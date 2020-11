„ČR o nákupu ruské vojenské techniky ani neuvažuje.” Generál Šándor uvedl jednoduchý důvod  

Ministerstvo obrany si zvolilo dodavatele nových terénních vozidel Toyota Hilux. Armáda nahradí dosluhující Land Rover a UAZ 463. I když první zmíněný model slouží od roku 2008, ruský vůz se využívá přes 40 let. Na základě čeho se vybírá vojenská technika a proč ruské zbraně nejsou v Česku žádané, vysvětlil bezpečnostní analytik gen. Andor Šándor.

Česká společnost Glomex MS zajistí nákup 1200 víceúčelových terénních vozů pro národní armádu. Jejích nabídka uspěla mezi 10 uchazeči. Dle slov ministra obrany Lubomíra Metnara, společnost „zaručí prověřená kvalitní vozidla za výhodnou cenu".

Mluvčí ministerstva Jan Pejšek vysvětlil, že armáda tak pořídí jedno vozidlo za 893 tisíc korun vč. DPH, servisních služeb na dva roky a souprav dílů pro údržbu a opravy. Toyota se pořizuje pro logistické a zabezpečovací cíle. Co se týče techniky na výměnu, jedná se 79 vozů Land Rover Defender pořízených v roce 2008 a přes tisíc vozidel UAZ, které slouží již přes 40 let. Ministerstvo nařídilo vyměnit oba modely.

Bývalý velitel Vojenského zpravodajství a bezpečnostní analytik generál Andor Šándor Sputniku řekl, že výměna UAZu je věc neoddiskutovatelná. Podotkl, že na nich najezdil za jeho vojenskou kariéru mnoho kilometrů: „Bylo to velmi jednoduché vozidlo, které projelo téměř všude.“ V současné době je to „stará a překonaná” technika.

Defendery podle bezpečnostního experta by naopak zůstat mohly. „Defendery se zavedly v 90. letech a byla s nimi armáda velice spokojena. Nové Toyoty jsou zase kvalitně lepší,” prozradil. Dle portálu Armády ČR Land Rover Defender se zavedl jako náhrada dosluhujících vozidel UAZ 469. Navíc je kompatibilní v rámci armád NATO.

Nákup nových terénních osobních vozů Ministerstvo obrany řešilo již v minulém roce. Zakázce v hodnotě 1,6 miliardy korun tehdy stálo v cestě Ministerstvo financí, a to kvůli rozpočtovým pravidlům a armádnímu plánu vyzbrojování, podle kterého nákup měl proběhnout v roce 2023. Smlouva se společnosti Glomex MS na dodání vozů se má podepsat koncem tohoto roku.

Velká diverzifikace a původ vojenské techniky

Kromě let výsluhy, kvality a ceny nového modelu jsme se zajímali, zda existují další kritéria volby, zejména země původu. Generál Andor Šándor poznamenal, že česká armáda se zásobuje vojenskou technikou z různých států.

„Když se podíváte na naši armádu, nakupuje zbraně od kohokoliv. Máme pronajaté letouny ze Švédska, dělostřelba je z Francie, německá BVP, slouží u nás izraelské radary, izraelský krátký systém protiraketové obrany. Vidíte rozptyl těchto zemí, od kterých nakupujeme. Přijde mi poměrně velký,” řekl analytik.

Ruská technika je mimo hru

Kromě různých dodavatelů dalším typickým rysem je rozmanitost techniky samotné. Generál Šándor podotkl, že se česká armáda může pochlubit i širokou škálou techniky, což je příznačné pro malou armádu: „Mám pocit, že čím je menší armáda, tím větší je počet techniky. Unifikace, co byla za Varšavské smlouvy, která byla postavené na sovětské dominanci, dneska už samozřejmě není.”

Česká republika je součástí NATO od roku 1999. Proto není divu, že nákup vojenské techniky se řídí i zahraniční politikou. Podle generála Šándora spolupráce s Ruskem ve vojenské technice je zcela vyloučena.

„Je dneska politický neakceptovatelné koupit si jakékoliv zbraně z Ruska. Celkem evidentní je, že to je z politických důvodů. Nejsme Turecko, které si to může lajznout a koupit S-400 a ustojí v alianci proti Američanům. U nás není ani taková politická tendence, že bychom chtěli něco kupovat z Ruska,” řekl bezpečnostní analytik.

Znovu dodal, že současně v české armádě ruská technika pouze dosluhuje. Připomněl také, že svého času byly problémy s náhradními díly. Dle jeho informací, v Česku se dnes na novou ruskou techniku nehledí jako na perspektivní.

„ČR už 25 let jde úplně jiným směrem a ani neuvažuje o nákupu ruské vojenské techniky. Tím nechci říct, že by některé zbraňové systémy nebo technika byly nekvalitní, ale je to politické rozhodnutí,” konstatoval na závěr generál Andor Šándor.

