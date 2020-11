Chvilkařský diverzant ve vládě anebo stoupenec Mináře zachraňuje republiku? Názor

Je to komická situace. A možná trochu zbytečná zpráva. V naší republice nepanuje okurková sezóna, jsme až po uši v koronavirové krizi. A teď do toho tohle. Ukázalo se, že nedávno jmenovaný nový ministr zdravotnictví Jan Blatný má vroubek. Je chvilkař. V Babišově vládě.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný, který byl do vlády povolán za premiérovo hnutí ANO, potvrdil, že v minulosti podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii za odstoupení premiéra Andreje Babiše. Do jeho vlády nyní vstoupil, protože pro něj bylo důležitější, že může pomoci v boji proti epidemii koronaviru. Blatný to řekl novinářům po jednání vlády. Ministr nechtěl rozebírat, zda stále trvá jeho názor, že by měl Babiš z funkce odejít. Zdůraznil, že premiér si ho do kabinetu vybral z odborných důvodů.

Petici organizoval spolek Milion chvilek. „My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB," píše se v ní mimo jiné.

Babiš k Blatného postoji uvedl, že považuje za důležité zvládnout současnou zdravotnickou krizi bez ohledu na politickou příslušnost nebo rozdílné politické názory. „Pana Blatného vnímám jako odborníka ve zdravotnictví. Do vlády se snažím vybírat vždy odborníky a nevybírám je podle sympatií vůči mně. Teď je důležité, abychom společně zvládli tuhle zdravotnickou krizi, která trápí celou Evropu. A to bez ohledu na politickou příslušnost nebo rozdílné politické názory. Na politikaření v této době skutečně není čas," sdělil předseda vlády Andrej Babiš tisku.

Vznikla tím doslova komická situace. Chvilkař maká na Babiše. Premiér s tím je v pohodě, nový ministr s tím je v pohodě, jen média hlavního proudu s tím mají problém. Protože cítí, že je příznivec jimi oblíbeného hnutí zradil?

Opravdu to tak vypadá. Pan ministr Blatný zradil, alespoň v očích lepšolidí, myšlenku Milionu chvilek pro demokracii. Dal se do party s Andrejem Babišem. A buď to udělal z ryze kariérního důvodu, nebo je pan Blatný přesvědčen, že naší republice se musí pomoct. A v případě krize, a my v krizi s koronavirem jsme, se musí zapomenout na politické půtky, vykasají se rukávy a jde se makat. I kdyby to znamenalo být v kabinetě s premiérem, který se nemusí. Pan Blatný v tomto ohledu zvládl překročit svůj stín.

A pak tu je ještě jedna teorie. Že to chvilkaři dokázali. Mikuláš Minář nedávno založil své vlastní politické hnutí, se kterým chce kandidovat do Poslanecké sněmovny. Týden po založení už má ve vládě vlastního ministra, to je fofr. A také žert.

O ministrovi zdravotnictví a chvilkaři Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.

„Pan Blatný příznivcem Andreje Babiše zcela jistě nebude a je na druhé straně barikády. Teď jde o to, jestli mu nevadí pracovat pro někoho a s někým, s kým nesouhlasí. Pokud mu v tom nebrání jeho morální hodnoty a při pohledu do zrcadla je se sebou spokojený, tak mu nic nebrání spolupracovat i s Andrejem Babišem," míní politička.

Stal se Blatný ministrem, aby s nadsázkou řečeno rozvrátil vládu, nebo se jen ukazuje, že ty chvilkařské proklamace končí tím, že jim někdo nabídne teplé křeslo a štědrou výplatu?

„Jaká idea vedla pana Blatného k tomu, že přijmul funkci ministra zdravotnictví, když oslovení ředitelé nemocnic odmítli, ví jen on sám. Pokud by byl trojským koněm, tak se to bohužel, jak už to bývá, dozvíme jako poslední. Jedno je jisté, že politické přesvědčení a pevnost názoru pana Blatného končí tam, kde začíná funkce. Milionu chvilek a stejně tak tzv. demobloku jde jen o jedno, a to zničit Babiše, hnutí ANO a vládnout. Stačí se podívat po krajských volbách, co se děje v krajích. Všem jde jen o to vyšachovat ANO, i když vyhrálo volby. Nejde jim o občany, ale o moc," míní paní poslankyně.

A o čem to svědčí? Že najít ministra zdravotnictví za současného stavu je takřka nesplnitelná mise? Nebo, že s Babišem už nikdo, rok před volbami, do party nechce?

„Být ministrem zdravotnictví je vždy nevděčná úloha a o to více v současné situaci. Komu by se chtělo ztratit funkci třeba ředitelenemocnice kvůli roku funkce ministra zdravotnictví, kdy musíte vydávat nepopulární opatření a být tak veřejně neoblíbený. Jak jsem již zmínila, na druhé straně to oč tu běží, je zničení Andreje Babiše a srazit mu preference na minimum a Andrej Babiš jim v tom velmi pomáhá," říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

