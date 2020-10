Bývalý ministr zdravotnictví Ivan David: Prymula učinil chybu, která se neodpouští

Dnes jsme se z médií dozvěděli, že bude muset odstoupit Roman Prymula. Porušil své vlastní nařízení. Byl spatřen v pozdních večerních hodinách před restaurací bez roušky. Jaký vzkaz tím dostávají občané, voliči v České republice?

Ivan David: Za prvé nemusí odstoupit. Může to odmítnout, pak bude odvolán. Pan premiér Babiš řekl, že když pan ministr neodstoupí, že bude odvolán, což je běžná praxe. Rozdíl v tom může být takový, že po letech můžete říkat, že jste odstoupil sám [pokud to zvládnete sám udělat]. Já jsem jako ministr sám odstoupil, z jiných důvodů, které nepovažuji za vlastní chyby.

Ptáte-li se na to, jakou chybu udělal Prymula, pak to bylo ve vztahu k veřejnosti. Jiná otázka je, zda tím někoho vážně ohrozil na zdraví. Tu otázku řešit teď nebudeme. Ve vztahu k veřejnosti je jeho jednání chybné, nesprávné. Když někdo něco káže ostatním, měl by jít příkladem. Mohl předpokládat, že je exponovaná politická osobnost. Zejména v dnešní době bude trvale sledován médii. Za sebou bude mít skupinu lidí, kteří číhají na jeho chybu. A on takovou chybu udělal, což je naprosto nesporné.

Blesk, který vyfotil Romana Prymulu před restaurací, možná nafukuje v čase koronakrize méně významný moment – krom řidiče tam veřejnost nebyla. Možná bychom si v čase koronakrize měli hledět věcí zásadnějších: odvolávat profesionála možná není nejlepší za dané situace… Nebo naopak soudíte, že člověk musí být stále věren svým principům, zvláště řádí-li tu virus?

To je mnohovrstevná otázka. Jednak je to otázka mediální etiky, pokud dnes něco takového existuje. Jinak je to otázka toho, jak se má přistupovat k takovýmto chybám. Něco jiného je, kdyby věděl, že je nemocen… Že šíří viry, přesto by nenosil roušku – takových občanů tu běhá plno. Nicméně jako ministr musí chápat, že je pod drobnohledem. Fotografie Blesku nebyla zmanipulovaná. Je nejspíš pravdivá. Nebyla pořízena někým jiným, za jiných okolností. Prymula přistižen byl. Učinil chybu, která se neodpouští.

Kdyby Blesk fotku nezveřejnil, Prymula by v klidu jednal… Takto zase budeme narychlo hledat jiného ministra. Bude povolán jiný ministr, někdo bude možná pověřen, aby pravomoci ministra vykonával. Je toto všechno správným řešením situace? Máme již přes 4 000 lidí v nemocnicích.

O to je ta situace horší. Média a část veřejnosti chtějí vidět krev. Ctižádostí redaktorů je takzvaně ulovit velkou rybu. Pan prof. Prymula jim tu šanci dal. Oni rybu vylovili.

Na briefingu ODS formulovala své stanovisko tak (ČT24, poledne, 23.10.2020), že pan plukovník je voják a jistě ví, jaké bývají v armádě následky neuposlechnutí rozkazů…

Doufám, že je to nadsázka ODS, poněvadž v případě ODS bych si podobné poznámky nedovolil, protože mnoho jejich funkcionářů by muselo být dle této logiky „zastřeleno“…

Jejich partaj (ODS) má nakonec za sebou nechvalně známý „sarajevský atentát“…

Tento atentát (1997) byl naštěstí bez projektilů. Ale zvykem je, že když „zradil“ velitel či když díky němu přišli vojáci o život, … že takový velitel se zamkl do místnosti, namířil na sebe a „zmáčkl spoušť“… Což jistě zde nelze uplatňovat, protože Prymula nevystupoval ve funkci vojenské. Toto jsou hypotetické asociace… Chtěl bych říct, že takovéto výroky zní od ODS zvlášť nehezky, protože dlouhá řada lidí z ODS, která napáchala v ČR velké škody, by neměla kolem sebe šířit podobné poznámky…

Do jaké míry se Roman Prymula zdiskreditoval? Do jaké míry je to zneužitelná věc proti politické straně ANO? V posledních volbách to vypadalo, jako že se všichni spolčili proti ANO, teď tu máme důvěry pozbyvšího ministra Prymulu… Doba přece nežádá handrkování o personálie, ale jasná řešení v boji s covidem-19… Domníváte se, že budou předčasné volby?

© AP Photo / Petr David Josek Babiš u Zemana: Chci do čtvrtka nového ministra zdravotnictví Je to politický boj, kde všichni využívají chyb ostatních. Jestliže významný člen strany udělá chybu ve vypjaté situaci, je dost možné, že to příslušnou stranu poškodí. Ale je také možné, že ji to posílí, pokud útoky proti ní budou nepřiměřené, pokud předseda hnutí Babiš se bude chovat zvláště obratně a věrohodně. Mohlo by to jeho vliv naopak posílit, bude-li Babiš rázný. Uvidíme, jaké budou důsledky… Jedná-li se o situaci po volbách a o spiknutí proti ANO: moc tomu nerozumím. Jiná by byla situace, kdyby ANO získalo 51 % a bylo nezpochybnitelným vítězem. To se nestalo. Ač mělo ANO nejlepší volební výsledek, nemůžeme si hned myslet, že ti ostatní se nemohou mezi sebou dohodnout. Říkám to obecně.

V české společnosti jsou různé názory na opatření, která zavadí vláda (viz nedělní demonstrace na Staroměstském náměstí. Je tu několik rovin a úhlů pohledu. Jakoby chybí syntéza. Je tu nějaká autorita, která by ji mohla provést?

Je potřeba zvažovat několik aspektů současně. Jedno je záležitost ohrožení životů, šíření nemoci. Další záležitostí je třeba skutečnost ekonomického propadu. Další hledisko jsou důsledky pro volební úspěch té či oné strany. To jsou věci, které se při rozhodování berou v úvahu. To hraje roli v rozhodování, které se nedá opřít o nějaký zcela přesný matematický výpočet. Jak by si třeba ve své naivitě představovali Piráti. Škoda, že se vláda nechala po jaru dotlačit k odvolání opatření. Tím se nastartovala další vlna. Nebyl to sice úmysl, chyba ano. Ale – uvěřil-li by kdo vládě, kdyby zachovala jarní opaření? Druhá vlna by sice nebyla tak prudká, ale vláda by i tak byla kritizována. Je třeba neztrácet ze zřetele dlouhodobé hledisko a kontext. Že se někdo přikládá k takovému či onakému názoru, to ještě neznamená, že má absolutní pravdu…Musíme se také ptát, jak velké hospodářské škody lze vůbec tolerovat. Hrozí dluhové pasti i zvýšená aktivita exekutorů. Jistým odstrašujícím příkladem tu je dlouhodobě Řecko. Pozor si musíme dát na to, abychom se podobně jako Řekové nedostali vlivem špatných rozhodnutí do neřešitelné situace.

Děkujeme za rozhovor.

