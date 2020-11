Německo přistupuje k definitivnímu řešení rasové otázky

Němci se také rozhodli upravit svou Ústavu. V německé vládě dospěli k závěru, že je třeba z hlavního zákona vyškrtnou jedno slovo a nahradit ho jiným. Jakým, to ještě nevědí, to ale není důležité. To hlavní je vymazat to nepěkné slovo.

Jak prohlásila ministryně spravedlnosti SRN Christina Lambrechtová, v německé vládě se všichni shodli na názoru, že žádné lidské rasy neexistují. Proto bude samotný termín „rasa“ vymazán a bude vymyšlena nějaká nová formulace pro čelení rasismu – Ústava musí přece chránit občany před rasismem, aniž by se zmiňovala o nějaké rase.

Pojem „rasa“ se v německé ústavě objevil v roce 1949, protože její autoři sledovali cíl distancovat se od rasové ideologie nacistů, podotkla Lambrechtová. Ze současného hlediska může použití tohoto termínu vyvolávat nedorozumění a je proto právem kritizováno:

„Hlavní zákon hlásá, že nikdo nemůže být vystaven diskriminaci podle rasového příznaku… Avšak všude, kde se mluví o různých rasách, jsou zvláště populární předsudky a rasistická agitace.“

Ano, to je další vrchol politické korektnosti – vymazat z Ústavy slovo, které se nelíbí. Je třeba podotknout, že vláda a parlament (který bude pro úpravu hlasovat) by se neměly omezit jen na tu „rasu“. V paragrafu 3 Ústavy SRN je přece napsáno, že „nikomu nesmí být způsobena škoda nebo dána přednost podle příznaků pohlaví, původu, rasy, jazyka, vlasti a místa narození, vyznání, náboženských nebo politických názorů“. Tady už je nemódní všechno, zejména ten umělý termín „pohlaví“ – všichni přece dávno vědí, že žádné dvojí pohlaví neexistuje, existuje velké množství genderů. Rasa padla za oběť prohlubování boje s rasismem – tedy rasismus byl už dávno odsouzen a pranýřován, a teď je třeba vymýtit rasy jako takové. S teorií rasové nadřazenosti bylo skoncováno v roce 1945, i když jenom v Německu. Norimberské zákony z roku 1935 nebyly přece první a poslední zákony o rasové segregaci na Západě, rasismus nevznikl ve fašistickém Německu a neskončil po jeho porážce, a vůbec je vlastní nejen Evropanům a nejen bělochům. No dobře, zakázali jste rasismus a eugeniku (ta byla ale prostě přejmenována), čím se ale provinily samotné rasy? Antropologie a genetika budou teď také prohlášeny za neexistující?

Němečtí ministři nebyli samozřejmě první, kteří přišli na likvidaci ras. Už dávno se tím zabývají mnozí pokrokoví západní vědci, kteří tvrdí, že žádné rasy neexistují, ty vaše europoidní, negroidní a mongoloidní rasy – to nejsou vědecké pojmy. Existuje sice velké množství rozdílů, není to ale podstatné. Copak jste rasisté, abyste se o to zajímali? Lžete, že prostě zkoumáte rasy, že nedáváte přednost jedné před druhou, nepřirovnáváte černochy k lidoopům a neospravedlňujete genocidu. Ve skutečnosti podněcujete nenávist a klaníte se tajně fašistům a nacistům.

Návrh vymazat „rasu“ z Ústavy SRN byl vysloven v Německu již v létě a podpořil ho tehdy jeden ze dvou poslanců Spolkového sněmu s tmavou pletí – rodák ze Senegalu Karamba Diaby. Podotkl, že za poslední dva roky se situace kardinálně změnila a že mnozí si ani nedokáží představit, jak důležité bude toto rozhodnutí pro ty, kteří trpěli rasismem. Diaby tehdy navrhl nahradit pojem rasa slovním spojením „etnická příslušnost“ – i když není vůbec jasné, co tím získají. Ukáže to jen stupeň pomatenosti současné západní společnosti: rasy nemají, ale národy mají. Když ale neexistuje žádný rozdíl mezi rasami, jakýpak může být mezi národy? Považujete Holanďany a Němce za různé národy, i když z hlediska etnického se od sebe prakticky neliší, a chcete přitom spojit Italy s Číňany. Číňané jsou mj. kategoricky proti definitivnímu vyřešení rasové otázky. Ale na druhé straně jsou to přece západní hříčky, ať si hrají, ať ničí svou vědu a uvolňují bývalým mongoloidním rasám cestu k vítězství.

Odmítnutí termínu „rasa“ je samozřejmě velmi symbolické i z hlediska boje o šťastnou budoucnost jednotného lidstva, v němž nebudou ani běloši, ani černoši. Je třeba se předem připravit na tu tavicí pec, aby se už nemohly národy chytat zastaralých pojmů. Křesťanství nemá pro Německo zvláštní význam, říkali Němcům, a islám je také součástí německé kultury. Nejste ani Němci, ani Řekové, jste Evropané, říkají zastánci evropské integrace. A co bude třeba říci v další etapě? Ano, správně: nejsou ani rasy, ani pohlaví, není nic. Kromě spotřebitelů. Mimochodem, plný název funkce Christiny Lambrechtové zní: „ministryně spravedlnosti a ochrany práv spotřebitelů“. Měli by k tomu dodat: „budoucích spotřebitelů“. Anebo dokonce „spotřebitelů budoucnosti“, kteří se domnívají, že mohou zrušit realitu a zničit minulost.

Vyhlídky definitivního vyřešení „rasové otázky“ v Německu se ostatně zdají být velmi mlhavé. Dokonce v tak pokročilé ve smyslu vztahů mezi rasami společnosti, jako je americká, celý ten experiment s popíráním reality končí před našima očima vyostřením „boje proti rasismu“. A dej Bůh, aby skončil bez velkého prolití německé krve – vždyť právě potomci vystěhovalců z Německa tvoří největší část bělošského obyvatelstva USA. Nebo už nikoli bělošského?

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.