Jsou v Česku islamističtí teroristé? BIS ve výroční zprávě nepřekvapila. Názor

Je to už taková klasika žánru. Každý rok česká zpravodajská služba vydává svou výroční zprávu. A nemusíte ji ani číst, abyste věděli, kdo bude hlavní nepřítel naší demokracie. Ano drazí čtenáři, jako loni, předloni a předpředloni jím je Rusko a Čína. Má to ale jeden háček. Nezapomněli naši špioni na islámské teroristy?

Bezpečnost naší republiky je mimořádně důležitá věc. Především, když si uvědomíme, že islámský terorismus není problémem tisíce kilometrů vzdáleného Afghánistánu, Iráku, nebo snad nám bližšího Španělska nebo Velké Británie. Krvežízniví zabijáci jsou v těsné blízkosti našich hranic. Důkazem je nedávný útok fanatika ve Vídni.

V úterý Bezpečnostní informační služba zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2019. Pokud byste v ní hledali překvapení, tak zbytečně. „Rusko usiluje o destabilizaci a rozklad svých protihráčů, zatímco čínským cílem je vybudovat sinocentrickou globální komunitu, kde ostatní národy uznají legitimitu čínských zájmů a přiznají Číně respekt,“ sděluje ve zprávě BIS.

Dále zpráva obsahuje cíle ruských a čínských rozvědek. Pokud by vás zajímaly a nechce se vám číst elaborát našich zpravodajců, tak vězte, že v České republice působí snad všechny ruské zpravodajské služby, o kterých ví Wikipedie. Číňané co do rozmanitosti zaostávají. Zato chlapci z Pekingu jsou aktivnější. Vypadá to tak podle zprávy BIS.

Do tohoto odstavce by to bylo v pořádku. Teď ale nastává problém. BIS chce zasahovat do rozhodování státu. Zpravodajská služba vládě říká, s kým má uzavírat obchodní spolupráci. A přitom to vypadá jako náznak, aby třeba zakázku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dostali Američané.

„Z pohledu bezpečnosti ČR hodnotí BIS jako nežádoucí zejména potenciální závislost na dodavatelích pocházejících ze zemí, které aktivně působí proti ČR, jejím zájmům nebo jejím spojencům z NATO či EU," konstatují zpravodajci.

A další problém je, že BIS nevěnuje takovou pozornost islámskému terorismu, jakou věnuje domnělé ruské a čínské hrozbě. Ve zprávě stojí, že „situace v oblasti terorismu a islamistické radikalizace byla na území ČR i v roce 2019 klidná a BIS nezískala poznatky o tom, že by se území ČR stalo logistickou či ideologickou základnou mezinárodního islamistického terorismu... Hlavní faktory, které mohly podněcovat radikalizaci muslimské komunity v ČR, zůstaly stejné jako v letech předchozích. Byly jimi zejména ideologická propaganda ze zahraničí (a v ojedinělých případech i z místní komunity), trvající islamofobní tendence v části české společnosti a také zahraniční události spojené s islámským světem“.

Je to opravdu tak? A za radikalizaci skutečně mohou „islamofobní tendence“ Čechů? To zní jako argument sluníčkářů, nikoli zpravodajců, kterým záleží na bezpečnosti naší země. Z parlamentu zaznívá, že se BIS stala politickou organizací a píše zprávy ve prospěch jistých politických zájmů. A ono se to tak opravdu jeví.

Na novou výroční zprávu Bezpečnostní informační služby se Sputnik zeptal známého publicisty a nakladatele Lukáše Lhoťana.

„Myslím si, že ta zpráva nevybočuje z každoročního hodnocení situace zveřejňovaného BIS. Klasicky jsou v ní zmírňované aktivity tajných služeb Ruska, Číny nebo Íránu. Ale již se nic nedovíme například o aktivitách tajných služeb Saudské Arábie, Německa či Izraele, které se zde snaží také prosazovat své zájmy," říká publicista.

Proč BIS nezmiňuje islámský terorismus? Nedávno jsme jeho brutální projev viděli nedaleko naší hranice, ve Vídni.

„To není úplně přesné. Ve zprávě BIS se píše o lidech napojených na českou muslimskou komunitu, někteří měli i české občanství a kteří odešli bojovat na stranu islámských teroristů (nejen k teroristické organizaci Islámský stát*). Někteří z nich měli i zahynout. Otázka je, kde se dnes nachází ti, kteří nezahynuli? A trochu se mi nezdá i to, že BIS tvrdí, jak je v České republice klid a mír, a přitom v Rakousku i Polsku zatýkají stále více islamistů využívajících oba státy jako základny pro svou činnost proti západní Evropě. Tito islamisté cestují přes Českou republiku a mají zde i kontakty (tak o tom referuje například polská kontrarozvědka ABW) a BIS nám tvrdí, že se u nás nic takového neděje? Mám podezření, že BIS nemá dobré informace zevnitř české muslimské komunity a polská kontrarozvědka má lepší přehled o českých islamistech než česká kontrarozvědka.

Zajímavé je také tvrzení BIS, že Kurdové a Turci v ČR nemají mezi sebou konflikty, protože mají společný byznys. To je celkem výjimka v rámci Evropy. Mnohdy jsou vztahy mezi těmito komunitami muslimů spíše dost napjaté. A také se ve zprávě BIS potvrzuje působení radikálních muslimů kazašského původu, kteří v České republice budují své lokální komunity, jde o maximálně stovky osob, kteří přišli vesměs jako uprchlíci, ale do budoucna se mohou stát zdrojem násilí, a hlavně odmítají dovolit vzdělávat své děti podle požadavku našeho sekulárního školství," říká expert na islám.

Neplní BIS spíš politickou funkci? Třeba i v případě náznaků, komu by neměla být umožněna dostavba JE Dukovany. Ty se také objevily ve zprávě za loňský rok.

„Podle mne BIS dělá jen to, co se od ní očekává ze strany vadnoucích elit v České republice – hájí zájmy vedení EU a Německa. Tak jako StB kdysi hájila zájmy vedení SSSR v Československu, tak dnes BIS hájí zájmy vedení EU a Německa v České republice," říká pan Lhoťan.

Cítíte se v České republice bezpečně díky BIS?

„V České republice se cítím bezpečně primárně hlavně díky Policii ČR, ale BIS má velmi omezené možnosti k přímé ochraně obyvatel, spíše je to jen taková informační agentura, která v mnohem ještě musí dodávat takové výsledky, jaké od ní očekávají vládnoucí elity EU a Německa. Všeobecně je státní správa v České republice dnes již pod plnou kontrolou úřednické mafie věrné byrokratům v Bruselu a Berlíně než občanům České republiky, proto i BIS rozhodně dnes není zdrojem primárního bezpečí," říká publicista Lukáš Lhoťan.

* Teroristická organizace zakázaná v RF

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.