Máme se líp než Španělé a Italové. Ale kde je háček? Názor

Možná to ani drazí čtenáři nevíte, ale žijete si líp než Španělé a Italové. A ještě chvilku a budeme se mít líp než Japonci. Že naše peněženky říkají něco jiného? A že koronavir byl ranou pro naše rozpočty českých domácností? V Mezinárodním měnovém fondu (MMF) vidí jen čísla a ta jsou jasná.

Česká republika díky koronaviru předběhla v HDP na obyvatele Španělsko a Itálii. Vyplynulo to z výsledků průzkumu Mezinárodního měnového fondu. Jak to? MMF, který porovnával vývoj ekonomiky jednotlivých států, ukázal, že Česká republika v HDP na obyvatele překonala mnohem větší a dříve silnější ekonomiky, jako je Itálie a Španělsko.

Z křivky vyplývá, že by Česko mělo růst i nadále a eventuálně přerůst i ekonomiku Nového Zélandu, nebo dokonce Japonska. Například pro rok 2025 MMF prognózuje, že česká ekonomika vytvoří v přepočtu 45 490 mezinárodních dolarů roku 2017 na obyvatele, což posouvá ČR o dvě příčky vzhůru nad Španělsko i Itálii, které by měly vytvořit v přepočtu 42 809 (v případě Španělska) a 42 525 (Itálie).

Také se divíte těmto předpovědím? „Důvodem je koronavirová krize, která v rámci své takzvané první jarní vlny zasáhla zvláště tíživě právě Itálii a Španělsko. Jejich ekonomický propad, včetně propadu právě ukazatele HDP v přepočtu na hlavu, byl tak citelnější než propad většiny dalších vyspělých ekonomik, včetně České republiky nebo třeba Slovenska," řekl pro web Echo24 hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

Takže jarní vlna koronaviru nás vyšvihla mezi ty silnější ekonomiky. Ale analytici z MMF by měli vyhlédnout z okna a všimnout si, že na uzavírání účtů je ještě brzo. Ve světě řádí covid-19 s novou silou a Česko to velmi pociťuje. Zase sedíme doma, zase je všechno zavřené. Teď navíc je mnohem víc nakažených, a to se nemůže neodrazit na ekonomické situaci naší republiky. Můžeme jen dál snít o tom, že doženeme a předeženeme Japonsko. Je to ta samá pohádka, jako když nám po sametové revoluci politici slibovali, že brzy ekonomicky doženeme a předeženeme Německo a Rakousko. Pamatujete?

A co máme teď? V době covidové? Český statistický úřad nedávno vydal svou prognózu ohledně vlivu koronaviru na naši ekonomiku. Naši statistici nejsou takoví optimisté jako pánové z MMF. Důvěra v tuzemskou ekonomiku v říjnu klesla. V důsledku zhoršení epidemiologické situace a navazujících vládních opatření se souhrnný indikátor důvěry snížil o 4,6 bodu na 86,4 bodu. Důvěra mezi spotřebiteli je nejhorší za půl roku, když spadla o 11,6 bodu na 86 bodů.

„Zhoršení epidemické situace a s tím související opatření se bezesporu projevily i ve zhoršení nálady spotřebitelů. Oproti září se lidé mnohem více obávají zhoršení celkové ekonomické situace a vlastní finanční situace. Velká většina respondentů se rovněž obává růstu nezaměstnanosti," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.

Mezi podnikateli důvěra v ekonomiku klesla o 3 procenta. Průměr zkreslují podnikatelé v průmyslu, mezi nimiž důvěra v ekonomiku stoupla

„Českému průmyslu se v současné době pořád relativně daří, ale v odpovědích podnikatelů jsme již zaznamenali určité náznaky obav z budoucího vývoje. Naproti tomu v sektoru služeb došlo v říjnu k výraznému poklesu důvěry, a to zejména v oblastech pohostinství, ubytování a cestovního ruchu," dodal Obst.

Takže? Zbytečně nejásejme. Čeká nás perné období. Že na tom můžeme být líp než Španělsko, zní sice hezky, ale inkaso z této hry čísel nezaplatíme.

O průzkumu Mezinárodního měnového fondu Sputnik hovořil se členem předsednictva Strany nezávislosti a ekonomem Romanem Malachem.

„Často se zmiňuje, že nejsou důležitá čísla, ale to, jak jsou interpretována. Toto je přesně ten případ. My jsme sice skutečně předběhli Španělsko a Itálii, ale ne proto, že bychom zbohatli. Jen jsme méně zchudli. Je třeba dát si čísla do souvislostí. Podle MMF bude HDP na osobu za rok 2020 v ČR ve stálých cenách 38 120 dolarů. Jenže rok předtím to bylo 40 938 dolarů, tedy máme meziroční pokles skoro o 7 %. To, že jiné země měly propad ještě větší, má význam z hlediska matematiky, ale reálně jsme všichni chudší. Druhá věc je stav roku 2025. Za sebe musím říct, že odhadovat jakoukoliv veličinu na pět let dopředu se hodně podobá věštění z křišťálové koule. Tedy bych tato data považoval za velmi hrubý odhad," říká expert.

Cítí se Češi bohatší než Španělé a skoro jako Japonci? Jak to vnímáte vy osobně?

„To je poměrně složitá otázka. Asi jak kteří. Ona jedna věc je skutečnost a druhá věc je vnímání skutečnosti. Podle mě se běžný Čech asi s běžným Japoncem nesrovnává. Vzhledem ke vzdálenosti obou zemí a minimu informací, které o Japonsku máme. Upřímně řečeno ani já jsem o tomhle nikdy neuvažoval. Španělsko, to je něco jiného. Spousta z nás tam jezdí v létě na dovolenou, a tak si myslí, že mají přehled. Ale podle mě i ten bude zkreslený. Většina z nás vidí turistické resorty, které bývají bohatší než jiné regiony. O tom, jak žijí běžní obyvatelé Španělska, nemáme moc představu. Když jsem třeba já procházel Barcelonu, tak jsem byl z některých částí města nadšen. Ale také jsem se dostal do míst, které vypadaly hůře než u nás.

Nicméně vzhledem k tomu, že jsem ekonom, tak si myslím, že se můžeme považovat za bohatší než Španělé. A to především proto, že ačkoliv se u nás situace zhoršuje, tak jsme pořád ještě svobodnější zemí a nejsme sešněrování tolika zákony a předpisy, které samozřejmě brzdí jakýkoliv růst," říká pan Malach.

Jak se na předpovědi MMF odrazí druhá vlna koronaviru v ČR? Dokonce naše ministerstvo zdravotnictví hrozí, že české ekonomice bude způsobena vážná škoda.

„Toto je hlavní důvod, proč nemůžu brát odhad roku 2025 v předpovědi vážně. Pro Českou republiku je tam totiž počítáno pro rok 2021 s růstem o 4,8 %. Tedy není zohledněn dopad současných vládních opatření na ekonomiku. A navíc se nezohledňuje ani v odhadu pro rok 2020. Meziroční pokles o 7 % odpovídá dopadům jarních opatření. Na obranu autorů musím říct, že samozřejmě zpracovat takovou studii zabere určitý čas, a tedy v době, kdy byla zpracována, bylo velmi těžké predikovat podzimní vývoj. To ostatně nedokáže v dnešní době nikdo, protože opatření naší vlády se mění v průměru po třech dnech. Autoři tedy nemohou za to, že jejich studie není aktuální. Jsem ale přesvědčen, že by neměla být pokládána za spolehlivý zdroj informací. Proto mě překvapilo, že některé servery na ní zakládají své články," míní ekonom.

A nebude to spíš tak, že za rok nová vláda bude řídit totálně ekonomicky zdevastovanou zemi, která na tom bude o chlup líp než Španělsko?

„V podstatě jste si odpověděl sám, přesně tak to bude. Já sám si netroufám odhadnout přesné vyčíslení dopadů opatření na českou ekonomiku. Už jen proto, že opatření jsou zaváděna absolutně chaoticky a bez jakéhokoliv plánu. Nelze pochybovat o tom, že dopady budou značné a bude trvat mnoho let, než se vrátíme na úroveň minulého roku. Kolik let to bude, závisí na tom, zda bude současná vláda v tomto chaosu pokračovat a jak dlouho. Příští vládě její pozici absolutně nezávidím. Že na tom budeme lépe než Španělsko, tím se sice můžeme utěšovat, ale myslím, že lidem, kteří skončí na úřadu práce, to bude asi jedno," říká člen předsednictva Strany nezávislosti Roman Malach.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.