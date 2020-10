Donald Trump nebo dědeček Hříbeček? Proč by na tom mělo ČR záležet. Názor

Ještě že máme jen ten koronavir a Prymulu. Tak si za pár dní můžeme v České republice oddechnout. Proč? Spojené státy americké čekají prezidentské volby a vypadá to, že to bude pořádná mela. Politicky, nejde však vyloučit, že i v ulicích amerických měst.

Američané budou 3. listopadu volit prezidenta. Kandidátů je jedenáct. Šanci na opanování Bílého domu mají pouze dva. Proč? Nejde o to, že by byli nejznámější. Ani o to, že mají na svém volebním kontu od různých velkopodnikatelů miliony dolarů. Neprivilegovaní kandidáti nemají sílu registrovat se ve všech státech. Mají proto méně volitelů, a to znamená, že i menší šanci čili žádnou, ke zvolení.

Takový populární zpěvák Kanye West se mohl zaregistrovat pouze ve 12 státech, mohl by tak spoléhat na hlasy 84 volitelů z 538, kteří rozhodují o příštím americkém prezidentovi. Ano, tak funguje americká demokracie. To je jako kdyby fanoušci prezidentského kandidáta Marka Hilšera mohli hlasovat pouze v Jihočeském kraji a na Olomoucku. To by byl řev o nedemokratické volbě.

O vládu nad USA tak bude bojovat dosavadní prezident Donald Trump a jeho demokratický vyzyvatel Joe Biden. Co jsou oba pánové zač naši čtenáři tuší. Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Oba dva jsou zastánci americké hegemonie nad světem, oba věří v zasahování USA do záležitostí jiných států. To je obšírný pohled.

A teď ten detailní. Pojďme se podívat na to, jak americké volby mohou ovlivnit Českou republiku. Tak předně, Donald Trump začal zavádět cla na evropské zboží, a to i na to, které se vyrábí v naší zemi. Jinými slovy, uvalil na EU sankce. Dosavadní americký prezident také zneužívá protičínské nálady některých českých politiků k tlaku na Peking. Viděli jsme to v případě návštěvy amerického ministra zahraničí Mika Pompea v Česku, když nepatřičně vyjadřoval své sympatie předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi.

A kandidát demokratické strany Biden? Tváří se jako dědeček Hříbeček, ale slova bývalého německého ministra zahraničí popisují skutečnost. „Naděje, které my Evropané máme, že s Bidenem bude všechno lepší, jsou chybné. Konflikty zůstanou," řekl Gabriel.

Sputnik se zeptal dvou renomovaných českých politiků, jak se staví k americkým volbám a jaké mají vůbec význam pro Českou republiku.

„Záleží jak pro toho či onoho občana ČR, protože institut amerického prezidenta, kdy se v Bílém domě střídají kandidáti Republikánů a Demokratů, bývá odjakživa odrazem principu klasického bipartismu v unikátní americké formě tzv. spojených nádob. To znamená, že ať je v křesle amerického prezidenta kdokoliv, vždy bude v podstatě realizovat z 90 % stejnou agresivní imperialistickou politiku stejně, jako by dělal jeho protějšek z opoziční strany a pouze v těch zbylých 10 % se bude odlišovat.

Osobně, kdybych už musel v tomto pseudovýběru volit, preferoval bych spíše Donalda Trumpa, neboť je mi sympatická jeho snaha o eliminaci takových obskurních hnutí jako je např. Black Lives Matter , Mee Too či například snaha o zamezení nelegální migrace a jejích dopadů, čímž jeho země nesmírně trpí," říká na otázku, čí vítězství by bylo lepší pro Česko, Jiří Valenta, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslanec za KSČM.

„Osobně preferuji politiku prezidenta Trumpa. Přijde mi vlastenecká, zaměřená na péči o obyčejné Američany, a navíc Trump jako jeden z mála amerických prezidentů nezačal žádnou agresivní válku. Chápu, že prezident, který se snaží plnit zcela konkrétní předvolební sliby, musí u konkurence vzbuzovat zděšení. Neumím si představit, že by stejným stylem byla vedena politika jeho konkurenta Bidena. Je jasné, že výsledek amerických prezidentských voleb bude mít veliký vliv i na vývoj u nás, zejména co se týče migrace, zadlužování a boje proti nesmyslným ekologickým nařízením EU," odpovídá na stejnou otázku Jiří Kobza, místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, poslanec za SPD a bývalý diplomat.

Mají vůbec volby amerického prezidenta význam pro Českou republiku? „Z hlediska bezpečnosti předpokládám další tlak na nákup výběrové americké vojenské techniky, byť za přemrštěnou cenu. Faktem je, že NATO zatím nikoho z členských států nezachránilo (ani Kypr, ani jižní státy EU).

Z ekonomického hlediska bude mít pro ČR Amerika obrovský význam zejména v případě, že ČR opustí EU. USA potom mohou nabídnout alternativní trh. Myslím, že v tom případě uzavření bilaterální obchodní dohody bude jeden z prvních úkolů svobodné české diplomacie," říká pan Kobza.

Pan Valenta má jiný pohled. „Osobně si myslím, že spíše nikoliv! USA budou vždy, bez ohledu na osobu svého prezidenta včele, prosazovat a hájit svoji expanzivní hospodářskou politiku po celé planetě a k dosažení svých cílů bezskrupulózně využívat veškeré dostupné prostředky, včetně agresivních vojenských operací, a to zcela bez ohledu na veřejné mínění. Jinak totiž nelze v prizmatu jejich státního a politického systému udržet v blahobytu několik desítek multimiliardářských rodin, které v úzkém propojení metastázují svým vlivem prakticky do každé země světa.

Co se týče ČR, tak se domnívám, že úzká transatlantická vazba nás nepřijatelně omezuje v možnostech ekonomické volby a předurčuje naše další strategická rozhodování. V otázce bezpečnosti se nám spolupráce s USA také ne zrovna vyplácí, neboť ze země, která by neměla mít žádného přirozeného nepřítele, se již pozvolna stává terč odvetných akcí osob a skupin ze zemí rozvrácených americkou dobyvačnou politikou. Lze tedy obecně říci, že by nám vyhovovala spíše taková osoba amerického prezidenta, která by měla předmět svého zájmu uvnitř vlastní země, a nepokračovala by v politice násilné přetavby suverénních národních celků na dysfunkční klony „amerického typu demokracie“, míní pan Valenta.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.