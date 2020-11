Senátor Doubrava: Ve „válce civilizací“ je možné zvítězit jedinou zbraní

Současné události už nespadají do kvalifikace obyčejného teroristického útoku. Rakouský kancléř Sebastian Kurz mluví o vyhlášené Evropě válce s demokracií. Jiný pohled má známý český politik, poslanec Zdeněk Ondráček. Ten na svém Facebooku napsal:

„Ještě to někomu nedochází? Tak si to sumarizujme: Paříž, Nice, Berlín, Vídeň... Opravdu chceme na tento seznam i Prahu, Brno nebo snad Český Krumlov? Kdy už někomu dojde, že je to začátek války mezi dvěma civilizacemi?“

Válka civilizací? Možná poslanec za KSČM přehání? Ale ne, zcela s ním souhlasí také nezávislý senátor Jaroslav Doubrava. V rozhovoru pro Sputnik prohlásil:

Já si to myslím taky, abych vám řekl pravdu. Teď jsem měl zrovna před chviličkou na internetu puštěné prohlášení Islámského státu*, kde vlastně říkají, že zahajují válku proti nám, že se nikde nemůžeme cítit bezpečně, že nás budou zabíjet a vraždit kdekoliv a kdykoliv. Vezměte si jen, co se stalo ve Francii. A teď s tou Vídní. To by přece měly být signály, že to opravdu není tak mírumilovné, jak předpokládali. Že je opravdu nejvyšší čas začít dělat pořádek, pokud už není pozdě. To, co se děje, už přesahuje meze únosnosti. Jsou to útoky na katolické objekty, když vezmeme Notre-Dame, kolik je v té Francii vypálených kostelů. Když tam naposledy zavraždili nebo postřelili pravoslavného kněze, teď mi kolega říká, že snad dokonce zemřel. Jak dlouho si ještě budeme myslet, že se chtějí integrovat. Nechtějí, oni nás chtějí vyvraždit a obsadit naše území. Kdo je pak bude živit, nad tím už asi nepřemýšlí. Vezměte si zkušenost z Jihoafrické republiky, když to pak převzali do rukou černoši, tak vyhnali, v horším případě vyvraždili, většinu těch bílých lidí, kteří je učili pracovat nebo řídili jejich práci, protože sami toho nebyli schopní. A podívejte se, kde jsou dneska. A tohle čeká Evropu, pokud se tomu velmi rychle a razantně nedokážeme postavit.

Co by podle vás měla a může podniknout česká vláda?

Naše vláda musí zabránit především tomu, aby se tahle pakáž k nám nemohla nastěhovat. Ona se sem stejně pomalu a potají stěhuje. Jakmile zjistí někoho nelegálního, kdo sem přišel bez povolení, okamžitě ho musí vystěhovat. A velmi pečlivě zvažovat a velmi důkladně prověřovat, koho si sem pustí, pokud už sem někoho pustí. Pokud ne, tak okamžitě deportovat pryč, odkud sem přišli. Tady prostě nemají co dělat. Už je nejvyšší čas, aby se něco podobného, jako se stalo ve Vídni nebo Paříži, přihodilo v Bruselu, protože by se jim tam snad otevřely oči a konečně by začali konat jinak, než konají. Já jsem všechno tohle rozebral ve svých dvou knížkách, které jsou příliš daleko na to, abyste se s nimi mohla seznámit.

Pokud souhlasíme s myšlenkou, že se jedná o válku civilizací, jakou zbraň bychom si měli vybrat? Pokud se nemýlím, v Česku byla posílena ochrana nejen chrámů…

Ano, ale to není řešení. Ta ochrana tam nemůže být donekonečna. A navíc, jak říkám, to není řešení. To je až něco následného. Tady je potřeba odstranit tu příčinu. A tou příčinou jsou tihle lidé, kteří tady nemají co dělat, a měli by být odsunuti tam, odkud přišli.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

