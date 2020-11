Češi bez vytáček o vládních opatření proti koronaviru. A co vadí vám? Názor

Co nejvíce lidí štve na situaci s koronavirem? To zjistil sociologický průzkum. Sputnik se zeptal konkrétních lidí, kteří neskrývají svou zlost na vládní opatření proti koronaviru.

Jíst česnek, nebo se těšit na vakcínu? Koronavirová epidemie je pořádná pruda. A to si pište, že nám zkazí Vánoce. Ještě nějaký chytrák přijde na to, že kapři přenáší covid-19 jako dánští norci, a Ježíšek si hodí mašli.

Proč jsme náš článek začali takovou vážnou-nevážnou notou? Protože koronavirová omezení všem lezou krkem. Jak moc a jak konkrétně zjišťoval průzkum, který pro Český rozhlas zpracovala agentura Median.

Češi jsou trpělivý národ. Ale na uzavírání obchodů a hospod nejsme stavění. To si nedovolili ani fašisté. Jaká opatření Čechům vadí nejvíc? Překvapivě si nejvíce našich spoluobčanů přeje, aby se co nejdřív otevřely brány vzdělávacích zařízení.

K dřívějšímu otevření škol by se přikláněly tři čtvrtiny lidí, 60 procent dotázaných totiž jejich uzavření vnímá jako nejvíc omezující ze všech vládních nařízení. Zavřené školy vadí Čechům víc než zavřené restaurace a obchody. Snad je to tím, že domácí výuka není efektivní, je problém s hlídáním a vůbec, člověk si chce na home office od ratolestí odpočinout.

Téměř dvoutřetinová většina obyvatel České republiky by s ohledem na současnou epidemickou situaci byla pro uvolnění některých dosud platných omezení ještě před Vánoci. Jako nejvíce omezující je v Česku vnímáno zmiňované zavření škol (36 % dotázaných to vnímá jako zásadní omezení). Následují zavřená kadeřnictví (24 %), restaurace, nákupní centra a bary a hospody (vše po 22 %), které zásadně omezují necelou čtvrtinu obyvatel.

A co stojí na opačné straně žebříčku? Nejméně Čechům vadí uzavřená muzea, zoologické zahrady nebo omezená taxislužba. Tak to tedy vidí sociologický průzkum. Sputnik se zeptal dvou expertů, jak vnímají současná vládní omezení spojená s pandemií koronaviru v České republice.

„Veškerá zavedená protiopatření jsou chaotická a náhodná. Vláda promarnila přípravu na druhou vlnu a místo zasílání fotek našich ministrů z pláží, se měli připravit. Vláda se zaměřila chránit určitou skupinu obyvatelstva na úkor jiné skupiny, a to živnostníků a malých podnikatelů, kteří jsou v dnešní době, na rozdíl od nadnárodních korporací, před krachem. Nikdo nám nevysvětlil, jaký je rozdíl mezi namačkaným obchodním domem s tisíci lidmi a malou hospodou pro desítky osob.

Vládní opatření páchají daleko větší škody než epidemie covidu-19. Vláda ví, že končí a udělá vše proto, aby se udržela u moci za každou cenu. Vláda nezachraňuje nás, ale sebe. Úplně zločinecké jednání vidím v jarních slibech vlády, jak všem pomůže. Do teď není ani vyplacena pomoc například hotelům za lůžka z jarní epidemie a už jsou znovu uzavřené. Vláda si z malých firem a živnostníků udělala pracovní úřad," říká Jiří Janeček, bývalý poslanec za ODS, pražský radní a dnes jednatel společnosti Naše pivovary provozující pivovar a tři restaurační zařízení.

Také dodává, že o opatřeních rozhodují lidé se svými státními platy. Opatřeni se přímo jejich kapsy nedotkne. A to je velký problém. „Zlikvidují 200 tisíc zaměstnavatelů a přitom si neustále berou do huby, jak pomáhají zaměstnancům. Co zavést, že během výjimečného stavu berou politici a státní úředníci jen polovinu mzdy!?" míní pan Janeček.

Svůj pohled na věc nám sdělil i Lukáš Belička, řadový člen Trikolóry Kamenice ve Středočeském kraji. „Vadí mi zavření malých provozoven, jednak kvůli dopadu na malé OSVČ, ale hlavně kvůli tomu, že velké hypermarkety i hobbymarkety jedou bez omezení či jen s malým omezením. Je to nespravedlivé," říká expert.

Měly by se protikoronavirová opatření prodloužit v plné míře až do Vánoc, nebo by je vláda měla oslabit?

Pan Belička si myslí, že by se mělo hlavně postupovat systematicky a předvídatelně. „Systém PES už měl být dávno. Rozhodně nejsem příznivcem bezhlavého uvolnění jako v létě. Vánoce by v tom neměly hrát žádnou roli, jako se to stalo v létě s dovolenými. Důležitá jsou tvrdá data," říká.

