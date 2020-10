Češi v Mali: Svatý boj proti teroristům a riziko jejich odvetné reakce. Názor

Během včerejšího zasedání ve Sněmovně pouze 20 poslanců ze 133 přítomných nepodpořilo vládní návrh na vyslání elitního oddílu speciálních sil z Prostějova v Mali, jejichž úkolem by nebyla jen role poradců tamním vojákům, ale vyráželi by s nimi i do boje.

Pokud jde o rozsah boje proti teroristům, do kterého mají být zapojeny české speciální jednotky, ten se rozšíří také do Čadu a Nigérie.

„Přispějeme do operace, která se bezprostředně týká naší bezpečnosti,“ nechal se slyšet český ministr obrany Lubomír Metnar.

Islámští teroristé jsou, beze sporu, hrozbou pro celý svět. Nicméně, v tomto africkém regionu však vykonává misi boje proti nim Francie. Připomeňme, že v srpnu roku 2014 zahájila Francie vojenskou operaci s názvem Barkhane, a to za účelem boje proti islamistickým skupinám v pěti zemích regionu – Mali, Burkina Faso, Mauritánie, Niger a Čad. Barkhane byla pokračováním operace Serval, kterou vedla francouzská armáda v letech 2013–2014 v Mali.

Nyní Česká republika ochotně reagovala na francouzskou výzvu o pomoc. Ale stálo to za to? Radikální islamisté mají svůj vlastní účet vůči Francouzům. Nebude nyní takový účet vystaven i Čechům? Poslanec Leo Luzar (KSČM) se pro Sputnik vyjádřil následovně:

Je těžké jednoznačně odpovědět na vaši otázku. Vzpomeňme si na historii. Region Mali v Africe a okolní státy jsou dlouhodobě v docela velkých národnostních problémech. Začalo to nešťastným zničením libyjské vlády a nepokoje, které souvisí s rozpadem Islámského státu*, se přesunuly na africký kontinent. V Mali vypukly dlouholeté nepokoje, a i Rada bezpečnosti OSN se snaží hledat řešení. Samozřejmě se historicky jedná o kolonii Francie, a proto si Francie neustále dělá mandát k tomu, aby v tom Mali a okolních státech fungovala jako dominantní role. To se mi příliš nelíbí, a to jsem vyjádřil i ve svém vystoupení v parlamentu. Čili z jedné strany tady máme vojáky v mandátu OSN, kteří plní bezpečnostní pozice a úkoly v rámci snahy ochránit obyvatelstvo. Z druhé strany tady máme francouzskou armádu, která v této oblasti působí také. A je otázka, a to byla ta otázka, kterou jsem položil panu ministru obrany, jaká je spolupráce mezi armádami, které jsou pod mandátem OSN, a francouzskými vojáky, kteří jsou mimo tento mandát a působí ve stejné oblasti? Doufejme, že působení našich vojáků přispěje v rámci mandátu OSN, zdůrazňuji mandátu OSN, k uklidnění situace a budeme moci být nápomocni i v migrační krizi, která z této lokality vychází a občané se snaží před válkou utéci.

Jsou nyní náklady na rozšíření mise oprávněné?

Situace v Mali není úplně jasná a došlo tam k vojenskému převratu. Nová vláda se přihlásila k pokračování mandátu OSN. Na pořadu jednání byly i smlouvy řešící pobyty českých vojáků v okolních státech, aby se dostali na stejnou úroveň jako francouzští vojáci, protože ti bilaterální smlouvu mají. Ale situace je tam docela nepřehledná právě tady tím, že došlo k té změně vlády v Mali a nebyla to klasická změna volbami, ale převratem. Je to nepřehledné a doufejme, že se situace uklidní.

A hlasoval jste pro nebo proti vyslání až šesti desítek českých vojáků na misi do Mali, Nigeru a Čadu?

Já jsem hlasoval proti této misi z jednoho prostého důvodu. Opravdu nevnímám, že by pozice českých vojáků v rámci OSN byla natolik vyjasněná, že by nemohla být zaměňována fungováním v rámci francouzských jednotek, které tam působí mimo tuto misi. To já považuji za trochu problematické, protože je-li to vojenská mise v rámci Rady bezpečnosti OSN, potom je to v pořádku, protože tady je souhlas všech států Rady bezpečnosti OSN. Ale francouzští vojáci v této oblasti působí také jako čistě zástupci zájmů Francie, toto by se mi nelíbilo, kdyby čeští vojáci byli smícháváni dohromady s touto pozicí Francie.

* IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku

