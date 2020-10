Už to pečou. Proti Babišovi se utváří koalice, chvilkař Minář je mimo. Názor

Tak se nám to začíná houfovat. Do voleb zbývá zhruba rok, a takzvaná občanská pravice vytvořila dva tábory, kterými chce porazit hnutí ANO Andreje Babiše. A kdyby náhodou neporazit, tak alespoň získat takovou číselnou převahu, aby Babiš zůstal coby vítěz voleb v opozici jako kůl v plotě.

Tak co tu máme? Je tu menší koalice, ale zato s velkými ambicemi. Piráti chtějí jít do příštích sněmovních voleb v koalici s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Zatím jde o naděje, nic konkrétního. Ale papírově by podle aktuálního průzkumu veřejného mínění mohla tato koalice mít zhruba 28 procent hlasů. Hnutí ANO stejný průzkum společnosti Kantar slibuje 24,5 procent. ČSSD by se do Poslanecké sněmovny vůbec nedostala, údajně jako KSČM.

Šéf České pirátské strany Ivan Bartoš už prohlásil, že je připraven ucházet se o funkci českého premiéra. Naše republika měla úřednické vlády, vládu sebevrahů, ale kabinet huličů by byl novinkou. Před premiérskými ambicemi Bartoše Sputnik varoval už loni v létě. Jestli chtějí řídit naší republiku jako řídí Prahu, tak to pánbůh s námi.

Je tu taky druhá parta. Širší a razantnější. Ta má k sobě historicky a personálně blízko. Vždyť mezi těmito stranami neustále korzovali známé politické tváře takzvané občanské pravice. Jde o koalici ODS, lidovců a TOP 09. Strany chtějí ve volbách zvítězit a „změnit poměry v naší zemi k lepšímu“. Podle součtu volebních preferencí z průzkumu společnosti Kantar spoléhají na to, že by mohly ve volbách získat asi 25 procent hlasů. Koalice se už dala do práce. Strany podepsaly memorandum o spolupráci, mají jasno v tom, ve kterých krajích budou kandidovat jejich předsedové, které strany nominují krajské lídry a podle jakého klíče obsadí volitelná místa na jednotlivých kandidátkách. Jinými slovy už to pečou.

Asi teď drazí čtenáři přemýšlíte, kam se poděl bývalý vůdce Milionu chvilek Mikuláš Minář. Ten si na začátku tohoto týdne založil spolek Pro ČR. Spolek si klade za cíl vytvořit svobodnou, spravedlivou a bezpečnou zemi a chce vytvořit sílu, která změní Česko k lepšímu. Ale vypadá to tak, že se sotva vtěsná mezi dva koaliční bloky takzvané občanské pravice. Ledaže by parazitoval na voličích lepšolidí. Z toho by měl šéf hnutí ANO a současný premiér Andrej Babiš radost.

A to je asi jediné, co by Babiše mohlo při pohledu na tu novou politickou skrumáž radovat. Premiérovi teče do bot. Koronavir a neúnavné útoky jeho oponentů, jako i politická neschopnost jeho současných koaličních partnerů, táhne ANO pomalu ale jistě do opozice. I když vyhraje volby.

Jak to zatím vypadá, a to je ještě rok do voleb, tak Andrej Babiš bude spoléhat na ničivý vliv chvilkaře Mináře, ješitnost vůdců takzvané občanské pravice, která zničí vytvořené koalice, a lobbování. Ale je tu i jiný scénář, ze kterého lepšolidi klepne pepka. ANO se po volbách může spojit s SPD. Záleží na podmínkách. Ty ale nebude diktovat šéf ANO, ale Tomio Okamura.

O tom, jaké šance mají volební koalice takzvané občanské pravice, Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Ze strategického hlediska jde obecně o krok správným směrem, protože český model volebního systému do Poslanecké sněmovny, zejména v malých krajích a v krajích střední velikosti, poškozuje strany s nižšími volebními výsledky (cca do 10 % volebního zisku) resp. zvýhodňuje strany, jejichž volební výsledky jsou vyšší, a to ve smyslu přímé úměry.

Zjednodušeně – celkový počet mandátů, který dosáhnou tři politické strany kandidující samostatně, jestliže každá z nich dosáhne 6 %, bude vždy významně nižší než hypotetický počet mandátů, kterého by dosáhla volební aliance těchto stran, pokud by docílila výsledku 18 % (ale klidně třeba i 15 %). Uvědomme si, že procentuální součet výsledků STAN a TOP 09 ve volbách v roce 2017 byl zhruba roven výsledku hnutí SPD. Ovšem SPD získala o 9 poslaneckých mandátů více než STAN a TOP 09 dohromady.

A jelikož přidělování mandátů probíhá pouze na úrovni volebních krajů, nemají v nejmenších krajích strany s výsledkem do 10 % na poslanecké křeslo prakticky žádnou šanci. A samozřejmě se hraje i o (ne)překročení kvóra 5 % na celostátní úrovni, což je hranice politického života a smrti. Samostatně ji některé současné sněmovní strany dosáhnou již jen velmi těžko.

Kandidatura v rámci volební koalice má samozřejmě i svá rizika - např. aditivní uzavírací klauzuli, kdy dvoučlenná koalice potřebuje pro vstup do Sněmovny celostátně dosáhnout minimálně 10 % hlasů, tříčlenná 15 % hlasů a čtyřčlenná, resp. vícečlenná pak 20 % odevzdaných hlasů. Spadá sem i reálná možnost, že může nastat situace, kdy kandidáti jedné strany v rámci volební koalice mohou pomocí preferenčních hlasů „přeskákat“ kandidáty ostatních stran – a i riziko, že mnozí voliči strany A nikdy nebudou volit subjekt, kde spolu s „jeho“ stranou bude i pro něj nepřijatelný subjekt B. To může platit např. ve vztahu KDU-ČSL vs. TOP 09, ODS vs. KDU-ČSL i ODS vs. TOP 09," názorně vysvětluje expert.

Má alespoň jedna koalice šanci porazit Babiše?

„Je to otevřené, protože dynamika vývoje politické situace v důsledku dopadů epidemie koronaviru je nebývalá a nelze nic bezpečně predikovat. Také platí, že výhra na procenta nemusí znamenat výhru na mandáty, tzn. půjde i o to, koho považovat za skutečného vítěze voleb. Lze i očekávat, že rozhodující pro konečný výsledek voleb bude to, jak dopadnou volby ve čtyřech největších krajích – Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj – kde se přerozděluje polovina poslaneckých mandátů. Přičemž je pravděpodobné, že v Praze i Středočeském kraji některá z antibabišovských koalic hnutí ANO 2011 porazí. A je docela dobře možné, že v obou těchto krajích obsadí hnutí ANO 2011 až 3. místo. Rozhodující pro konečný volební výsledek pak budou vzájemné rozestupy a poměry získaných hlasů a mandátů právě v těchto čtyřech největších krajích," míní politolog.

Když se podíváme na průzkum preferencí, tak ANO po volbách neobnoví současnou koalici. Nezůstane Andrej Babiš jako kůl v plotě?

„Pro formování budoucí podoby (většinové) vlády bude podstatných více faktorů. Jednak to, kdo ve volbách zvítězí, protože prezident Zeman se nechal již opakovaně slyšet, že premiérem jmenuje představitele vítězné strany. Bez ohledu na to, jaká bude jeho teoretická šance na sestavení vlády, která by získala důvěru Poslanecké sněmovny.

Tato osoba bude tedy mít hypoteticky čas do března roku 2023, kdy skončí druhé volební období prezidenta Zemana, tuto důvěru získat. Do té doby tedy může Andrej Babiš, bude-li ANO 2011 vítězem voleb v roce 2021, být premiérem – a to i bez důvěry Sněmovny. Teoreticky možné je i to, že vítězné ANO vytvoří většinovou vládu i s nějakým(i) subjekty, které mají tvořit předpokládané volební koalice. Buď proto, že takové koalice nakonec nevzniknou, nebo nebudou po volbách postupovat ve shodě.

A je i možné, že do Sněmovny se dostanou jak ČSSD a KSČM, tak i SPD a hnutí Trikolóra, což znamená, že Andrej Babiš v klidu sestaví svou další většinovou vládu. Možná mu k tomu bude stačit, když se do Sněmovny dostanou tři z těchto čtyř subjektů, v krajním případě i dva, budou-li dostatečně silné a protistrana nikoli, např. v důsledku toho, že se jí nepodaří sestavit předvolební koalice. Což není rozhodně vyloučené, jestliže vidíme, že např. většina členů Pirátské strany není pozitivně nakloněna uzavření aliance s hnutím STAN," říká pan Doležal.

Dokážete si představit, že by vznikla vládní koalice ANO a SPD? Na co by Andrej Babiš musel přistoupit?

Určitě ano, byť není jisté, zda bude na vytvoření vlády s většinovou podporou ve Sněmovně Andreji Babišovi stačit pouze jeden koaliční partner. Je dost pravděpodobné, že by tento tandem potřeboval ještě třetího partnera. Ale v zásadě je tato představa reálná, o nějaké formě spolupráce obou subjektů se jednalo již před vznikem současné vlády ANO+ČSSD s podporou KSČM.

Lze si představit, že by programové prohlášení takové koaliční vlády muselo obsahovat závazek o předložení návrhu funkčního zákona o proveditelném, širokém a závazném obecném referendu, o zákonné úpravě přímé volby starostů a primátorů na úrovni obcí a měst či o zásadní změně systému exekucí, kdy by výkon rozhodnutí mohly vymáhat už pouze soudy, nikoli soukromé subjekty.

A v praktickém výkonu politiky by Andrej Babiš musel vystupovat mnohem rázněji a méně vstřícně vůči požadavkům a návrhům Evropské unie," říká politolog Tomáš Doležal.

