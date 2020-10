Vojáci se čílí. Nechtějí dát miliardy na boj s koronavirem. Názor

Platit miliony, protože si to přeje Strýček Sam, nebo poslechnout zdravý rozum? Komunisté chtějí připravit armádu o část financování, peníze by měly jít na podporu boje s koronavirem.

Když zuří válka, je armáda potřeba. Musí se zbrojit, musí se plánovat obrana. Když zuří epidemie, musí se posilovat zdravotnictví. A třeba i na úkor jiných věcí. Vláda omezuje naše základní svobody a mění náš životní styl vyhláškami a zákazy. Pak tu máme rezorty, které chtějí peníze, ale měly by své choutky omezit. A mezi ně patří i rezort obrany. I když se tomu brání.

Snižte výdaje na armádu, jinak nemusíme podpořit státní rozpočet. Tak zní jedna z nejnovějších podmínek komunistů na vládu Andreje Babiše. To je stanovisko, které zastává šéf KSČM Vojtěch Filip a šéfka sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

„Já upřednostňuji spíše lidi před nákupem různých děl. Pro mne, pokud nedojde k nějaké úpravě tak, jak jsme požadovali, začíná být tento návrh zákona nepřijatelný a opravdu zvažuji návrh na jeho vrácení vládě k přepracování," uvedla poslankyně. Zmíněných deset miliard by podle ní mělo zůstat ve vládní rozpočtové rezervě pro potřeby státu v boji proti epidemii koronaviru. :Myslíme si, že tyto peníze by měly být k dispozici pro případnou potřebu v době pandemie covid-19. Když to zjednoduším, tak pro mě je milejší ty peníze dát pro lidi na zvýšení platů, na zdravotní péči, sociální služby atd., než je dát do tanků," řekla paní Vostrá.

Jenže, jak uvedla ministryně financí Alena Schillerová, vojáci si na rozpočet nechtějí nechat šáhnout. „Vůle k přepracování rozpočtu ve vztahu, že z ministerstva obrany by se deset miliard převedlo do vládní rozpočtové rezervy, není. Nebyla na straně ani jedné z koaličních stran. V tuto chvíli se musíme pokusit najít shodu. Buď ji najdeme v rámci Sněmovny, nebo budeme jednat o jiných podmínkách, případně jsme otevřeni jednat o podpoře rozpočtu napříč Poslaneckou sněmovnou. Cest je několik, nedám teď jednoznačnou odpovědět," uvedla pro tisk ministryně Schillerová.

Rozpočet na obranu pro příští rok má podle rozhodnutí vlády činit 85,4 miliardy korun. Ministr obrany Lubomír Metnar po jeho schválení kabinetem uvedl, že věří, že se zodpovědně zachová i Sněmovna. Už minulý týden výzvu komunistů odmítl, stejně jako náčelník generálního štábu Aleš Opata. Prý se jedná o přímý útok na bezpečnost země. Dodal také, že musí plnit povinnosti v alianci, která Česko v případě ohrožení ochrání. „Je to levnější než být sám. Bez modernizace budeme působit jako černý pasažér a trapný vyžírka," podotkl generál.

Takže takhle je to. Máme závazky před Severoatlantickou aliancí a musíme modernizovat. Čert vem koronavirou epidemii, musíme vyhazovat miliardy korun, aby si o nás v NATO nemysleli něco špatného. Pokud je na jedné misce vah záchrana konkrétních lidských životů a na druhé tanky, je jasné, co by mělo mít větší váhu. Snad si toho jsou vědomi i politici.

Sputnik o komentář k milionům pro armádu požádal poslance za KSČM, člena hospodářského výboru Sněmovny a předsedu sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média Lea Luzara.

„Rozpočet ‚vojáků´ je jedna z ostře sledovaných kapitol státního rozpočtu z pohledu schopnosti správce přidělené prostředky tak říkajíc utratit. Covid-19 neřádí jenom u nás v České republice, ale i v zemích dodavatelů a již nyní je zřejmé, že dojde k nedodržení původních termínů. Jako každý rok se také ukazuje, že velké oči armády při schvalování rozpočtu jsou v závěru podrobeny střetem s realitou neschopnosti tyto objemy vysoutěžit a realizovat. Tyto prostředky chceme zapojit v rámci volných zdrojů rozpočtu.

Stále si také v KSČM myslíme, že specializované a z odborného hlediska kritizované americké vrtulníky zrovna nyní nepotřebujeme, a spíše univerzální a značně levnější vrtulníky by třeba zdravotnické službě při transportu pomohly více. Prostě si myslíme, že v současné době jsou priority státu a jeho občanů výrazně jinde a snahy o utrácení peněz za zbraně nejsou na pořadu dne. A pokud už musíme obnovit techniku, potom do udělejme přes výrobky českých firem. A věřte mi, jsou u nás výrobci, kteří umí i špičkové transportéry, a pokud by dostali šanci a podmínky, mohli by jsme se opět vrátit mezi světovou strojírenskou elitu," říká politik.

Co říkáte na argument ministra obrany Metnara a náčelníka generálního štábu Opaty, že seškrtání armádního rozpočtu povede k ohrožení bezpečnosti země?

„Tato slova z armády slyšíme již dlouho, ale aby nám řekli, zda opravdu musíme bojovat v nekončících válečných konfliktech vyvolaných zájmy USA a ještě za to platit, to ne. Jaké cíle jsme v těchto konfliktech splnili? Kolik civilistů naše účast zachránila před smrtí, kolik infrastruktury jsme zachránili před zničením? Ne, to není ironie, bohužel si mnozí neuvědomují, za co vlastně riskují životy vojáci a na co slouží stále modernější a patřičně dražší zbraně," míní pan Luzar.

Nebudou nám zase spílat partneři z NATO, že neplníme dohodnuté financování obrany?

„Samozřejmě výrobci zbraní jsou jedni z největších lobbistů světa a mnohé vlády jsou v jejich zájmu schopni čehokoliv," říká pan poslanec.

A nakonec jsme se zeptali na podstatu komunistického návrhu. Proč by mělo dojít k přesunu miliard od armády k boji s koronavirem?

„Naše snaha v této oblasti je vedena efektivitou využití prostředků v době krize a odmítáme prostřednictvím českých daňových poplatníků zvyšovat úroveň života v jiných zemích snažících se prodat za každou cenu. V době hospodářských přebytků můžeme i výrazně modernizovat armádu v oblasti zbraňových systémů, ale v době krize je to hazard. Nač nám bude špičkově vyzbrojená a finančně bohatá armáda, když občané země, které má chránit, budou dřít nouzi s bídou? Proto KSČM bude stále upozorňovat na plýtvání a prosazovat zájem většiny neprivilegovaných občanů ČR," říká poslanec za KSČM Leo Luzar.

