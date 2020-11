„Ricinový agent”: Neprávem obviněný Končakov poskytl Sputniku interview

Pane Končakove, čtenářům připomeneme, že jste diplomat, který byl z ČR vyhoštěn poté, co byl neodůvodněně označen za tzv. „ricinového“ agenta. Byl jste vyhoštěn dokonce vzdor tomu, že obvinění proti vám vznesená byla ve finále nepravdivá. Mohl byste shrnout, jak dlouho jste v Praze působil?

V Praze jsem působil od června 2013; dohromady to činí téměř sedm let. Šlo o mou první dlouhodobou služební cestu do zahraničí. V Moskvě jsem se před tím věnoval v rámci organizace Rossotrudničestvo přípravě a realizaci mezinárodních kulturních a vzdělávacích akcí, to vše dále v rámci tzv. „Roku Ruska“ (program ruských kulturních akcí v jiných zemích). V Moskvě jsem získal mnoho zkušeností a upřímně jsem si přál tyto zkušenosti uplatnit v Praze. Rovněž zdůrazňuji, že – když už jsem v Praze byl – pracoval jsem jako podřízený pana Leonida Gamzy (předcházející ředitel RSVK, pozn.), díky kterému se nám – tzn. mně i celému kolektivu kulturního střediska /RSVK/ – podařilo dosáhnout přesvědčivých pracovních úspěchů.

Neprávem obviněný „ricinový agent“ Andrej Končakov

Jak vypadala běžná činnost Ruského střediska v Praze (RSVK)?

Každý měsíc jsme pořádali v průměru nějakých třicet všelijakých kulturních a vzdělávacích akcí, včetně mezinárodního konkursu operních pěvců, včetně soutěže o nejlepší překlad z ruštiny do češtiny. Do tohoto výčtu dlužno započíst taktéž mnohé festivaly, výstavy ruských státních muzeí, jakož i současných malířů. Nemohu zapomenout ani na diskusní fóra a kulaté stoly, tvůrčí setkání se zajímavými lidmi. Tito všichni se rekrutovali z kruhů známých ruských kulturních činitelů.

V této souvislosti bych chtěl zdůraznit podstatnou věc: pracovali jsme v zájmu posílení přátelských vztahů a vazeb mezi našimi zeměmi. Tyto se rozvíjejí na vzájemné úctě, zájmu o kulturu obou zemí, jakož i o jejich výdobytky ve sféře vědy a vzdělávání. Zejména akcentuji fakt, že poslední dva roky mého působení v Praze bylo mou prioritou, aby se zachoval předtím dosažený vysoký stupeň aktivity Ruského centra vědy a kultury v Praze.

Jak vnímáte to, co vám připsala česká média, kde s falešnými obviněními proti vám vystupoval Deník N či také novinář Ondřej Kundra?

Co se týká informační kampaně, která se rozvinula v období dubna a května 2020, pak říkám, že veškeré tyto medializace byly orientovány na zdiskreditování veškeré naší práce, již jsme po celá léta budovali. Nikdy jsem nemĕl nic společného s tajnými službami.

Kde prosím nyní pracujete?

Momentálně pracuji na Vysoké škole ekonomické, resp. PR oddělení. Upřímně chovám víru v to, že zkušenost mé práce v zahraničí přispěje k tomu, aby tato vysoká škola kultivovala svůj image za hranicemi Ruské federace.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.