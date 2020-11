EU chce vnucovat lásku k sexuálním menšinám penězi. Jinak státy čeká trest. Názor

Na co Evropská unie chce dávat peníze z našich daní? Tak tu máme podporu zemědělství, ze které bohatě žijí farmáři z Francie, Německa nebo Holandska. To se dá skousnout. Máme tu zelené dotace a zelený program Green Deal, který členským státům EU nutí drahou politiku ekologistů (neplést s ekology). A teď je tu novinka. Dotace členové EU dostanou, když budou podporovat sexuální menšiny ve svých zemích. Jinak o ně mohou taky pěkně rychle přijít.

Nejde o fake news, homofobii nebo banální spekulace. Budeme přesně citovat z hlavního zpravodajského zdroje Evropské unie EURACTIV. A bude to síla, vážení čtenáři. Na to se připravte.

Sedíte? Jedeme. „Evropská komise představila vůbec první unijní plán boje proti diskriminaci LGBTIQ komunity, tedy leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů, intersexuálů a queer. V příštích letech se zaměří na potírání diskriminace a nenávistných projevů a posílení rodinných práv homosexuálů...

Členské státy, které nebudou respektovat práva LGBTIQ osob, by mohly o prostředky z evropské kasy přijít i v budoucnu. Nový nástroj na ochranu finančních zájmů unie je v současné době nejčastěji skloňován s dodržováním právního státu, podle eurokomisařky pro rovnost Heleny Dalliové by se však měl vztahovat také k respektu LGBTIQ práv...

Unijní exekutiva chce v rámci nové strategie v příštích pěti letech bojovat s diskriminací LGBTIQ komunity jak na pracovním trhu, tak ve školství či zdravotnictví. Komise bude proto v příštím roce prověřovat, jak členské státy implementují směrnici o rovnosti v zaměstnání. „Pokud najdeme nějaké nedostatky, budeme jednat,“ uvedla Jourová.

Komise chce posílit také práva duhových rodin. V současné době členské státy garantují LGBTIQ osobám odlišná rodinná práva podle vnitrostátních zákonů. Rodinná politika je totiž v kompetenci členských států. „Rodinná politika je v kompetenci členských států a my to plně respektujeme,“ uvedla Jourová.

V rámci posílení bezpečnosti sexuálních menšin komise příští rok navrhne legislativu rozšiřující seznam trestných činů unie o nenávistné projevy vůči LGBTIQ lidem, která má umožnit trestání nenávistných projevů vůči menšinám, a to včetně nenávistných projevů na internetu." Konec citace

Je to jen pět odstavců, ale jímá z toho hrůza. Evropská unie, která si zakládala na svobodě a hospodářském růstu svých členů, se změnila na diktátora. Státy dostanou nařízeno slídit, aby někdo na internetu neřekl něco šeredného o sexuálních menšinách. A když to dělat nebudou, tak je čeká trest – zastavení dotací.

Nelze než konstatovat, že je dobře, že Polsko a Maďarsko už pravidlo „peníze za dobré chování“ odmítly. Oba státy prohlásily, že nepodpoří upravenou dotační politiku EU, o které členské státy musí rozhodnout do konce roku.

O povinné podpoře sexuálních menšin za dotace Sputnik hovořil s Monikou Jarošovou, poslankyní za SPD a členkou sněmovního podvýboru pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů.

„Na tomto případu je jasně vidět, co považuje Evropská unie za své největší priority. Celý svět se potýká s pandemií koronaviru, Turek hrozí zbraněmi Řecku a někdo v Bruselu přemýšlí o tom, jak finančně potrestat ty, kdo nejásají nad demontáží rodiny, oslavou sexuálních anomálií a 156 pohlavími. Nesouhlasím s diskriminováním osob jiné sexuální orientace. Myslím si ale, že preferovat tyto odlišnosti a stavět je na roveň heterosexuální rodině tvořené mužem a ženou prostě nejde. Žádný svazek mimo tento tradiční model si nemůže nárokovat stejné postavení.

Ne proto, že bychom byli nějací homofobové, ale prostě proto, že není schopen naplňovat stejné poslání! Stejnopohlavní páry totiž nejsou schopné plodit děti. A to je nezpochybnitelný fakt, se kterým neudělají nic ani jakékoliv finanční sankce EK," říká poslankyně.

Dá se to považovat za vnucování politiky, která neodpovídá konzervativním tradicím některých členů EU?

„Ano, a to zcela jednoznačně! Je třeba si ale uvědomit, že právě konzervativní tradice (možná ale ještě více kořeny) mnohým ve vedení EU vadí a snaží se je zlikvidovat. Vyvrátí naše křesťansko-židovské kořeny a nahradí je novým neoliberálním evangeliem, kde nebude společný jednotící prvek a nikdo se nebude schopen s nikým na ničem dohodnout. Teď nemyslím tzv. elity (ty už dohodnuté jsou), ale občany států, které sjednocovala například křesťanská víra nebo vlastenectví. Jasným příkladem může být například Polsko a Maďarsko. A právě na takové státy cílí především," míní politička.

Je opravdu respekt k právům LGBT+ ten zásadní problém, který musí v současné době řešit EU?

„Na toto jsem prakticky odpověděla v již úvodu. To je to poslední, co by se mělo teď řešit, a je otázka, zdali by se toto téma mělo vůbec řešit. Já si jen znovu a znovu kladu otázku, zda opravdu potřebujeme členství v organizaci, která nám stále důrazněji nařizuje, co smíme říkat, psát, číst, co si smíme či nesmíme myslet! A opravdu by mne ani ve snu nenapadlo, že o něčem podobném budu přemýšlet 30 let poté, co jsme se jedné totality zbavili," říká paní Jarošová.

Jak by se k takovému vydírání měla postavit Česká republika?

„Česká republika je zemí s největší mírou tolerance a to se týká i pohledu na sexuální menšiny. Nikdo u nás nikoho za jeho orientaci nediskriminuje. Proto naše republika musí podobné tendence EU co nejrozhodněji odmítat s poukazem na to, že naše právo chrání jakékoliv menšiny víc než dostatečně. Podlehneme-li tomuto tlaku, za čas přijdou další šílenosti, kdy tradiční rodina bude jen jednou z řady forem soužití, vedle které budou svazky tvořené třeba ženou a lustrem.

Toho se dožít nechci, a proto udělám vše, co je v mých silách, aby normálnost nebyla poražena soudruhy z Bruselu na hlavu, a i naše děti mohly žít v normálním světě. Možná to bude boj s větrnými mlýny, ale rozhodně jej nevzdám!" říká poslankyně za SPD Monika Jarošová.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.