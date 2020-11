Trump – Biden: Volební kampaň byla drsná a její dokončení může být ještě drsnější. Názor

Na finální výsledky boje o Bílý dům ve Spojených státech je sice ještě brzy, i tak ale analytici nemlčí. Na to, kdo se stane příštím prezidentem USA je sázce až příliš mnoho. A to nejen v samotné Americe, ale také v Evropě a ve světě jako takovém.

Bude obchodní válka mezi USA a EU pokračovat? A jak se bude obecně vyvíjet transatlantický dialog? Budou obnoveny americko-ruské vztahy a bude pokračovat růst sil NATO v Evropě? Finální výsledky amerických prezidentských voleb by měly přinést odpovědi nejen na tyto otázky, ale i na mnoho dalších. Mezitím, co v současné chvíli probíhá sčítání hlasů, se o své myšlenky se Sputnikem podělil bývalý předseda Československé strany socialistické, poslanec a senátor, náměstek ministra spravedlnosti Jiří Vyvadil:

Americké prezidentské volby 2020 ještě neskončily a bude zřejmě trvat ještě několik dní, než se dopočítají korespondenční hlasy z některých amerických států, zejména z Pensylvánie. Avšak již teď lze konstatovat vítěze z první části voleb od jejího počátku, a to Donalda Trumpa, který přes nepřízeň volebních předpovědí, přes hlasitou kritiku ze strany progresivistických politiků Západu, ale i kupříkladu Číny, takřka neuvěřitelně svádí velice vyrovnaný souboj s vyzyvatelem Joem Bidenem za Demokraty, jehož tým očekával zisk přes 300 volitelů. V okamžiku, kdy přistupuji k této úvaze, tj. 4. listopadu v 7.15 hod SEČ, jsou možnosti obou kandidátů vyrovnané a zvítězit nakonec může kterýkoliv z nich. To je v jednom smyslu dobrá zpráva. My, kteří žijeme v takzvané západní demokracii, jsme dennodenně masírováni liberálními novináři, kteří nám vnucují jedinou pravdu jako správnou, že Evropská unie je skvělá, Rusko a Čína jsou diktátorskými státy a Trump je jakožto odpůrce Evropské unie nebezpečný populista a primitiv. Jestli tato charakteristika platí pro naše média, tím více platí pro média v USA, kde 90 % z nich jsou automaticky jednostranně zaměřená proti Trumpovi. A tady se ukazuje, že jejich přesvědčovací vliv je velmi nízký.

Pokud totiž Donald Trump ztrácel, pak kvůli objektivním faktorům. Nepochybně za mnohé může absolutně nezvládnutá epidemie koronaviru, kde USA drží bez přehánění nejhorší příčku v umístění, a to jak v počtu nemocných, tak i v počtu obětí. Podle mnohých pozorovatelů Trump svým přezíravým stylem ke koronaviru odradil zejména ženskou část svých voličů z roku 2016, která mu to nemohla odpustit. V USA v zásadě pro kampaň příliš neplatí zahraniční témata, ale ta domácí. A koronavirus a neochota jej zvládat je nepochybně tím největším problémem. S tím ale souvisí i druhý problém. Až do března tohoto roku si americká ekonomika vedla velmi dobře. Klesala nezaměstnanost, růst byl vynikající. Ovšem vysoká a zbytečně vysoká čísla nemocných a mrtvých se samozřejmě podepsala i na ekonomice, byť byly přijímány i silné stimulační balíčky. To, že zahraniční témata zase tak Američany netáhnou, zažil i Joe Biden. Ten v podstatě označil Rusko za největšího nepřítele USA, ale nic nenasvědčuje tomu, že by mu to přihrálo nějaké body.

Samozřejmě, že jsem se těšil, že při vítězství jednoho z uchazečů o úřad prezidenta se pokusím o formulaci toho, co nás čeká a co nás nemine. Ale v této fázi by to bylo předčasné a věřím, že se k tomu budu moci vrátit.

Co naopak není vyloučeno, je to, že oddalování vyhlášení výsledků může při nepříznivé situaci přerůst i v násilí a zřejmě i v nepokoje, které jsou v USA v poslední době zcela pravidelné. Už dnes se skupinky hnutí Black lives matter shlukovaly před Bílým domem na protest proti Trumpovi. Problémy budou i při počítání korespondenčních hlasů. Již dnes soudní rozhodnutí o zplatnění hlasů, dříve označených pro vady jako neplatné, vyvolává nespokojenost, neboť takový postup přirozeně nahrává Joemu Bidenovi. Ať tak či onak, může nás čekat cokoliv. Volební kampaň byla drsná a její dokončení může být ještě drsnější.

