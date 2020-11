Šéf Senátu si troufá. Vidí se jako kormidelník lodi plné demokracie

Uhodli jste správně, drazí čtenáři. Řeč je o Miloši Vystrčilovi. Stal se opět šéfem Senátu. Ale to není to hlavní. Jde nám o jeho myšlenky a pozice, jak vidí horní komoru českého parlamentu. A vězte, že tady se Vystrčil tematicky protíná s Mao Ce-tungem.

Senát je podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS hrdou lodí s vlastním kompasem, který by nadále neměl podléhat účelově orientovaným rádcům nebo neomylnému vůdci. Vystrčil to dnes uvedl v kandidátské řeči před volbou šéfa horní komory na další dva roky, v níž byl podle dohod senátorských frakcí jediným kandidátem.

„Osobně si velmi přeji, aby Senát nikdy nepodléhal žádnému účelově orientovanému rádci, aby se nikdy neupínal k žádnému neomylnému a vševědoucímu vůdci. Přál bych si, aby Senát nadále zůstal hrdou lodí s vlastním kompasem. Pokud od vás dostanu důvěru pod vaším dozorem a spolu s vámi o loď zvanou Senát a její kompas pečovat, bude to pro mě velká čest a budu si toho velmi vážit," doslova prohlásil Vystrčil.

Senát je podle Vystrčila díky svému složení „doslova srostlý“ s Českem jako žádná jiná instituce. „Zkrátka, český Senát, horní komora českého parlamentu, je institucí, která je tady pro Česko, pro občany České republiky. Právě tento fakt je a musí zůstat naším základním imperativem pro naši činnost, pro naše konání, pro naše chování a vystupování. Pro naši službu a naplňování role Senátu jako ochránce svobody, demokracie a vlády práva,“ nechal se slyšet staronový šéf Senátu.

To jsou věru hezká slovíčka. Jenže jsou v rozporu, co Vystrčil, ale i celý Senát dělají. Za Vystrčila se z horní komory stal orgán, který se dostal do příkrého rozporu se zahraniční politikou naší republiky. Vystrčil z něho udělal druhé zahraničněpolitické centrum, které se montuje do mezinárodních vztahů, a ještě si v tom libuje.

Všichni stále máme na paměti Vystrčilův týdenní výlet na Tchaj-wan. A nesmíme zapomínat také na návštěvu amerického ministra zahraničí Mika Pompea v České republice, který zcela záměrně vystoupil s projevem v Senátu, nikoli v důležitější Poslanecké sněmovně nebo na Pražském hradě. Tím také byla zdůrazněna pozice Vystrčila. Američané mu rádi pomohli.

A to vše proti Ústavě naší země, a navíc mandátu od občanů České republiky. Jak se může orgán považovat za něco extra, za ochránce svobody a demokracie, nebo instituci srostlou s Českem, když se voleb senátorů účastní méně než 37 procent právoplatných voličů v prvním kole a v druhém ani ne 17 procent voličů. Takový je Vystrčil kormidelník lodi pod názvem Senát.

O výroku předsedy horní komory Vystrčila a klamné roli Senátu Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Upřímně řečeno, tento výrok působí jako soubor nicneříkajících metafor a frází. Senát – jakožto součást zákonodárné (legislativní) moci je z hlediska svých kompetencí a zakotvení v politickém systému našeho státu poměrně pevně a jasně definován v Ústavě České republiky.

Nejde tedy o loď, ale o tzv. horní komoru českého Parlamentu s jednoznačně vymezeným polem působnosti. A jelikož se jedná o soubor 81 osob z různých politických stran a volených v různých termínech, nedá se hovořit o subjektu, který by měl jeden směr anebo který by mohl, natož měl, být někým řízen ve smyslu nějaké jednostranné orientace na vůdcovském principu," říká expert.

Miloš Vystrčil je druhý muž našeho státu, ale zahraniční politika není v jeho gesci. Znamená to, že chce záměrně bourat ústavou stanovená pravidla?

„To již jednoznačně učinil v souvislosti s jeho nedávnou cestou na Tchaj-wan, kdy naprosto porušil ústavní dělbu moci a kompetence ústavních orgánů v oblasti výkonu zahraniční politiky. Navíc zde zcela ignoroval prosby a doporučení prezidenta republiky, vlády, jejího premiéra a ministra zahraničí – tedy osob a institucí, které na rozdíl od předsedy Senátu kompetence pro výkon zahraniční politiky mají.

Tehdy naprosto poplival veškeré myslitelné ústavní a demokratické principy, i principy svobodných voleb, protože i výkon zahraniční politiky je samozřejmě od voleb odvozen, jelikož prezident byl zvolen přímo a vláda disponuje většinovou podporou zvolené Sněmovny. A Miloš Vystrčil si jednak svévolně uzurpoval svým tchajwanským dobrodružstvím kompetenci, která mu nepřísluší, a navíc realizoval zahraničněpolitickou koncepci, která je v rámci České republiky menšinová.

Takže se dá očekávat, že v těchto aktivitách bude pokračovat, navíc posílen obdobně smýšlející většinou v Senátu, která si chce tímto způsobem kompenzovat neúspěch ve volbách do Sněmovny a ze Senátu vytvářet jakési alternativní mocenské centrum," míní politolog.

Nekompenzuje podobnými výroky Vystrčil nízkou váhu Senátu, kterou u občanů má?

„Zcela jistě ano. Velmi nízká legitimita Senátu ve veřejnosti vyjádřená nízkou volební účastí je dlouholetou konstantou české politické reality. Ve spojení s výše popsaným mimoústavním aktivismem jeho současného předsedy a části dalších senátorů se tak ze Senátu stává spíše destabilizační prvek českého parlamentarismu.

Což latentně platí také ve vztahu k případným změnám ústavních a volebních zákonů, kdy zamítavé stanovisko (veto) Senátu k návrhům, které mají (třeba i výrazně) většinovou podporu Sněmovny, již nelze, na rozdíl od „běžných“ zákonů, ve Sněmovně znovu přehlasovat většinou minimálně 101 jejích hlasů.

Senát tak může dlouhodobě blokovat přijímání změn ústavy (či volebních zákonů), na kterých panuje široká shoda ve Sněmovně i ve společnosti, protože tyto změny jsou součástí programů sněmovních politických stran, jež uspěly ve volbách s mnohonásobně vyšší podporou voličů než jednotliví senátoři. To zcela jistě platí například ohledně zákona o obecném referendu, který má jasný potenciál Sněmovnou projít, ale většina stávajících senátorů již opakovaně avizovala, že jej tzv. shodí ze stolu," říká politolog Tomáš Doležal.

