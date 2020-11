Politici chtějí uhrát body na koronaviru? Hamáček ví, jak na to. Názor

Jen si to vážení čtenáři představte. Seběhly se dvě náhodné záležitosti. A obě hovoří ve prospěch Jana Hamáčka, předsedy ČSSD a vlivného muže v naší republice, který má pod palcem ministerstvo vnitra a řídí ústřední krizový štáb pro boj s koronavirem. Obě dvě funkce se náramně hodí, obzvlášť, když jím vedená strana má na mále a covid-19 bude v příštím roce stěžejním bodem voleb do Poslanecké sněmovny.

Vezměme to na přeskáčku, aby byla vidět logika věci. Česká televize zveřejnila průzkum sociologické společnosti STEM/MARK, který zjišťoval, komu Češi za současné krize nejvíc důvěřují. Premiér Andrej Babiš to není, dotazovaní nejmenovali ani pana prezidenta Miloše Zemana. Žebříček důvěry během koronavirové krize ovládl překvapivě Jan Hamáček se sympatiemi lehce nad 60 procenty. Za ním s 56 procenty zůstal Roman Prymula, a to i přes svou minelu s návštěvou restaurace na Vyšehradě a nejasnostem okolo důvodů schůzky.

Nepochybně si šéf ČSSD Hamáček nechal vypracovat stejný průzkum, jinak by se nepustil do jiné akce. Ta předznamenává, jak bude v příštím roce vypadat předvolební kampaň. A je zcela jasné, že Hamáček coby člen koaliční vlády se hodlá spřáhnout s takzvanou občanskou pravicí – s ODS, TOP09 a jinými.

Hamáček o víkendu do médií prohlásil, že by po odeznění druhé vlny pandemie uvítal vytvoření komise, která by vyšetřila, kde udělalo Česko chyby v přípravách na podzim. Podotkl, že premiér Babiš do určité doby do rozhodování o ochranných opatřeních proti šíření koronaviru razantně vstupoval.

Vládní hnutí ANO včele s premiérem Babišem nevnímá komisi příznivě. Zato Miroslav Kalousek, šéf poslanců TOP09, přede blahem. Podle Kalouska by její šetření pochybení během koronavirové krize mělo smysl a vyšetřovací komise by nemusela za každou cenu hledat viníka současné situace. Mohla by ale předložit výsledky, ze kterých by se dalo pro další podobné situace poučit. Nynější pandemie nemusí být podle Kalouska poslední.

Zkrátka a dobře, šéf ČSSD cítí, že koronavirová krize je jediná šance, která udrží jeho stranu v Poslanecké sněmovně. Je to sázka všechno nebo nic. Vždyť aktuální volební model říká, že preference sociálních demokratů se pohybují pod možností dostat se do Sněmovny, mají někde okolo 4 procent.

O koronaviru jako poslední šanci pro ČSSD Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.

„Já sama jsem poměrně skeptická ohledně přínosu jakékoli parlamentní vyšetřovací komise, tím více v našem případě. Nebo snad znáte nějaké příklady, kdy parlamentní vyšetřovací komise cokoli podstatného vyšetřily? Já takové neznám. Ať už se vyšetřovaly události 17. listopadu 1989, OKD, kauzy Diag Human nebo dálnice D47. Poslanecká sněmovna (Senát, pokud vím, pravomoc zřizovat vyšetřovací komise – chce se mi říci „Bohu díky" - nemá) není k vyšetřování vybavena ani efektivními pravomocemi, ani svými schopnostmi. Hlavně ale je charakter parlamentu v protikladu k představě nějakého objektivního nestranného odborného zkoumaní. To by bylo v rozporu se smyslem Sněmovny. Poslanci jsou zde zvoleni za konkrétní politické subjekty a jejich zájmy musí zastávat. Rozdíly mezi pravdou a lží jsou ve Sněmovně podle mne v lepším případě pro většinu poslanců podružné. Pokud bych měla ale sama za sebe reagovat nějak lehce emocionálně, řekla bych, že pan Hamáček chce po projetých volbách pouze vystoupit ze stínu svého koaličního partnera," říká politička.

Není to zajímavá shoda náhod, že ČT zveřejní, že Hamáček je nejdůvěryhodnější politik, preference ČSSD upadají a ta komise? Vypadá to, jako kdyby ministr vnitra, šéf krizového štábu a šéf sociálních demokratů chtěl na koronaviru spekulovat.

„Důvěryhodnost politiků a volební preference jsou zcela různé kategorie. Občanské hnutí se v roce 1992 ani nedostalo do Sněmovny, ačkoli jeho politici v cele s Jiřím Dienstbierem starším suverénně vedli v žebříčcích nejdůvěryhodnějších politiků. Občané prý důvěřovali Občanskému hnutí, aby pak volili ODS Václava Klause a HZDS Vladimira Mečiara. Lidé mohou věřit komukoli, ale volí subjekty, u nichž předpokládají, že budou nejefektivněji hájit jejich zájmy. Těch, kteří v tomto spoléhají na ČSSD, je stále méně, jakkoli jim třeba i imponují rudé svetříky. Že se pan Hamáček snaží na koronaviru získat politické body, snad nemůže nikoho překvapit. O totéž usilují i Andrej Babiš nebo třeba Petr Fiala. Proto všechny ty tiskovky a interview. Bylo by to zcela v pořádku, pokud by byla primární snaha ochránit obyvatelstvo a minimalizovat ekonomické škody. Bohužel, v jejich případě to tak vůbec nepůsobí," míní paní Marková.

Jak vůbec podle vašeho názoru Jan Hamáček zvládá boj s koronavirem?

„Podle mne Jan Hamáček boj s koronavirem zvládl obstojně. Rozhodně v TV už vypadá líp. Když už se před ním nedokázal ochránit sám, nakazil se a dokázal se sám i vyléčit. To je určitě pozitivní informace. Jinak…jistěže chápu, kam mířil váš dotaz. Přesto se domnívám, že viry, samozřejmě mimo informační systémy, napadají živé organismy. Nikoli státy. A za svoji obranu proti nim odpovídá primárně každý jednotlivec, v další úrovni pak rodina, která má odpovídat zejména za děti a své seniory.

Lidé mají být rozumní a odpovědní, znát svůj zdravotní stav a své možnosti a podle toho se chránit. Starost o své zdraví nelze hodit na stát. Role úřadu spočívá v tom, poskytnout lidem všechny dostupné informace. Vedle toho v rozvinutých zemích má fungovat efektivní zdravotní systém řízený kompetentními odborníky, nikoli politiky. Zdravotní management nejsou přece žádní hlupáci, kteří si nedokáží včas opatřit adekvátní ochranné pomůcky a musí čekat, až jim něco krizový štáb nakoupí v Čině a přes jeho sklady rozvezou hasiči. Tím méně v době, kdy naši výrobci nemají komu prodávat a naše speditérské firmy co převážet. Samozřejmě, že státem placené speciální lety a kolony nablýskaných hasičských vozů působí efektněji, efektivní to ale bohužel rozhodně není.

Politici tváří v tvář epidemii tápou po celém světě. Je to dáno tím, že nikdo ani v tuto chvíli s jistotou neví, jak přesně koronavirus způsobující nemoc covid-19 funguje. Ani odborníci se neshodnou. Existují jen různé hypotézy, často vzájemně si protiřečící. Světová expertní pracoviště stále neví, co a jak, tak musí naše Sněmovna vytvořit komisi, která městu a světu vyjeví, jak správně bojovat proti covidu. Pak ještě vytvořme komisi, která pro svět vyřeší termojadernou fúzi a další na léky proti rakovině. Ted vážně. Těžko můžeme čekat od politické komise objektivní závěry o chybách, kterých se titíž politici dopustili. I když jsou očividné.

Vládní politici objevili v epidemii příležitost, jak se předvést coby rozhodní vůdci. Samozřejmě s tím, že budou prosazovat jen takové kroky, které posílí jejich popularitu. Andrej Babiš v tom přímo vyniká, nasliní prst, zjistí, co si volic přeje, a to dělá. Na jaře to byly roušky, v létě dovolená u moře, před říjnovými volbami si volič roušky už nepřál, tak je odmítl i pan premiér. A Petr Fiala s TOPkou a Starosty nepřišli na nic lepšího než co nejhlasitěji negovat kroky vlády, i když to znamenalo jednou vykřikovat proti restrikcím a hned potom kritizovat vládu za málo restrikcí. Opravdu můžeme čekat od takových politiků sebereflexi? Myslím, že tudy cesta nevede," říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

