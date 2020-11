„Dvacet let vazby pro Matoviče.“ Poslanec Blaha vysvětlil šest trestních oznámení proti slovenskému premiérovi

6. listopadu místopředseda strany SMĚR-SD na vlastní facebookové stránce zveřejnil video o svém kroku. Obrátili jsme se na Úřad vlády SR se žádostí o komentář k trestním oznámením. V okamžiku publikace tohoto rozhovoru jsme vyjádření vlády neobdrželi.

Dále uvádíme názor poslance Ľuboše Blahy o provedení celoplošného testování na Slovensku a náročných technických a právnických bodů, které u toho vznikly.

Sputnik: V prvním trestním oznámení obviňujete předsedu vlády Igora Matoviče a přední představitele strany Sme rodina a strany SaS, že vytvořili zločineckou skupinu s cílem nesprávného obohacování pomocí testování občanů. Jak hodláte dokázat Vaše tvrzení, nebo vyšetřování je úkolem trestních orgánů?

PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.: Vládní úřad nakoupil na pokyn premiéra Matoviče přes deset milionů nespolehlivých testů. Koupili to pokoutně, bez soutěže a protizákonně od trnavské firmičky, která je propojena s rodinou Igora Matoviča a politickou stanou SaS. Existují odkazy i na třetí koaliční stranu Sme rodina. Zisk z tohoto kšfetu je přes deset milionů eur. Samotné testy jsou z medicínského hlediska nevhodné na celoplošné testování, a to přiznává dokonce i sám premiér Matovič. Existuje na tom odborná shoda. Takže je zde silné podezření, že celý tento byznys proběhl jen proto, aby se vládní politici v čele s Matovičom obohatili a kvůli tomu si vymysleli celou operaci s celoplošným testováním, jakože jdeme národ zachraňovat před covidem, lékaře a odborníky nazveme bludaři, protlačíme to za každou cenu a potom shrábneme tučný zisk. Tak nějak to podle nás bylo a existuje řada podezření, na které policii v trestním oznámení upozorňuji. Pokud šlo o propojení vládních politiků a dotyčné firmy, bavíme se o zosnování zločinecké skupiny, což by znamenalo, že Matovič by skončil ve vězení až na dvacet let.

Ochrana nebo ohrožení veřejného zdraví

Dále obviňujete předsedu vlády z všeobecného ohrožení zdraví obyvatelstva. Jak by podle Vás mělo testování proběhnout bez ohrožení zdraví?

Celoplošné testování antigenovými testy je naprostý nesmysl. Ty testy neumí rozeznat, kdo je nakažený a kdo ne čili celá operace byla od začátku jen marketingovou show předsedy vlády Matoviče. Jediný způsob, jak zabránit šíření pandemie, bylo omezení mobility lidí v kombinaci s masivními kompenzacemi ekonomických ztrát. Takto to dělají vlády všude kolem. Naše vláda rozhodla vnutit lidem celoplošné testování nespolehlivými testy. Lidé celé hodiny stáli ve frontě a nejenže mrzli či zažívali stres (jeden 68letý pan dokonce během čekání zemřel na infarkt), ale navíc byly v dlouhodobém kontaktu s jinými lidmi a covid se mohl skvěle šířit.

V situaci, kdy vláda vyhlašuje zákaz vycházení, aby se virus nešířil, a pak sežene lidi dohromady, aby se šířil, jde o zjevné obecné ohrožení. Na základě odborných názorů můžeme prokázat, že antigenové testy nejsou vhodné pro celoplošné testování. Protože lidé navíc ani nemohli jít na testy dobrovolně, ale byli vydíraní vládou, že musí jít, pokud nechtějí přijít o práci a o svobodu, jde o zjevné ohrožení veřejného zdraví. Pokud policie neslouží Matovičovi, musí zahájit trestní stíhání, o tom není pochyby.

Viníte Matoviče z nátlaku za testování, kdy lidé nemohli jít do práce bez negativního testu na covid. Podle lékařů a WHO může být nemoc asymptomatická a jejími nositeli mohou být lidé bez zjevných příznaků. Zaměstnavatel se také stará o zdraví svých podřízených. Proč si myslíte, že test není formou ochrany veřejného zdraví?

Trestný čin nátlaku hovoří o tom, že zneužijete materiální situaci člověka, abyste ho donutily udělat něco proti své vůli. Přesně v této situaci se ocitly miliony Slováků. Šly se testovat – dobrovolně násilím. Tento obrat na Slovensku zlidověl. Pokud by lidé nešli na testy a nedostali certifikát, nepustili by je dva týdny do práce, do nemocnice, na poštu a většiny obchodů. Museli by sedět v domácím vězení. Lidé se nedostali k lékaři, nemohli si na poště vybrat důchody a co je nejhorší, mohli přijít o práci a o příjem. Šlo o zjevné vydírání, zjevný nátlak. Pokud nepůjdeš, přijdeš o důstojný život. V situaci, kdy je odborně prokázáno, že antigenové testy nedokážou najít nakažené lidi, byl tento nátlak ze strany vlády absolutně zločinný a nepřiměřený. Šlo o akt státního teroru a trestní pokuty za tento typ zločinů jsou mimořádně vysoké.

Výsledky technicky náročného testování

Všeobecné testování bylo premiérem odůvodněno zamezením lockdownu státu a vyřešením situace s covidem. Proč tomu říkáte „šíření nepravdivé zprávy“? Není toto hodnocení předčasné?

Medicína není politika, copak děláme referendum o tom, jak má chirurg operovat pacienta. Pokud odborné komisí říkají, že celoplošné testování antigenovými testy nemůže vyřešit situaci s covidem, předseda vlády je musí respektovat. Jinak zaprvé mrhá veřejnými zdroji, zadruhé ohrožuje veřejné zdraví, zatřetí šíří nepravdivou zprávu a mate veřejnost, čehož důsledkem je i to, že lidé podcení pandemii a přestanou být ostražití.

Antigenní testy našly pouze 1 % infikovaných, což je zjevně podhodnocené číslo, protože testy jsou nespolehlivé. Řekněte mi, kdo by bral vážně pandemii s takovými nízkými čísly. Vláda svým nepromyšleným přístupem vlastně dopomohla k šíření nepravdivé zprávy, že je problém s covidem vyřešen a že je daleko menší, než ve skutečnosti je. Odborníci na to upozorňovali dlouhodobě a Matovič je označil za bludaře a sabotéry. V případě krizových situací jde o trestný čin šíření poplašné zprávy, který může vést až ke zbytečným úmrtím.

Podle vašeho názoru je premiér Matovič vinen z podněcování kvůli veřejné výzvě zaměstnavatelů nemocnic a pošt, aby nepouštěli slovenské občany, pokud nemají negativní test na covid. Lidé proto nemohli zejména dostávat důchod. Jak bylo možné této situaci zabránit?

Trestní zákon říká jasně: ,,Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu nebo veřejně vyzývá k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem nebo na jeho základě, nebo k závažnému porušování veřejného pořádku, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.” Vláda podněcovala nemocnice, pošty a jiné úřady k tomu, aby bránily lidem v naplňování jejich lidských práv. Vláda si to zpětně uvědomila a svá omezení po čase stáhla. Tím jen přiznala, že došlo k naplnění trestného činu a policie musí jednat.

Jedním z vašich obvinění je nevčasná příprava na druhou vlnu epidemie. Co se mělo udělat, aby se stát, zdravotnictví a sociální sféra lépe připravily na podzimní situaci?

V létě měla vláda posílit zdravotní zařízení, trasování, kontroly a zároveň ponechat opatření vůči cestování a kontroly na hranicích. Odborníci navrhovali množství řešení, ale předseda vlády ignoroval jejich doporučení. Doslova sabotoval práci pandemické komise a odborných orgánů, které mají na starosti řešení pandemických situací. Na svatbě svého kamaráda byl dokonce bez roušky a celé veřejnosti tím ukazoval, že pandemii není třeba brát vážně. A to dělal v situaci, kdy se mu na stole hromadily výzvy epidemiologů, ať se vzpamatuje a přijme opatření na druhou vlnu.

Podle trestního zákona, pokud veřejný činitel nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci, bude potrestán odnětím svobody na dva až pět let. Výsledkem Matovičovy nečinnosti je bezprecedentní krize. A opakuji – nešlo o nečinnost z nevědomosti. Premiér byl důrazně a opakovaně informován, že druhá vlna přijde a má jednat. Přesto neudělal nic a situaci zlehčoval. Dnes sklízíme „ovoce“. A policie může jednat. Pokud je nezávislá, tak bude i konat.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.