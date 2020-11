Lepšolidi chtějí hlasovat jako v USA. Aby v naší republice byl chaos? Názor

Opozice v Poslanecké sněmovně chce zavést korespondenční hlasování. Aktuální volby v USA ukazují, že to není dobrý nápad. Ledaže by TOP 09 a Piráti chtěli stejný chaos v České republice.

Ach ty počty! Nebo manipulace? Ve Spojených státech mají problém s určením nového prezidenta. Američané ho volili už v úterý 3. listopadu, kdo jím jednoznačně bude, není stále jasné. A proč? Protože bašta demokracie má problém se základním kamenem demokracie – volbami.

Už v předchozím článku jsme vám, drazí čtenáři, popsali, že volby ve Spojených státech amerických nejsou férové. Kandidovat může každý, což o to, ale o Bílý dům se přetahují pouze dva kandidáti, kteří mají finanční a lidské prostředky, aby se zaregistrovali ve všech státech a mohli usilovat o hlasy všech volitelů. Neplést – nikoli voličů, ale volitelů. Osob, které rozhodují o výsledku voleb v jednotlivých státech.

Americké volby jsou plné překážek, ale co se děje dnes v USA, to nemá obdoby. Tak těsné hlasování snad Spojené státy ještě neviděly. Jde doslova o každý hlas. Rozhodnout může pár obálek s hlasovacími lístky, které přišly poštou. Ano, Američané takovou možnost mají. Mohou hlasovat korespondenčně. USA se to vymstilo. Protahuje to volební proces a vytváří atmosféru nedůvěry.

Tak si to vezměte. Americká média přinesla zprávu, že americká pošta ztratila 300 tisíc hlasovacích lístků. A zrovna ve státech s velkým počtem volitelů, kde aktuální prezident USA Donald Trump a demokratický kandidát Joe Biden jsou těsně vedle sebe a čekají na rozhodující hlasy. Ty mají přijít právě poštou.

A to už nemluvíme o tom, že na sociálních sítích se objevuje podezření, že nějací vykukové mohli poslat svůj hlas poštou a v den voleb ještě navíc hlasovat za svého kandidáta přímo ve volební místnosti. Kdyby se tohle stalo v jakékoli jiné zemi, především v té, na kterou si Washington brousí zuby, už by létala obvinění z nedemokratičnosti, z volebních manipulací a podvodů. USA se to netýká.

Na situaci s korespondenčním hlasováním upozornil předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší. „Až budou volby u nás příští rok, tak se v sobotu ve 14:00 zavřou volební místnosti a ještě ten den večer budou oficiální výsledky, i kdyby byly sebetěsnější. To rozhodně není samozřejmost a patříme v rychlosti a spolehlivosti sčítání mezi nejlepší státy na světě. Nenechme si náš volební systém zničit korespondenční volbou (tlačí TOP 09 a Piráti) a dalšími výmysly. Papír a propiska ve volební místnosti sice nejsou tolik pokrokově digitální, ale jsou spolehlivé, rychlé a lidé jim věří. Nemá smysl měnit to, co funguje!" napsal populární politik na Facebooku.

A na tom něco je. Spojené státy nejsou jediné, kdo měl problém s korespondenční volbou. Před čtyřmi roky se v Rakousku muselo opakovat druhé kolo volby prezidenta. Proč? Kvůli vadným obálkám hlasovacích lístků pro korespondenční hlasování.

Návrh korespondenční volby, o který účelově usilují strany takzvané občanské pravice, nebo demokratického bloku, je hra s ohněm. TOPce přidá pár hlasů, ale celý systém zatíží a dá důvod ke spekulacím, soudům a politickým diverzím. Naši politici mají problém férově přiznat, že si byli dát pivo do zavřené restaurace. Kde je záruka, že nebudou dělat obstrukce kvůli poštovní volbě?

Máme si nechat rozmělnit volby a poškozovat náš vratký politický systém? Politici kvůli koronavirové krizi přicházejí o důvěru a není těžké si představit, jakou paseku by korespondenční hlasování v České republice udělalo. Nedopadli bychom jako v USA, v Česku by se to spíš bouřilo jako na Ukrajině.

O korespondenčním hlasování Sputnik hovořil s Natálií Vachatovou, spoluzakladatelkou hnutí Trikolóra a jeho místopředsedkyní pro Středočeský kraj.

„Myslím, že se musí pozastavovat každý, kdo zneklidňující situaci v USA sleduje. Nesrovnalosti, machinace s korespondenčním hlasováním a obrovský rozpor mezi hlasy odevzdanými ve volebních místnostech a korespondenčně, tomu jen nahrávají. V České republice je obzvlášť důležité na to upozorňovat, protože po distančním hlasování budou čím dál hlasitěji volat Piráti i nově vzniklý trojblok ODS-TOP09-KDU-ČSL," upozorňuje politička.

Je skutečně český volební systém lepší než americký?

„Rozhodně je nyní demokratičtější, spravedlivější a neumožňuje v širokém rozsahu podvádět s hlasovacími lístky. Chce-li někdo vyjádřit svou pozici a ovlivnit výsledek voleb, dojít do volební místnosti, legitimovat se a volební lístek osobně někomu hodit, je to nejmenší, co pro to může udělat. Pokusy o zavedení elektronické volby kdesi u počítače nebo o korespondenční zasílání hlasovacích lístků poštou považuji za nebezpečné zahrávání si s naší demokracií, a každý, kdo chce podobnou věc prosadit, si to velmi dobře uvědomuje," míní expertka.

Jak vy sama se stavíte k zavedení korespondenčního hlasování v ČR?

„Americké volby ukázaly, že si musíme zachovat a bránit náš volební systém a nepřipustit korespondenční hlasování, které představuje největší možný zdroj volebních podvodů," říká paní Vachatová.

Dá se vůbec věřit v poctivost voleb, když vidíme, co se děje v USA, baště demokracie?

„Rozumím všem, kteří se pozastavují a budou pozastavovat nad výsledky voleb a jejich legitimitou. Zajímavé totiž je, že korespondenční hlasování prospívá jen progresivistům, kteří by, jak jsme mohli sledovat, bez korespondenčního hlasování mnohde drtivě prohráli. Málokoho také uspokojí argument, že jsou to výhradně demokraté, kteří volí korespondenčně. Měl-li být důvodem k tak masivnímu korespondenčnímu hlasování covid, je přeci nesmyslné, že by si tato nemoc vybrala výhradně jen lid z řad radikální levice. Letošní vedení amerických voleb nemělo v historii obdoby, ještě nikdy se nestalo, že by televize utnula projev prezidenta a sociální sítě masivně blokovaly prezidentovy příspěvky. O tom, jak poctivé volby byly, tak rozhodne nejspíš až soud," říká spoluzakladatelka Trikolóry a místopředsedkyně hnutí pro Středočeský kraj.

