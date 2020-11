Vůdce jim odešel, ale pokoj si nedají. Milion chvilek svolává své příznivce. Názor

Zoufalá doba volá po zoufalých činech. To si asi řeklo vedení spolku Milion chvilek pro demokracii a naplánovalo novou demonstraci. Václavák nezaplní, chvilkaři nebudou mrznout ani na Letenské pláni. Budou demonstrovat virtuálně v klidu a teple domova.

Snad by zpráva o online demonstraci Milionu chvilek pro demokracii nestála za zmínku. Projekt, jehož vůdčí osobností byl hoch v bundhosenu, Mikuláš Minář, pomalu začíná upadat. Minář si založil nové politické hnutí Pro ČR, se kterým chce prorazit na vrchol české politiky, ale jaksi není o něho zájem. A zbytek chvilkařů? Demonstrace během koronavirové krize nepřichází v úvahu a vůbec, lidi mají jiné starosti. Svěrákova písnička Není nutno teď nepomůže – ne že by pomohla kdykoli jindy.

A tak se Milion chvilek pro demokracii snaží vyjít z té bídy ven. A proto ta zvláštní demonstrace nedemonstrace. K výročí 17. listopadu, kdy v roce 1989 začal pád komunistického režimu, uspořádá spolek Milion chvilek pro demokracii online protivládní demonstraci.

„Nebýt pandemie, sešli bychom se osobně, naživo, na Letné. To teď není možné. COVID-19 od ledna utlumuje veřejné aktivity i veřejná shromáždění. I přesto je však potřeba, abychom jako občané dali hlasitě najevo svůj názor. A je potřeba, abychom to udělali společně. Našli jsme proto nový způsob. Uspořádáme největší online demonstraci,L píše se na oficiální stránce spolku k demonstraci.

A dál? Dál je to klasika. Bude se mluvit proti premiérovi Andreji Babišovi, který z Bruselu dostal vyhubováno za údajný střet zájmů. Bude se mluvit o panu prezidentovi Miloši Zemanovi. A bude se chválit takzvaná občanská pravicová opozice, která to s chvilkaři táhne od začátku.

Proto vás asi ani nepřekvapí, že virtuální účast potvrdili například předseda hnutí STAN Vít Rakušan, senátorka za ODS Miroslava Němcová a senátor Tomáš Czernin z TOP 09. „Před rokem jsme vyzvali prodemokratické strany, aby přišly s plánem, jak ve volbách do Poslanecké sněmovny skutečně výrazně uspět. Uspět tak, aby došlo ke změně. Tyto plány se rýsují, a proto do programu zveme představitele opozičních prodemokratických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, aby o nich promluvili," řekl předseda spolku Benjamin Roll.

To je do očí bijící předvolební podpora liberální opozice, která má touhu přijít po volbách na podzim příštího roku k moci. Ale to je jen část podvůdku na důvěřivé. Ta druhá část je mnohem horší.

Chvilkaři s takzvanou občanskou pravicovou opozicí si zprivatizovali 17. listopad. Tento den, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, je důležitý pro všechny obyvatele naší republiky. Není to jen svátek vyvolených, kteří se považují za nejvyspělejší demokraty.

Tento den, ať v roce 1989 nebo 1939, zasáhl všechny obyvatele naší země. Museli se vypořádat s přerodem do nové reality. Všichni jsme chtěli lepší život, a to jsme ani nemuseli zvonit klíči. Chvilkaři nemají právo považovat se za elitu 17. listopadu.

Zoufalé pokusy parazitovat na 17. listopadu pouze zkreslují tyto významné dny a události, které se během nich odehrály. A to jen proto, aby se ta správná parta dostala za rok k moci.

O chvilkařské online demonstraci a odkazu 17. listopadu Sputnik hovořil se známou advokátkou a šéfkou Unie sebevědomé samosprávy Janou Zwyrtek Hamplovou.

„Usmívám se tomu. Českou společnost nemohou semknout ti, co ji cíleně rozdělují. Souhlasím s tím, že by nám více sounáležitosti prospělo, ale rozhodně to nedokáže tato mládežnická skupina. Na to je málo zralá, málo moudrá, a příliš se míchá do politiky. Udělali si z demonstrování živnost, protože zatím nic jiného v životě nedokázali. Česká společnost by si zasloužila sjednotitele jiného typu. Ale já věřím, že se někdo objeví. To čas a doba přinese," míní držitelka ocenění Právník roku 2019.

Nesnaží se spolek parazitovat na odkazu 17. listopadu?

„Na listopadu se snaží parazitovat kde kdo. Zakladatel chvilkařů Minář se narodil v roce 1993, o listopadu 1989 ví proto úplné houby. Já na těch náměstích stála, a když dnes o listopadu slyším mluvit tento typ lidí, patrně jsem stála někde jinde. Pokud se opírají o listopad, svědčí to o jediném – nemají nic jiného, o co by se tito lidé opřeli. Žádné vlastní myšlenky, o řešeních čehokoliv nemluvě. A pokud vedle sebe postaví jakéhokoli politika, odkaz listopadu budou naopak degradovat. Neměl by sloužit k politické agitaci pro nikoho z dnešních politiků. Měl by být důstojnou vzpomínkou, protože to byl důležitý mezník novodobé historie, ale jsme o více jak třicet let dál. Listopad by neměl být berličkou pro nikoho, kdo jinak nemá co říct," říká expertka.

Je teď 17. listopad státní svátek pouze chvilkařů a tzv. lepšolidí?

„To, že je listopad státní svátek, je v pořádku. Byl to významný mezník novodobé historie, a takto by měl být vnímán. To, že je zneužíván lidmi, kteří si privatizují výklad pojmu demokracie, a využívají ho k prosazování některých politiků dnes, je odsouzeníhodné, a svým způsobem trapné. O chvilkařích nemluvě, jak jsem řekla, ti o totalitě, listopadu a tak dále neví zhola nic. Měli by si najít jiná témata, jiné výzvy doby.

Listopad by měl být nepolitickou vzpomínkou, a například položení květin by se mělo dít opravdu jen tam, kde ten akt myslí lidé upřímně. Třeba proto, že ho pamatují, nebo že o něm ví své od svých rodičů. A každý, kdo k listopadu bude mluvit, by měl začít tím, kde byl tehdy on. Už to by některé diskvalifikovalo. Zkrátka nedělejme z listopadu novodobý povinný únor, který bude plný frází," míní známá advokátka.

Nakonec jsme si dovolili osobní otázku a zeptali jsme se paní Zwyrtek Hamplové, čím je pro ni osobně 17. listopad?

„Listopad je pro mne mezník, který nám přinesl vnitřní i vnější svobodu, a byl to tehdy krásný pocit. Pokud bych pak měla mluvit o sobě, pak mi umožnil realizovat své sny – zejména profesní v oboru právo. Otevřel hranice, odstranil kádrování, probudil v lidech podnikavost.

Nicméně poslední roky bohužel jako bychom na to špatné před listopadem zapomněli, a plíživě připouštíme návrat k cenzuře, názorové diskriminaci, necháváme si příliš diktovat příkazy z Bruselu, živnosti jako by byly na obtíž, a pokud se kdy kritizovala kolektivizace formou JZD, kam se soudruzi hrabali na kolektivní a direktivní hospodaření EU. Myslím si proto, že nás čeká v dalších letech vystřízlivění, a tak trochu návrat – právě k myšlenkám listopadu, které jako by byly zapomenuty. Protože kvůli tomu, co se děje dnes, se na těch náměstích opravdu nezvonilo," říká šéfka Unie sebevědomé samosprávy Jana Zwyrtek Hamplová.

