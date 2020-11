Likvidácia právnej istoty? Analytik hodnotí Matovičove vládnutie v kontexte testovania

Na hodnotenie výsledkov a následne aj efektivity celej udalosti je ešte priskoro. Čo však môžeme zhodnotiť teraz – tesne pred druhým kolom testovania – je organizačný a politický aspekt. V tomto smere sú kritickí mnohí analytici. Patrí medzi nich aj Branislav Fábry z Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Ten v prvom rade upozorňuje na kontroverznosť testovania, keďže o realizácii tohto projektu rozhodol len úzky okruh Matovičových spolupracovníkov. „Naopak, mnohé relevantné subjekty, zdravotnícke komory či vedecké inštitúcie boli z rozhodovania vylúčené,“ hovorí Fábry a dodáva: „Ani Matovičova výhovorka o potrebe udržať nízku cenu testov sa nepotvrdila. Zdá sa, že napriek predstieranému dôrazu na odbornosť bol spôsob rozhodovania o celoplošnom testovaní neodborný. Následky a výnimky sa neohlásili s dostatočným časovým predstihom a mnohé z nich neprimerane zasahovali do základných práv občanov. Z právneho hľadiska išlo o rozhodovanie, ktoré bolo v rozpore so obvyklými princípmi tvorby práva.“

Dobrovoľne nasilu

Z predpokladaného počtu 3,8 milióna sa počas 31. októbra a 1. novembra testovania zúčastnilo 3 625 332 osôb. Pozitívny nález malo 38 359 osôb, teda 1,07%. Väčšina obyvateľov – viac ako 2,5 milióna, prišla na testovanie v sobotu, čo spôsobilo na mnohých miestach preplnené rady, dlhé čakanie (často aj v nepriaznivom počasí). Aj keď sa v sobotu ráno nakoniec podarilo otvoriť 4900 odberných miest z pôvodne plánovaných 4961, ešte pár hodín pred štartom testovania totiž štát nevedel garantovať funkčnosť veľkej časti odberných miest. Prezidentka Čaputová po porade s velením armády oznámila, že kapacity na realizáciu operácie sú pripravené len na 60%.

Napríklad v krajskom meste Nitra bolo 30 hodín pred začiatkom testovania zabezpečené len 11 miest zo 64. Počas celého piatka predseda vlády i jeho ministri apelovali na zdravotníkov, aby prišli pomôcť. Chýbalo 2000 zdravotníkov.

V takejto situácii reálne hrozilo desiatkam, možno i stovkám tisíc pracujúcich, že by sa otestovať nestihli a nasledujúcich 10 dní by museli zostať v izolácii bez možnosti pracovať. Pre väčšinu z nich by to znamenalo stratu značnej časti mesačného príjmu, možno i zamestnania.

Branislav Fábry v tejto súvislosti spomína pojem obchádzanie práva. Nesúhlasí totiž s tvrdením, že testovanie bolo dobrovoľné. „Kvôli svojim následkom dobrovoľné nebolo, naopak neúčasť mohla viesť k prísnym sankciám. Uvedené postupy tak boli nielen chaotické, ale vyznievali aj ako obchádzanie práva,“ hovorí analytik pre Sputnik a dodáva, že komunikovanie metódou pokus-omyl je pre Matovičovo vládnutie typické: „Najprv niečo aktivisticky prikáže, potom zistí, že ide o nezmysel a zmení to. Čo platí jeden deň, druhý už neplatí. Aj pri testovaní sa jeden deň vyhrážal obmedzením zdravotnej starostlivosti pre tých, čo neprídu, o deň neskôr hovoril o 10-dňovej karanténe.“

Preto radosť ministrov z toho, koľko ľudí prišlo dobrovoľne k testovaniu vyznieva viac ako cynicky.

Ak ste negatívny, neznamená to, že ste negatívny

Údiv z cynizmu však vzápätí strieda rozčarovanie z ďalších krokov. Konzílium odborníkov odporučilo premiérovi vykonať druhé kolo testovania len v tých okresoch, kde miera pozitívnych testov presiahla 1,5%. Premiér túto hranicu svojvoľne posunul na 0,7%, čo v praxi znamená, že najbližší víkend sa miesto tretiny Slovenska budú testovať až dve tretiny.

Tento krok len zintenzívnil nespokojnosť medzi samosprávami – bremeno druhého kola, rovnako ako prvého, zostane na ich pleciach. Starostovia a primátori sa pýtajú kto a kedy bude obciam a mestám kompenzovať vysoké a výdavky, na ktoré neboli pripravené.

Navyše údaje z niektorých samospráv nesedia s tým, čo zverejnila armáda. Napríklad v okrese Myjava je podľa údajov armády počet infikovaných na úrovni 1,4. Samosprávam počas paralelného zbierania údajov však vyšlo len 0,75%. Podobná situácia je v Gelnici. Armáda avizuje 0,71% infikovaných, samospráva len 0,65%.

A samostatnou kapitolou je pomerne nízka účinnosť testov, ktorá spočíva v senzitivite na úrovni cca 70% a špecificite 0,4%.V praxi to znamená, že 0,4% z celkového počtu testovaných (čiže až 14 400 ľudí) môže mať falošne pozitívny výsledok. A musí zostať v karanténe. A naopak, približne tretinu skutočne pozitívnych antigénové testovanie neodhalí a títo ľudia sa následne môžu slobodne pohybovať. Negatívny výsledok testu totiž znamená len to, že testovaný človek nie je infekčný. Koronavírusom však môže byť aj tak infikovaný.

Ďalšie turbulencie?

Aj napriek vyššie uvedenému nemožno vylúčiť, že celoplošné testovanie nakoniec do určitej miery pozitívne ovplyvní vývoj šírenia nákazy na Slovensku. Podľa Fábryho to budeme vedieť vyhodnotiť až o niekoľko týždňov, no právny chaos, ktorý sprevádzal celý proces prípravy a realizácie testovania možno zhodnotiť už teraz: „Výsledkom je to, že orgány aplikácie práva často ani nevedia určiť, ktoré povinnosti a ako majú od občanov vynucovať.“ Podľa analytika sa tým vytvára nebezpečný priestor pre zvôľu konkrétnych osôb s právomocou.

Ďalej Fábry dodáva, že „aj pred ďalším kolom testovania sme svedkami zmätkov, keď sa z druhého celoplošného kola stalo len obmedzené testovanie. Hlavným problémom je však nepredvídateľnosť rozhodnutí Matovičovej vlády a tak zrejme možno očakávať ďalšie prekvapenia a turbulencie.“

Pol rok vládnutia Igora Matoviča korunovaný chaosom s celoplošným testovaním vyvoláva u viacerých analytikov na Slovensku obavy zo silnejúcich tendencií k autoritárskym spôsobom a obchádzaniu práva. Dokonca i u takých, ktorí k nemu v čase jeho opozičného pôsobenia prechovávali sympatie.

Fábry hodnotenie Matovičových spôsobov pre Sputnik uzatvára tvrdením, že tento štýl vlády nie je zlučiteľný s princípmi demokracie a transparentnosti. „Rozhoduje sa kabinetne, hoci zásadnou časťou volebného programu OĽaNO bolo tzv. otvorené vládnutie. Vláda tiež posilňuje prvky policajného štátu, represiu a obmedzovanie základných práv. Núdzový stav poskytol viacerým členom vlády možnosť rozvinúť svoje autoritárske tendencie, čo vidno nielen u premiéra Matoviča, ale napr. aj u ministra Naďa. Nebezpečná je aj ich snaha robiť zo svojich kritikov verejných nepriateľov, napr. z predsedu SLK. Najväčším problémom je však likvidácia právnej istoty, ktorá je kľúčovým princípom právneho štátu. Ak to bude takto pokračovať, nenapraviteľne sa oslabí dôvera v právo,“ dodáva analytik.

