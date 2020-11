Slovensko je na začiatku pochodu, ktorý bude rezultovať do pádu Matovičovej vlády. Názor

Médiá neustále zdôrazňovali, že protesty sa budú konať v mimoriadnom stave, sú nezákonne a polícia bude striktne dodržiavať zákon a sankcionovať jeho porušovateľov. Je logické, že mnoho ľudí bolo týmto nátlakom zneistených a teda prišiel len zlomok potencionálnych účastníkov.

Hneď ráno sa v Infovojne, ale potom aj na sociálnych sieťach vyskytla informácie, že polícia odkláňa auta, a predovšetkým nelinkové autobusy od Bratislavy. Na facebooku mi ju najskôr ľudia spochybnili, ale nakoniec som stretol účastníka demonštrácie z východu Slovenska, ktorý jednoznačne potvrdil, že minimálne na východe Slovenska boli na hraniciach okresov odkláňané nelinkové autobusy. Nedá sa presne určiť v akom rozsahu, ale niet pochýb o tom, že niečo také sa dialo.

V priebehu dňa bolo viacero menších protestných stretnutí po Bratislave, ale to prvé neoficiálne ohlásené začalo o tretej hodine popoludní na námestí Alexandra Dubčeka pred Národnou radou Slovenskej republiky. Vystúpil na ňom líder Smeru Robert Fico. Tvrdo kritizoval vládu, zdôraznil, že možno aj on urobil v politike viacero chýb, ale nikdy neobmedzoval slobodu občanov, ako to robí dnešná vláda. Nakoniec vyzval ľudí, aby podporili petíciu na zvolanie referenda o predčasných voľbách.

Hlavný míting 17. novembra sa uskutočnil pred prezidentským palácom o šestnástej hodine. Je ťažko presne určiť počet demonštrantov, ale dá sa odhadovať, že účasť mohla byť tak medzi 15 až 18-tisíc. Na improvizovanom pódiu vystúpili Milan Mazurek a Marian Kotleba za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽS NS), ale aj predseda Komunistickej strany Slovenska (KSS) Jozef Hrdlička, a, paradoxne, aj bývalý disident a expremiér Ján Čarnogurský starší.

Jedným zo silných posolstiev týchto protestov je skutočnosť, že Igor Matovič spojil tak nepredstaviteľné a protichodné póly slovenskej politiky asi ako málokto. Ideové prúdy, ktoré boli pred tridsaťjeden rokmi na opačných barikádach, sa teraz spojili, aby spolu protestovali proti Matovičovej vláde.

Posolstvo protestov je jednoznačné. Odpor voči Igorovi Matovičovi a jeho vláde je po sotva siedmich mesiacov jeho vlády enormný. Polícia Slovenskej republiky preventívne hermeticky uzavrela ulicu v Trnave, v ktorej má dom Igor Matovič. Premiér Matovič tým jasne deklaroval, že sa bojí vlastných občanov. Slovensko je možno na začiatku dlhého pochodu, ktorý bude rezultovať do pádu Matovičovej vlády.

