Husité jsou jako islámští teroristé! Kalousek má jasno

„Prečo má súdruh Žižka v ruke len takú vyrezávanú halúzku? Veď to něbol volajaký kapelmajster či farár. Dajtě mu do ruky aspoň ľahký gulomet!" To je slavný výrok majora Terazky z dnes již legendárního filmu Černí baroni.

Terazky ztvárněný hercem Pavlem Landovským byl ignorant, který neznal naše dějiny a vkládal do nich své dojmy. My se tomu smějeme. Horší je, když se jako Terazky chová kdysi vlivný muž na ministerstvu obrany. Ten by ze své podstaty měl dbát o naší slavnou minulost. Řeč je o Miroslavu Kalouskovi, toho času poslanci za TOP 09 a šéfovi jejich klubu v Poslanecké sněmovně.

Nemá smysl rozebírat, jak vypadalo řádění Kalouska na ministerstvu obrany. Je tu kauza vadných padáků, které mají na svědomí lidský život a pod jejichž nákupem je podepsaný právě Kalousek. Je tu Kalouskova blízkost ke zbrojaři Richardu Hávovi, kterému rád pomáhal. To vše popsal Nadační fond proti korupci v publikaci výmluvně nazvané Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických

a politických her.

Jde nám o aktuální věc, kdy Kalousek opět dokázal, jaký to je velký český vlastenec. „Vraždy ve Vídni. Vraždy na universitě v Kábulu, vraždy v Nice. Zvláštní, jak mi zvěrstva Islámského státu vždycky připomenou zvěrstva husitského revolučního hnutí u nás. Stejná šablona. Což abychom ji odstranili z našich pozitivních tradic?" napsal Kalousek na Twitteru.

Vraždy ve Vídni. Vraždy na universitě v Kábulu, vraždy v Nice.. Zvláštní, jak mi zvěrstva “Islámského státu” vždycky připomenou zvěrstva “husitského revolučního hnutí” u nás. Stejná šablona. Což abychom ji odstranili z našich pozitivních tradic? https://t.co/z9gNxhK2tC — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 3, 2020

Ano, drazí čtenáři, významný český politik, který se staral o obranu našeho státu, přirovnal husity k islámským teroristů. A Jan Žižka je asi podle jeho názoru Usáma bin Ládin. To je tak odpudivý výrok, že ho nezatmí ani jeho výlet na pivo do zavřené restaurace.

Kalouskovo vyjádření vůči husitům je zcela jasně součástí trendu, který v Česku bohužel panuje. Je teď módní plivat na hrdiny z našich dějin. Ivan Koněv, Ludvík Svoboda, teď husité. Kalousek se snaží vytvořit dojem, že husité jsou pouze výmyslem komunistických dějepisců. Prý minulý režim s husity účelově manipuloval. Je to ale sám Kalousek, kdo se dopouští manipulace.

Husitské hnutí bylo hnutí obrody naší země, která se nacházela v chaosu. Husité bránili naši suverenitu před cizáky. Jen si vzpomeňme, proti naší zemi byly Svatou říší římskou uspořádány čtyři křížové výpravy. Husité se bránili před cizí mocí, nevydávali se do Říma, Paříže nebo Madridu, aby tam podřezávali hrdla nevěřícím.

K husitskému odkazu se hlásili naši legionáři během 1. světové války. Žižkův výrok Na množství nehleďte byl mottem 311. československé bombardovací perutě RAF během 2. světové války. Husité byli vzorem odbojářů v Protektorátu a našim vojákům na všech frontách. Kalousek znevažuje památku všech těchto hrdinů.

O Kalouskově výroku o husitech Sputnik hovořil s Janou Volfovou, předsedkyní strany Česká Suverenita a dříve vlivnou poslankyní ČSSD.

„Především je třeba si uvědomit, že husité nikam neexpandovali, nechtěli okupovat cizí území a kdyby nebyla proti nim vyhlášena křižácká výprava, nikdy by o svoji víru nebojovali mečem. Oni byli napadení a jen se bránili," říká politička.

Znamená to snad, že lepšolidi nám chtějí naznačit, že naše národní identita stojí na terorismu?

„Oni hlavně chtějí zničit cokoliv, co je spojeno se slovem národ, národní hrdost, vlast. Slouží myšlence jakéhosi evropanství, a protože dnešní EU chce jednotlivé národní státy vyzmizíkovat z mapy, aby mohla vládnout přímo a bez jakýchkoliv omezení, prostě jí v tom podporují. Oni jsou přece euroobčané a už se vidí v těch skvělých evropských funkcích," říká paní Volfová.

Proč je tak módní plivat na vlastní dějiny?

„Protože to podporuje Brusel a jak jinak se zavděčit a najít si tak teplé místečko ve strukturách EU, než poplivat vlastní národ. Ostatně známé přísloví poturčenec horší Turka. Ano i ti dnešní pobruselci jsou hodni jen pohrdání," míní matadorka české politické scény.

Paní Volfové jsme se zeptali také na osobní zkušenost s Kalouskem. Vždy chtěl být kontroverzní?

„Ne, naopak byl velmi rozumný a konzistentní v názorech. Ale jak mi nedávno řekl jeden jeho přítel: On dnes, Jano, upijí své svědomí skutečného křesťana. Pije, aby mohl dělat a říkat to, co dnes říká," říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

