Migranti zneužívají koronaviru. Česká cizinecká policie hlásí rekord

Minulý týden Francií otřásl hrůzný teroristický čin. Jednadvacetiletý muž v bazilice Notre-Dame v Nice zavraždil tři lidi. Jedné z obětí podřízl hrdlo. Proč to zmiňujeme? Stačí dodat jednu informaci. Tu podstatnou. Terorista je tuniského původu. Do Evropy přicestoval letos v září, jako migrant připlul na italský ostrov Lampedusa, kde byl v karanténě. Italské úřady mu pak nakázaly, aby opustil území Itálie. Na francouzském území se pohyboval od začátku října. Po méně než měsíčním pobytu v zemi zaútočil.

Vraždil migrant. Ne poprvé, a zřejmě bohužel ne naposledy. A to v době, kdy Evropa prochází koronavirovou krizí a policejní a další bezpečnostní orgány fungují na pokraji sil. Týká se to i naší republiky. Migranti a jiní cizí vykukové zneužívají koronavirové situace, aby se usídlili v Evropě. V České republice nevyjímaje.

Začneme policejním hlášením. Minulý týden zajistila cizinecké policie rekordních 35 cizinců při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky. Z pohledu státní příslušnosti se tranzitní nelegální migrace dopustili občané Afghánistánu (21 osob), Maroka (9 osob), Sýrie (2 osoby), Pákistánu (2 osoby) a Alžírska (1).

V naprosté většině převládal vstup ze Slovenska (30 osob) a 5 cizinců přicestovalo nezjištěnou cestou z Řecka. Jako cíl své cesty uvedlo 27 osob Německo, 3 osoby Itálii, po jedné osobě Švýcarsko a Švédsko a u 3 osob nebyla cílová země uvedena. K přepravě osob byly využity zejména nákladní automobily (28 osob) a 7 osob se po území České republiky přesunovalo již pěšky.

Deník Právo také informoval, že uvolnění restrikcí po první vlně epidemie přilákalo do Česka tisíce cizinců, kteří v zemi pobývali nelegálně. Ve třetím čtvrtletí evidovala cizinecká policie na 4300 lidí bez potřebných dokumentů a povolení k pobytu, což je o téměř tři desítky jedinců víc než loni ve stejném období.

Jak Právu řekla mluvčí cizinecké policie Renata Grecmanová, v polovině případů se jednalo o Ukrajince a další občany z bývalých republik Sovětského svazu. Ale také o Vietnamce. Přes dvě stě cizinců v letních měsících podle statistik cizinecké policie přes Česko cestovalo do Německa. Většinou šlo o Afghánce, Syřany nebo občany Alžírska.

Kdejaký sluníčkář by vám řekl, že ta čísla nejsou hrozná. A vůbec, s nelegální migrací to prý není tak hrozné. Opak je však pravdou. Státy jsou zaměstnány bojem s pandemií a nelegální migranti jim utíkají mezi prsty. Přitom, jak ukazuje příklad z Francie, nejdou jen za lepším životem. Někteří přichází, aby u nás šířili strach a děs.

Na nárůst počtu migrantů během covidové pandemie se Sputnik zeptal člena poslaneckého klubu SPD a místopředsedy sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiřího Kohoutka.

„Za prvé je i na tomto údaji jasně vidět, že neustálá klišé hlavního mediálního proudu o tom, že v České republice nejsou žádní nelegální migranti, jsou naprosto nepravdivá. 4300 osob, a to jsou jen ti, o kterých úřady vědí, je velmi vysoké a neakceptovatelné číslo.

Za druhé je zřejmé, že ani epidemie koronaviru neměla na objem ilegální migrace v České republice prakticky žádný vliv, přestože mnozí předvídali opak. Zejména se předpokládal masivní odchod zahraničních pracovníků v souvislosti s omezením některých typů podnikání, narůstající nezaměstnaností apod. To se zjevně nestalo, resp. spíše došlo k tomu, že velkému množství zahraničních pracovních imigrantů se nechce opustit Českou republiku ani poté, co zde přišli o práci, a vrátit se do země původu.

A za třetí, výše uvedená informace nevypovídá nic pozitivního o tom, jak jsou naše úřady schopny vynucovat vlastní rozhodnutí – tzn. je zřejmé, že se nedaří nelegální migranty efektivně vyhošťovat mimo území naší republiky,“ říká politik.

Jsou na místě obavy, že nelegální migranti mohou zneužívat koronavirovou krizi?

„Jednoznačně ano. Jednak je zde zdravotní riziko, protože jde o osoby, které se už jen z principu budou vyhýbat kontaktům s orgány státu, kde by musely prokazovat svou totožnost, tzn. včetně zdravotnických zařízení, takže jde o potenciální šiřitele nákazy.

Pak zde samozřejmě existují reálná nebezpečí toho, že budou nadále pracovat „načerno“ a v době nastupující ekonomické a sociální krize ještě více podsekávat úroveň mezd a brát práci českým občanům, resp. pohybovat se v prostoru tzv. šedé a černé ekonomiky a páchat trestnou činnost, a vůbec všemožně porušovat mimořádná omezující opatření a nařízení v rámci nouzového stavu,“ domnívá se poslanec.

Ministerstvo vnitra daruje do zahraničí 60 milionů korun na boj proti nelegální migraci, jak schválila Babišova vláda. Peníze z programu Pomoc na místě zamíří do Jordánska, Iráku nebo Libye. Je to správný přístup? Neměli bychom bojovat s nelegální migrací přímo u nás, případně pomáhat Itálii? Nezmizí peníze kdesi v Libyi?

„Jde opět o složitější problematiku, která má více vrstev. Obecně jistě platí, že nyní je zásadní bojovat proti nelegální islámské imigraci do Evropy, a to všemi prostředky, včetně těch finančních.

Ale rozhodně nedává smysl posílat „naslepo“ peníze do zemí a regionů, o kterých víme velice málo, anebo tam, kde vládnou zcela nedůvěryhodné, zkorumpované či nám vyloženě nepřátelské politické reprezentace. Anebo vlády, které reálně ani nemají moc nad vlastním územím.

Proto není ideální posílat peníze českých daňových poplatníků současné promigrační italské socialisticko-pirátské vládě. Něco jiného by bylo na této úrovni spolupracovat s italskou vládou v čele s Matteo Salvinim, který opakovaně prokázal, že boj proti nelegální migraci myslí vážně.

Je naprostým vyhazováním peněz posílat prostředky z našeho rozpočtu nefunkčním kmenovým vládám v Iráku či Libyi, kde zuří občanské, klanové a náboženské války.

Jediné, s čím lze souhlasit, je pomoc Jordánsku, které má stabilní a silnou vládu v čele s rozumným králem Abdalláhem II., a které na svých bedrech nese už desítky let starost o doslova miliony uprchlíků ze všech blízkovýchodních válek od Palestiny po Jemen.

A zcela nepřijatelné je distribuovat tuto finanční pomoc přes zprostředkovatelské tzv. neziskové organizace, které její velkou část neefektivně spotřebují na svůj provoz a pro které jde v první řadě o výhodný byznys a penězovod,“ tvrdí Kohoutek.

A nakonec zásadní otázka. Jak si česká vláda stojí v boji proti nelegální migraci?

„Ne moc dobře. Vedle toho, že se jí nedaří vypovídat mimo území ČR cizince, kteří zde pobývají nelegálně, tak je třeba zmínit nedávnou alarmující výzvu vypsanou ministerstvem vnitra, která nabízí 95 milionů korun nevládním organizacím za účelem podpory zřizování a provozu migračních center v Ústeckém kraji, Jihomoravském kraji, Královéhradeckém kraji a v hlavním městě Praze. Což, kromě jiných negativ, opět podnítí zájem o imigraci do naší země, včetně té nelegální.

Hnutí SPD sepsalo proti této neblahé vládní aktivitě petici, kterou již podepsaly tisíce českých občanů.

A nesmíme zapomenout na to, co je v oblasti nelegální migrace do Evropy klíčové. Jedná se o všestranné promigrační aktivity orgánů Evropské unie, v čele s nejnovějšími plány na tzv. reformu společné azylové a migrační politiky, která má za cíl, byť v jiné formě než v roce 2015, přerozdělovat nelegální migranty do jednotlivých členských zemí – včetně těch (jako je ČR), které nelegální migraci odmítají.

Podle těchto plánů ty země, které nelegální migranty odmítnou přijmout, budou muset odvést do rozpočtu EU tučné výpalné ve formě pokut.

A česká vláda, namísto toho, aby tyto šílené plány odmítla již v zárodku en bloc, tak kolem nich chodí jako kolem příslovečné horké kaše, a dokonce od ní můžeme slyšet, že tyto návrhy obsahují i dobré věci, jako je společné evropské azylové řízení apod.

To je pro nás v hnutí SPD zcela nepřijatelné. Azylová politika musí zůstat zcela v kompetenci národních států a Evropská unie nám do ní absolutně nesmí mluvit!“ myslí si poslanec za SPD Jiří Kohoutek.

