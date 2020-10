Exkluzivně. Bulharský politik: Když si USA přejí válku s Ruskem, ať to dělají bez Evropy

Koncem října předseda bulharského národního hnutí Rusofilové Nikolaj Malinov prohlásil, že se postavil do čela strany, která hájí těsnou spolupráci Evropy s Ruskem. Podle politika je jeho činnost jako stranického lídra přirozeným pokračováním toho, čemu se věnoval 20 posledních let.

Avšak nehledě na průhlednost postoje začala státní obžaloba podezírat Malinova z toho, že vede tajnou činnost: v září 2019 ho bulharská prokuratura obvinila ze špionáže pro cizí stát.

Jako důkaz prokuratura uvedla zprávu Malinova v ruštině, ve které píše o nutnosti změny geopolitické orientace Bulharska. Lídr hnutí pak sdělil, že zpráva byla napsána také v jiných jazycích, včetně angličtiny a francouzštiny, a že žádné důkazy jeho viny neexistují. V rozhovoru pro Sputnik politik promluvil o těchto obviněních, o vztahu vůči NATO a o dodávkách ruských zbraní Srbsku.

Sputnik: Minulý týden jste prohlásil, že jste vůdcem strany Obroda vlasti. Je to již zaregistrována strana, která existuje od roku 2009?

Malinov: Ano, je to stará strana založená bývalým ministrem obrany Jordanem Mutafčijevem, která je založená na principech vojensko-vlasteneckých sil a struktur v naší zemi. Spolu s mým týmem z národního hnutí Rusofilové, které je jednou z největších nevládních organizací v Bulharsku, máme 240 poboček a hodláme značně zvýšit vliv této strany.

Když jsem byl před rokem spolu s 15 dalšími členy vedení národního hnutí Rusofilové zadržen kvůli obvinění ze špionáže (pozn. ve prospěch Ruska), dospěli jsme k závěru, že bez stranické, bez zákonodárné ochrany našich myšlenek, což jsou tradiční hodnoty, svět s více póly a silný stát, existuje nebezpečí jejich zákazu v naší zemi.

Minulý týden, když si vysoké americké úřední osoby dovolily říct, že je třeba přemístit vojáky z Německa blíž k Rusku (jde o projev ministra obrany USA Marka Espera, ve kterém, když vzpomínal Bulharsko, řekl „Musíme se tedy posunout o kousek dále na východ. Pomůže nám to s výzvami v časové vzdálenosti, pokud chcete, v případě, že Rusové provedou nějaký typ opravdu agresivní akce.“),

prohlásili jsme, že to absolutně není v zájmech Bulharska a že jsme proti rozmístění jakýchkoli cizích vojsk v naší zemi.

Řekl jsem, že Bulharsko musí vystoupit z vojenských struktur NATO, ale zůstat v politických. Máme za to, že budoucnost Evropy a Bulharska je ve svazku s Ruskem. Tento svazek by pomohl reagovat na všechny výzvy v nynější turbulentní situaci: týká se to jak stovek milionů potenciálních migrantů z Afriky, tak velmi rychlého růstu Číny, a ne moc přátelských výroků Ankary.

Promluvil jste o obvinění ze špionáže. Jak na to vůbec reagujete?

Vždy jsem říkal, že je to hrozná urážka. Jsem rád, že mi v Bulharsku již neříkají špión Malinov, ale „obviněný ze špionáže“, protože pouze bulharský soud mne může shledat vinným. Totéž se týká soudce (pozn. který poskytl povolení k návštěvě Ruska pro předání Řádu přátelství). Ani on, ani jeho žena a děti nemají možnost vstupu do USA. Přitom proti němu nebyla vznesena žádná obžaloba, šlo pouze o jistá obvinění v médiích, že je zkorumpovaný, protože pustil Malinova, aby dostal řád od Putina. Jsem pevně přesvědčen o své nevině a absurditě obvinění. Můj postoj je všeobecně známý a pevný více než 20 let, není to pro nikoho překvapení.

V jaké etapě je váš případ?

V etapě vyšetřování před soudem. Podle bulharských zákonů má tohle vyšetřování trvat až půldruhého roku od okamžiku vznesení obžaloby. Bude to v březnu 2021. Bohužel byl tento zákon před rokem změněn, takže když to bude prokuratura vyšetřovat pět, deset a celých 25 let, nikdo jí nemůže zabránit pátrat po celou tuto dobu po důkazech, které jistě nenajde, protože prostě neexistují.

V rozhovoru pro Bulharský národní rozhlas jste řekl, že eventuální konfrontace mezi NATO a Ruskem může způsobit, že „směrem na Bulharsko poletí ruské rakety“. Chcete, aby Bulharsko vystoupilo z aliance právě kvůli této možné konfrontaci?

Samozřejmě. Když Američané mají za to, že mají kvůli čemu válčit s Ruskem, ať válčí z vlastního území a nenutí nás konfrontovat se s Moskvou. Mám vůbec za to, že celý tento cirkus, který pozorujeme od roku 2014 se sankcemi proti Rusku, je těžká patologická choroba světové politiky.

Není dosud zveřejněn fakt, že také díky činnosti naší organizace a více než deseti dalších rusofilských organizací, jež existují v Bulharsku v posledních 20-30 letech, má přes 70-75 % obyvatel Bulharska kladný vztah k Rusku, a nevidí hrozbu, ani vojenskou ve smyslu dobytí území, ani ekonomickou v smyslu ekonomické závislosti.

Pro nás je alogické a nepřirozené, když nás dávají na různé strany barikády s naším bratrským národem. Ne náhodou má Bulharsko v průzkumech NATO a EU nejvyšší procento rusofilských nálad než ostatní členské státy. (pozn. podle dat průzkumu Global Attitudes Survey za rok 2019 má Bulharsko skutečně nejvyšší úroveň kladných představ o Rusku, 73 %, ve srovnání s USA (18 %), Kanadou (30 %), Německem (35 %), Polskem (33 %). Více než polovina respondentů má kladný vztah k Rusku pouze v Řecku (58 %) a Slovensku (60 %).

Co si myslíte, existují pokusy o „zatažení“ do aliance Srbska a Bosny a Hercegoviny?

Myslím, že pro Srbsko a Bosnu a Hercegovinu by to bylo po bombardování jistým cynismem. Bude to k politování, když národy, jež byly přímo poškozeny agresivním chováním NATO, vstoupí do aliance. Myslím, že stačí jiné formáty související s bezpečností, kterých by se mohlo Srbsko zúčastnit.

Co si myslíte o vojenské spolupráci Srbska s Ruskem a o nákupu produkce ruského vojenského průmyslu?

Myslím, že se srbský prezident Aleksandar Vučić vyslovil velmi jasně a pevně, když mluvil o tom, že se obranyschopnost Srbska víckrát zvýšila díky ruským zbraním. V tomto smyslu rozumím chování Bělehradu. Nezapomínejte, že větší část zbraní, které dostává Srbsko, dostává tak nebo jinak přes území Bulharska. Takže z tohoto hlediska ukazujeme velmi dobrý sousedský vztah.

Co se týče vaší další sousedky, Severní Makedonie, se kterou má Sofie hodně historických rozporů, může, podle vašeho mínění Bulharsko skutečně bránit vstupu této země do EU?

Myslím, že když si Severní Makedonie přeje vstoupit do EU, nic jí v tom zabránit nemůže. Ale z hlediska našich historických sporů je to velmi vážná otázka, a považuji za nízkou kulturu pokusy o zřeknutí se našich společných dějin, protože je známo, kdy a jak vznikla Makedonie, a že jsme byli první země, která uznala Makedonii po jejím vzniku. Jsou ale přece jenom principy, lidské a morální, které je třeba respektovat, jsou to naši společní historičtí hrdinové, naše společná historická cesta, kterou jsme urazili. Všechny historické spory by měly být ukončeny tak, aby k tomu Bulharsko mělo klidný a kladný vztah (pozn. k vstupu Skopje do EU). Nelze měnit dějiny. Avšak je to jako v rodině, bratrské národy vždy mohou najít nějakou špínu pod nehty souseda, příčinu k hádce. Snadnější je najít něco pozitivního, co nás sdruží a sjednotí.

Po nákupu F-16 se stalo Bulharsko jedním z lídrů v růstu vojenských výdajů, když to počítáme v procentech z HDP, přitom je podle ekonomických ukazatelů jedním z outsiderů EU. Je to podle vás správné věnovat se modernizaci armády v době míru, když 22 % Bulharů žije podle dat z roku 2019 pod hranicí chudoby?

Z ryze politického hlediska mám za to, že to není rozumné, také z finančního a ekonomického hlediska. Je to ale moje osobní mínění. Myslím, že by se za tyto prostředky daly koupit jiné zbraně, jež by zajistily bezpečnost Bulharska. Je to však otázka spíše pro příslušné experty.

