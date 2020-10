Cizí vojáci v lékařských pláštích. Opravdu pomůžou v boji s koronavirem? Názor

Cizí vojáci v lékařských pláštích nás budou léčit od koronaviru covid-19? Vláda požádala o pomoc, parlament ji schválil. A co to dá obyčejným lidem?

Do špitálu s vlastními papučemi a učebnicí angličtiny? Už to tak vypadá. Vláda chce proti koronavirové epidemii nasadit vojenské zdravotníky ze Spojených států a Evropské unie. Je to buď hodně originální nápad, nebo známe jen část pravdy.

Českému zdravotnictví bude moci v krizové situaci vypomoci po dobu 90 dnů až 300 vojenských zdravotníků z členských států NATO a Evropské unie. Jejich přítomnost v České republice odsouhlasila na mimořádném jednání vláda Andreje Babiše. Vládní návrh poté schválila Poslanecká sněmovna a v Senátu to také nestopli. Takže je rozhodnuto.

Ministerstvo obrany v současné době vyjednává o příjezdu 28 vojenských zdravotníků se zkušeností s covidem ze Spojených států amerických, kteří by měli dorazit koncem příštího týdne. Zapojit se mají do práce v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích, případně v dalších nemocnicích, kde budou potřeba.

„Máme konkrétní nabídku na pomoc 28 lékařů a zdravotníků z USA. Zároveň probíhají jednání o možném vyslání zdravotníků i z jiných členských zemí NATO a EU. Abychom vše v případě potřeby mohli rychle realizovat, schválila dnes vláda pobyt až 300 vojenských zdravotníků na českém území po dobu do 90 dnů," uvedl Metnar.

Doplnil, že jde o expertní pomoc českým zdravotníkům, zahraniční vojáci budou v případě nasazení v ČR působit beze zbraní a prý vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem. Tak to jsme zvědaví.

Všimněte si, drazí čtenáři, jedné věci. Vůbec se nehovoří o tom, kdo to bude platit. Pozveme si cizí vojáky za naše peníze? A nakolik vyjde pronájem jednoho amerického vojenského lékaře, který bude bloumat po střešovické nemocnici?

Člověk se těžko může zbavit dojmu, že jde jen o propagandistickou akci Severoatlantické aliance a Spojených států. Ta má zdravým skeptikům dokázat, že NATO pomáhá a naše členství v organizaci má smysl.

Je velká škoda, že vláda nekývla na alternativní návrh. Tak například komunisté chtějí, aby vláda jednala s Evropskou unií o návratu českých lékařů z unijních zemí a doplatila jim rozdíl ve mzdách. Návrh Výkonný výbor KSČM podložil tím, že lékaři z Česka znají místní mentalitu a dorozumí se lépe než zdravotníci Severoatlantické aliance a EU, o jejichž zapojení usiluje vláda.

A to zní rozumně. Podpořili bychom své krajany, možná bychom je přilákali zpět natrvalo a oživili naše zdravotnictví. Pro pacienty by to bylo výhodnější z toho hlediska, že nevzniknout problémy s tím, že se s lékařem nedomluví. Ale jak už teď víme, zájem vlády je někde jinde.

O nasazení cizích vojenských lékařů v Česku Sputnik hovořil s Monikou Jarošovou, poslankyní za SPD a členkou sněmovního podvýboru pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů.

„Hnutí SPD tento krok nepodporuje a ani já jsem pro něj nehlasovala. Nejde totiž jen o oněch 28 vojenských zdravotníků, ale též o jakýsi blíže nespecifikovaný doprovodný vojenský personál, který se může vyšplhat až k počtu 300 osob. Je hezké, že nám v naší nelehké situaci chce někdo pomáhat, upřednostňovala bych ale pomoc spíše z řad civilistů nebo dodávek zdravotnického materiálu, jako jsou plicní ventilátory nebo ochranné pomůcky. Například jednorázových rukavic se údajně již někde nedostává. V této oblasti bych to za sebe viděla potřebnější.

Zároveň je s tímto pobytem spojeno mnoho nejasností. Například, pod čí jurisdikci by vojáci spadali a jak by se případně chtěli domlouvat s našimi pacienty. Ti jsou převážně z řad seniorů a schopnost komunikace v anglickém jazyce je pro většinu z nich značně problematická.

Jsem přesvědčena, že jsme schopni situaci zvládnout vlastními prostředky, bez potřeby cizích vojáků na našem území. Je třeba si též uvědomit, že naše veřejnost má díky negativní dějinné zkušenosti velice rezervovaný vztah k jakýmkoliv cizím vojskům, která by u nás pobývala," říká poslankyně.

Jak to bude vypadat? Každý pacient s covidem bude muset absolvovat rychlokurs angličtiny, aby se s lékařem domluvil?

„Ano, neumím si představit způsob komunikace mezi anglicky mluvícím vojenským zdravotníkem a naším anglicky nehovořícím pacientem. To budou potenciální pacienti označeni na posteli cedulí anglicky mluvící pacient, aby dotyčný lékař věděl, koho má ošetřovat? Nebo bude mít každý svého tlumočníka?" míní paní Jarošová.

Nebylo by lepší spíš přivolat české lékaře z ciziny, kam odešli za lepším? Třeba i za zvláštní příplatek.

„Ano, preferovala bych povolávání našich lékařů působících v cizině. Tito lidé by si měli uvědomit, že země, která jim poskytla bezplatné medicínské vzdělání, se nachází v tíživé situaci a opravdu teď jejich pomoc potřebuje. Chápu, že mnozí z nich jsou vázáni na svých zahraničních pracovištích smluvně, vláda ale musela mít již uprostřed léta informace o tom, kam může vývoj směřovat. Měla proto s našimi lékaři, působícími v zahraničí, vstoupit v jednání a na možnost jejich povolávání je upozornit. Ti by pak měli čas se na tuto situaci připravit a přijmout kroky k dočasnému vyvázání ze svých smluvních podmínek.

Ale na druhou stranu bych nějakou vlastní aktivitu od našich zahraničních lékařů očekávala i bez žádosti vlády, musí přece vědět, co se u nás děje a komu by měli v této situaci primárně pomáhat," říká politička.

Co bude nasazení cizích vojenských lékařů znamenat pro pověst naší republiky?

„Myslím si, že nasazení zahraničních lékařů nebude pro pověst naší země v zahraničí znamenat prakticky nic. Otázkou však je, co to bude znamenat pro nás? Nemyslím si, že jejich nabídka přišla jen tak. Pokud by z této pomoci měly pro naši zemi vyplývat nějaké závazky, třeba typu umístění nějaké cizí vojenské základny na našem území nebo přednostního nákupu zbraní pro naši armádu, pak říkám jasné NE. To nemluvím o tendru na zamýšlenou dostavbu dalších jaderných bloků našich elektráren.

Opravdu oceňuji pomoc všech přátel a je mi jedno (na rozdíl od paní předsedkyně TOP 09 Adamové-Pekarové) z jaké světové strany přichází. Přeji si však, aby to byla pomoc smysluplná a maximálně přínosná. Bohužel kolem této pomoci se na můj vkus vznáší příliš mnoho otazníků," říká poslankyně za SPD Monika Jarošová.

