům rozvíjet jejich vojensko-průmyslový komplex, a to i předáváním raket, a poté se s Pchjongjangem začali dělit o zbraně kolegové z Egypta a Sýrie.

Kromě toho je pravděpodobné, že severokorejští soudruzi získali určité základy v oblasti raketové technologie pomocí vojensko-technické rozvědky. Není vyloučeno, že něco „uniklo“ do KLDR kvůli chaosu a zmatku, který panoval v ruském vojensko-průmyslovém komplexu v 90. letech.

Ať je to jakkoli, KLDR dokázala vytvořit vlastní mezikontinentální raketu Hwasong-15 a nyní ukazuje světu ještě dokonalejší systém.

Byla předvedena dvoustupňová raketa o délce nejméně 25 metrů s průměrem prvního stupně téměř 2,8 metru. Na druhém stupni je instalována poměrně objemná raketová hlavice, která téměř jistě unese několik individuálních bojových hlavic.

Předpokládá se, že první stupeň nové rakety je obdobou prvního stupně perspektivní vesmírné nosné rakety Unha-X. Zkoušky této rakety dosud nebyly provedeny a možná bude trvat ještě několik měsíců, než se raketa stane skutečným létajícím vzorem, ale samotné objevení se takové rakety svědčí o stále probíhajícím hledání nejúčinnější reakce KLDR na světový imperialismus.

Všechny přehlídky v KLDR v minulém desetiletí byly považovány za prezentační platformu pro nové raketové technologie. Ne všechny modely techniky jsou poté realizovány ve skutečných bojových systémech, ale to nám nebrání s jistotou tvrdit, že úspěchy vojensko-průmyslového komplexu KLDR jsou zcela reálné a že vojenská síla severokorejské armády za poslední desetiletí významně vzrostla. A je naprosto nezbytné, aby si to uvědomily nejen USA, ale hlavně ti, kteří jsou v Pchjongjangu považováni za „americké loutky“.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.