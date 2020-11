Armáda koupí to samé, co mají teroristé. Vojáci dostanou nové vozy

Česká armáda dostane pick-upy, ve kterých se vozí teroristé. A to není vše, co se dá říct o výběrovém řízení na osobní terénní automobily, které u expertů vyvolává otázky.

UAZ jde do šrotu a s ním i Land Rover. Tak se rozhodla česká armáda. Jde prý o zastaralé vozy a naši vojáci se chtějí vozit v něčem novějším a lepším. Jestli našli adekvátní náhradu starým dobrým teréňákům UAZ, jejichž výroba sice začala už v 70. letech minulého století, ale stále se vyrovnají v těžkém terénu svým mladším konkurentům, je otázka. Ministerstvo obrany za ně náhradu má.

Ministerstvo obrany vybralo nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení na osobní terénní automobily pro českou armádu. K podání nabídek bylo v létě vyzváno 12 firem, které o účast ve výběrovém řízení projevily zájem. Ministerstvo obrany následně obdrželo 10 nabídek na čtyři typy vozidel. A teď je jasno. Dosluhující vozidla UAZ a Land Rover by měly v letech 2021–24 nahradit automobily Toyota Hilux. Má jít až o 1 200 nových vozů. Cena za jeden vůz má být 893 tisíc korun i s DPH.

„Moderní automobily jsou základem armády a je ostuda, že naši vojáci dodnes používají až 40 let starou techniku. Vybírali jsme z deseti nabídek a vítězná nám zaručí prověřená kvalitní vozidla za výhodnou cenu," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

O jaká vozidla jde? Pamatujete si záběry teroristů ze Sýrie nebo Libye, jak brázdí poušť na bílých pick-upech? Na korbě seděla další skupinka fanatiků nebo se tam houpal těžký kulomet. Tak přesně o tato vozidla si armáda zažádala.

Islámský stát* a další hrdlořezové Toyotě udělali dobrou reklamu. Možná, že se proto nechala zlákat naše armáda. Anebo se česká armáda z nějakého důvodu chystá na větší nasazení do oblasti Blízkého východu, kam se Toyoty hodí?

Mimochodem řečeno, v tendru neuspěla česká Škoda Kodiaq nebo Mercedes-Benz G. I když v posledním jmenovaném voze by se čeští vojáci mohli cítit jako papež. Upravený mercedes této třídy s neprůstřelným sklem totiž používal Jan Pavel II. jako papamobil a své géčko měl i Benedikt XVI.

Vozidlo, kterému dělají reklamu teroristé, není jediná pikantnost spojená s tendrem na nové vozy pro naše vojáky. Čistě náhodou ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala společnost Glomex MS, s.r.o. Co je na tom zvláštního? Co čert nechtěl, miliardovou zakázku dostane firma, kterou už skoro dva roky vede bývalý náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Tomu se říká terno.

Je také podezřelé, že první tendr původně na pětidveřová terénní auta armáda na jaře zrušila a vypsala ho znovu, ale už na pětimístná auta typu pick-up, která budou moci vozit kromě vojáků i náklad. A to zase dalo výhodu Toyotám od firmy generála Bečváře. Anebo to je pouze ta shoda okolností? Zkuste hádat, vážení čtenáři.

O tendru na nová vozidla pro českou armádu Sputnik hovořil se Stanislavem Mackovíkem, známým politikem, bývalým poslancem KSČM a členem sněmovního výboru pro obranu.



„V souvislosti s tímto obchodem je nutné říci, že 30 let po listopadu 1989 stále v naší armádě slouží vozidla UAZ. Ani pozdější nákup západní značky vozidel Land Rover nevedl k obměně původně sovětských terénních vozidel. Pravice sice ráda naše vojáky používá na zahraniční mise - nicméně jak personální, tak technické vybavení mnohdy neodpovídá požadavkům. Přednostně se po dlouhé roky vybavují lepším materiálem expediční sbory AČR. Na ty řadové útvary mají odpovědní politici vždy dost času. Za současných podmínek, kdy se tuzemská ekonomika propadá vlivem pandemie, tak nákup 1 200 nových Hiluxů je odvážný počin. U tohoto byznysu neobstojí ani tvrzení, že by se AČR dostala do krize, pokud by těch aut bylo méně. Armáda je v krizi od počátku devadesátých let a nárazové nákupy jsou vždy jen ukázkou záplatování kupících se problémů," říká expert.

Proč zrovna Toyota Hilux? Islámský stát* těmto vozům udělal takovou velkou reklamu?

„Velmi často politici a část velitelského sboru AČR při nákupech čehokoliv argumentuje nutností naší kompatibility s NATO. Jak uvádíte – velkým uživatelem vozů Toyota Hilux jsou bojovníci IS*. Nikoliv alianční spojenci české pravice. Ano – tenhle typ auta má za sebou bojové použití v jednom z nejdelších konfliktů tohoto století. Nicméně si nejsem jist, že současná armáda potřebuje jako nosný typ tolik vozidel v daném provedení. Předpokládal bych spíše snahu o pořízení vozidel s větší primární balistickou ochranou. Tohle bude hlavně lepší komfort proti UAZům a zároveň se asi podaří utratit nějaké peníze z rozpočtu. Tím se zase přiblíží ČR k těm slíbeným procentům vydávaným na obranu v rámci NATO," říká pan Mackovík.

Neměla česká armáda spíš podpořit automobilku Škoda? Ta se rovněž přihlásila do tendru.

„Ve výběrovém řízení Ministerstva obrany ČR se o zakázku ucházelo 10 firem. Ne každá firma má ale tu výhodu, že pro ni pracuje bývalý náčelník generálního štábu naší armády. Domnívám se, že se dalo pořídit i několik vozidel značky Škoda. Pak další vozidla v trochu jiném uspořádání a s vyšší bojovou životností. Ale provázanost byznysu a ministerstev je ukázková. Český dodavatel – firma Glomex MS má údajně 50 zaměstnanců, z nichž většina jsou bývalí příslušníci AČR a Policie ČR. Do tohoto hnízda nikdo vrtat nebude," míní politik.

Nesignalizuje to skutečnost, že se automobily nakupují kvůli zahraničním misím? Že se naši vojáci chystají na Blízký východ?

„Blízký východ je plný těchto aut. Na první pohled tam Toyota Hilux nebude vzbuzovat pozornost. Jako taktický prvek pro operace v onom prostředí má pořízení tohoto typu logiku. Ne však v počtu 1 200 kusů. Mimochodem – polská pobočka firmy Glomex MS zvítězila v dodávce 600 kusů vozidel Ford Ranger XLT pro tamější armádu. Zase důkaz toho, že ne vždy je kompatibilita hlavním sjednocovacím prvkem v rámci NATO. Armádě ČR dodá společnost Glomex MS automobily se vznětovým motorem o výkonu 110 kW. Firma Glomex MS zajišťuje pro naše vojáky servis letounů Airbus A-319CJ, servis a dodávky výškové výstroje a dodávky dezorientačního simulátoru do Ústavu leteckého zdravotnictví. Je tedy etablována v dodávkách pro silové resorty. Zároveň má zvuk v zahraničí, kde je schopna uzmout část trhu," říká Stanislav Mackovík.



