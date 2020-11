Trump vítězí. Amerika prohrála

Neuvěřitelně napjatý zápas, opakované střídání lídrů a minimální rozdíl mezi kandidáty před cílem – to všechno je výrazným symbolem rozdělené země.

Guvernér státu Vermont, republikán Phil Scott, prohlásil, že hlasoval pro kandidáta za Demokratickou stranu. Svou volbu odůvodnil tím, že Trump „měl čtyři roky na to, aby tuto zemi sjednotil, ale nevyšlo mu to“. Politik však věří, že Joe Biden toho bude schopen. „Myslím si, že nás dokáže sjednotit“, dodal.

I tento guvernér hovoří o stejné diagnóze pro svou zemi, kterou je rozkol. Jistí si ale můžeme být jenom tím, že jsou jeho naděje marné, a to nezávisle na výsledku voleb. A důkazem toho jsou pečlivě zabedněné vitríny z obav před lupiči, v luxusních prodejnách na Páté Avenue v superdemokratickém New Yorku.

Zní to sice absurdně, ale události z posledních dnů ukázaly, že země, která byla odedávna pro celý svět vzorem demokracie, ve skutečnosti jen stěží dokáže hledat a nacházet vnitropolitický a společenský konsensus.

Přesněji řečeno, všechno běželo, jak má, dokud americká společnost stála na společných představách většiny jejích členů o tom, co je dobré, správné a krásné. Před sto lety americký sen se zásadou „udělej si sám“, s oporou na kapitalismus a tradiční hodnoty inspiroval nejen objektivně privilegované „bílé cisgenderové muže“, ale i oficiálně diskriminované černošské obyvatelstvo. O lidech ze všech koutů světa, kteří zamířili za oceán v naději na lepší život, už ani nemluvě.

Proces postupného upuštění od původních amerických zásad směrem k liberalizaci probíhal po několik desetiletí, a v podání mediálního politického mainstreamu probíhal dokonce poměrně hladce. Všechno změnilo až Trumpovo šokující vítězství v minulých prezidentských volbách, které ukázalo, že žádná přirozená transformace neexistuje: v USA ve skutečnosti dozrála konfrontace dvou zásadně různých ideologických platforem.

Hlavním společensko-politickým výsledkem čtyř let Trumpova prezidentství se stalo vyostření tohoto konfliktu a jeho změna ve fakticky nesmiřitelný – až na přechod k „nekonvenčním“ metodám boje v podobě mnohaměsíčních pouličních protestů a nepokojů, a dokonce i vražd představitelů druhé strany. A nové volby potvrdily, že americký systém prostě neumí podobný společenský rozkol překonat.

A v něčem to je snad dokonce i logické, protože Spojené státy jsou zemí vítězů, kteří tradičně „dostávají všechno“. Systém volitelů, kdy se hlasy ve státě nerozdělují mezi kandidáty úměrně podpoře voličů, ale dostává je všechny vítěz, se zakládá právě na tom. Myšlenka kompromisu a ústupků – a to nikoli v maličkostech, ale v těch nejdůležitějších a zásadních otázkách, je americké společensko-politické mašinérii cizí.

To všechno by nebylo tak zlé, kdyby nynější rozkol rozdělil Ameriku na výrazně nerovné části. Menšina – ať už konzervativní nebo liberální – by byla prostě potlačena, a musela by se smířit s porážkou a s nemožností situaci změnit. To by mimochodem dávalo šanci tomu, že dominující většina udělá nějaké ústupky, i když nepatrné.

Avšak situace, kdy je společnost rozdělena prakticky napůl, napomáhá radikalizaci stran, z nichž každá věří, že stačí už jen malé úsilí k dosažení definitivního a bezpodmínečného vítězství. A když se jim nedaří docílit svého zákonnými metodami, stávají se velmi lákavými i metody nezákonné, a zkrátka násilné, což vlastně u demokratů už vidíme. A nejen to: předběžné výsledky voleb, které v okamžiku, kdy je psán tento článek, se dají popsat větou „Biden zatím vede, ale prakticky nemá šanci“, dělají další eskalace nevyhnutelnou.

