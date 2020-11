Je jednoduché kopat do „ležícího lva“. Ale otázky stejně zůstávají… Názor

Proč bylo rozhodnuto o pokračování dekomunizace na Slovensku právě v době, kdy je pozornost společnosti namířena na boj s covidem-19? Následující verzi v rozhovoru pro ruskou televizní stanici Dožď navrhl slovenský politolog, prezident Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov:

„Nyní se pro to (dekomunizaci) v zemi vytvořily příznivé politické podmínky díky centrické a konzervativní vládě. Komunistický režim byl dávno svržen, ale vláda se rozhodla pokračovat v boji s ním, protože nekončí pokusy určitých sil instalovat památníky a památní desky komunistickým činitelům. Například Vasiľu Biľaku, který v roce 1968 pozval sovětská vojska do Československa. V rodné vesnici Biľaka občané instalovali bustu, proti čemuž protestovali ti, kteří socialistický režim považují za zločinecký. https://dennikn.sk/54944/bilakov-novy-pomnik-v-noci-postriekali-cervenou-farbou/ Tito lidé bustu polili barvou, za což potom byli souzeni. A oni, kteří protestovali proti totalitnímu režimu, byli alespoň symbolicky potrestáni. Ukázalo se, že nynější zákony přívržencům komunistických a totalitních ideologií umožňují chránit své zájmy. A přijatá novela zákona to již více neumožní.

Zákon obsahuje pojem „komunistická ideologie“, jejíž symboly jsou nyní na Slovensku zakázány. Co je tedy považováno za zločinecké – komunistická ideologie nebo komunistická činnost? A jak chápat toto slovní spojení „komunistická ideologie“? Otázka není nezajímavá. V každém případě si to myslí ředitel Ústavu politických věd Slovenské akademie věd Peter Dinuš, žurnalista Juraj Janošovský, vysokoškolský pedagog na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře Vladimír Manda, kteří se nedávno otevřeným dopisem obrátili na slovenskou ministryni spravedlnosti Marii Kolíkovou. Dopis se objevil i v médiích.

Citujeme:

„Obracíme se na Vás se žádostí, abyste definovala pojem ‚komunistická ideologie´, který je zakotvený v § 422 ods. 1 Trestního zákona (‚Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží omluvit… zločiny režimu založeného na komunistické ideologii… bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky.´). Náš právní systém neobsahuje definici ‚komunistická ideologie´. Není tedy zřejmé, co je součástí ‚komunistické ideologie´ a co není. Z výše citovaného paragrafu Trestního zákonu vyplývá, že jak režim založený na fašistické ideologii páchal zločiny, které jeho ideologie obhajovala a přímo vyžadovala, tak i komunistická ideologie, o kterou se opíral socialismus, zločiny daného režimu požadovala a obhajovala. To není pravdivé tvrzení. Pravdou je, že komunistická ideologie, jejíž jádro je zahrnuto v Manifestu komunistické strany, deklaruje, že ‚místo buržoazní společnosti s jejími třídami a třídními protiklady nastoupí sdružení, ve kterém je svobodný rozvoj každého jednotlivce podmínkou svobodného rozvoje všech (Manifest komunistické strany, In: Čítanka marxistické filozofie, Svazek I., Pravda 1963, s. 33). Pojem komunistické ideologie použitý v uvedeném paragrafu nejen, že není v našem právě termínově vymezený, ale je v přímém rozporu s Manifestem, historickým textem, který tvoří základ komunistické ideologie. Na rozdíl od fašistického režimu, jehož součástí byly rasové zločiny, zosnování zločinů a zločiny proti míru, což potvrdil Norimberský proces a stalo se to součástí mezinárodního práva, nemá stejné tvrzení o ‚režimu založeném na komunistické ideologii´ žádnou relevantní oporu. Spadá do definice ‚komunistická ideologie´ boj komunistů proti sociální nespravedlnosti, útlaku a policejnímu násilí meziválečné Československé republiky spojený s úctou k neozbrojeným obětem střelby v Krompachoch, Košútoch, Moste, Duchcove, Chuste, Polomke a na dalších místech? Spadá do definice ‚komunistická ideologie´ boj proti fašismu? Je trestné se hlásit k odkazu protifašistického boje a uctívat komunistické oběti umučené v koncentračních táborech za účast v povstání a odboji při 2. světové válce? Je trestné obnovit vojnou zničené hospodářství, stavět okolo 300 tisíc bytů ročně a poskytovat je bez hypoték mladým rodinám, jako to realizoval socialistický systém do roku 1989? Je trestné poskytovat plnou zaměstnanost, z ní plynoucí sociální a životní jistoty, bezpečnost a důstojné mzdy za práci všem práceschopným obyvatelům? Má být trestní sazbou až tři roky potrestán ten, kdo propaguje skutečně bezplatné zdravotnictví a školství?“

Autoři otevřeného dopisu o „komunistické ideologii“ pokládají těžké otázky. A nechápou, proč nejsou odsuzovány zločiny „liberální ideologie“, například „humanitární“ bombardování bývalé Jugoslávie bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, vpád Ozbrojených sil USA a jejich spojenců do Iráku, což vedlo k obětem mezi civilisty, a další zločiny proti míru? „Dopis, který si ministryně Kolíková za klobouk skutečně nedá,“ shrnují situaci hlavnespravy.sk. A s tímto závěrem je těžké nesouhlasit….

