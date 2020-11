Masové zbídačování bude testováno na Angličanech. Názor

Životní úroveň „zlaté miliardy“ se nezadržitelně kutálí z kopce. Auto brzy nebude pro Brity pouze dopravním prostředkem. Po něm se může do kategorie luxusu dostat oblečení, obuv, léky a vytápění.

Příčinou toho všeho je boj proti globálnímu oteplování, které hrozí, že bude hroznější než všechny přírodní katastrofy dohromady. Vyzkouší si boj na území Spojeného království - v „Petriho misce civilizovaného světa“, jak zemi přezdívali v televizním seriálu Sherlock.

Britský premiér Boris Johnson se chystá vyhlásit v těchto dnech svůj plán „boje proti změně klimatu“. Jeho cílem je snížit emise oxidu uhličitého do atmosféry na nulu. Ekologicky znepokojená veřejnost očekává, že Johnson zakáže veškerou výrobu a nákup benzínových a dieselových automobilů již v roce 2030.

Podle dogmat radikálních ekologů by měla být zastavena také průmyslová výroba, která v Británii ještě zůstala, a na veškerý dovoz ze zemí, které se nezabývají snižováním „uhlíkové stopy“, by měla být uvalena neúnosná cla. Vytápění bytů by mělo být také šetrné k životnímu prostředí, což pro mnohé bude prostě znamenat vzdát se vytápění.

Boj proti oteplování je ve skutečnosti protekcionistickým souborem opatření určených k omezení hospodářské expanze zemí, jako je Rusko, Čína, Brazílie. Tato opatření však mohou být silným úderem i pro obyvatele „zlaté miliardy“.

Pokud bude takový plán skutečně realizován, ztratí obyvatelé jedné z nejbohatších zemí světa přístup k levným autům, oblečení a obuvi za dostupné ceny, mnoha lékům a jídlu, ale i k vytápění. Na dovozu závislá země s výrobou, která byla ničena již od doby Margaret Thatcherové, bude odsouzena k nedostatku všeho a britské normy spotřeby klesnou někam na úroveň období druhé světové války, to znamená potraviny na lístky, cikorka místo kávy a punčochy kupované od překupníků na černém trhu.

Další pikantností situace je to, že Johnson je patentovaný disident v oblasti klimatu. Stejně jako Trump nikdy nevěřil v žádné globální oteplování a otevřeně si dělal legraci z hněvu ekologů. „Pokud se potím při hraní ping-pongu, neobviňuji z toho globální oteplování,“ napsal ve své novinové rubrice před čtyřmi lety.

Brexit dával po určitou dobu britskému premiérovi naději, že se mu podaří jak naladit obchod s EU, tak se i vyhnout všem omezením, která chtějí Evropané uvalit na své výrobce. Ostrov se měl stát jakýmsi celoevropským offshore s vlastní daňovou, pracovní a ekologickou legislativou.

Naděje se však nenaplnily. Aby nedošlo k přerušení obchodu s EU, bude nutné zahájit boj proti oteplování, a to i v případě, že to přinese obrovské ekonomické problémy.

Dalším impulzem byl nástup k moci Bidenova týmu ve Spojených státech, který propaguje „Zelenou dohodu“ (Green Deal) předpokládající praktické zničení ropného a plynárenského průmyslu s cílem vrhnout všechny zdroje na „čistou“ energii. A nehledě na očividnou nesmyslnost tohoto plánu z ekonomického hlediska je Johnson nucen přizpůsobit se staršímu partnerovi.

Samozřejmě, sdělit podřízenému obyvatelstvu, že bude čelit těžkostem srovnatelným s válečnými, přičemž pod naprosto vymyšlenou záminkou, je pro každého politika smrtelné. Johnsonovi se do toho očividně nechce. Včera dokonce odešel do sebeizolace pod záminkou koronaviru, ačkoliv ten prodělal již na jaře, a podle vlastního přiznání „prostě stříká protilátky“.

S „ochranou přírody“ však souvisí ještě jeden nepříliš zjevný problém. Všechny plány boje proti globálnímu oteplování znamenají, že se národní vlády musí vzdát mnoha svých pravomocí ve prospěch různých nepochopitelných struktur.

Například prototypem Johnsona plánu je Návrh zákona o mimořádné situaci v oblasti klimatu a ekologie. Tento dokument, který vypracovali radikální ekologové, je v Británii již rok propagován. Propaguje ho skupina aktivistů zvaná Extinction Rebellion – „Povstání vymírajících“.

„Vymírající“ jsou podporováni americkými oligarchy, mezi nimiž jsou zástupci takových legendárních klanů, jako je Getty a Kennedy.

Hlavním bodem návrhu zákona je myšlenka, že se předseda vlády Velké Británie zavazuje vyhlásit v zemi výjimečný stav v oblasti klimatu a koordinovat svá rozhodnutí v této oblasti s Výborem pro změnu klimatu. To znamená, že vůdce jaderné mocnosti bude muset podávat zprávy neznámo kým jmenovaným a bůh ví kým financovaným vědcům, osobnostem veřejného života a ochráncům zvířat. Takový koncept se Johnsonovi pravděpodobně nebude líbit.

Státní tajemník Velké Británie bude podle návrhu zákona muset být kontrolován jakýmsi „občanským shromážděním“ - také zcela novým orgánem moci, vytvořeným z ekoaktivistů. Novely zákonů prozrazují skutečnou podstatu veškerého klimatického utrpení - je to ve skutečnosti pokus dostat národní vůdce pod kontrolu nových struktur. A záminkou by měl být právě „výjimečný stav“.

Zákulisní boj kolem klimatických změn trvá již dlouho. Zpočátku byl plánován zákaz aut na benzín a naftu do roku 2050, poté do roku 2040. Pokladna Jejího Veličenstva ukázala, že žádné peníze nebudou stačit na totální boj proti oteplování. Výbor pro změnu klimatu je přesvědčen, že Británie by měla na boj utratit desetkrát více, než je tomu nyní, a za rok 2020 je v rozpočtu již tak deficit 400 miliard GBP.

Všechno se začalo rychle měnit, když se předseda vlády šťastně zamiloval. Jeho vyvolenou je Carrie Symondsová, které již dal bulvár přezdívku „královna Carrie“. V únoru pár oznámil své zasnoubení, v dubnu Carrie porodila Johnsonovi syna a v červenci se přestěhovala do 10 Downing Street.

Carrie Symondsová není dívka z prosté rodiny. Je pravnučkou britského předsedy vlády, dcerou slavného novináře, přítelkyní nejslavnějších politiků v zemi a jejich manželek. Je také oddanou bojovnicí za ekologii, celý svůj život zasvětila boji za zachování mořského života, za práva hospodářských zvířat a proti plastovému odpadu.

Po usazení Carrie na Downing Street ji tabloidy začaly nazývat královnou. Pod vlivem své 32leté přítelkyně 56letý Johnson přestal pít (na dobu volební kampaně), zhubnul, stal se veganem (na krátkou dobu) a dokonce se nechal ostříhat. Přátelé Carrie, shromáždění v kruhu zvaném FOC's (Friends of Carry), začali dostávat nejvyšší funkce ve státě. Její blízký přítel Rishi Sunak se stal kancléřem státního finančního úřadu. Její kolega v boji za ekologii, Zac Goldsmith, se dostal do Sněmovny lordů. Říká se, že k rezignaci hlavního Johnsonova poradce Dominica Cummingsa došlo také na naléhání královny Carrie.

K Johnsonově těžké politické metamorfóze, kdy se z klimatického disidenta stal bojovník proti oteplování, rovněž nedošlo bez vlivu jeho přítelkyně.

Je zajímavé, že budoucí manželka britského předsedy vlády pracuje pro charitu Vibrant Oceans. Organizaci živí Michael Bloomberg, americký miliardář, majitel informačního gigantu Agentura Bloomberg a jeden z hlavních lobbistů a sponzorů boje proti globálnímu oteplování.

Rozhovory o tom, že národní vůdci jsou kontrolováni nadnárodními finančními strukturami, jsou obvykle považovány za levné konspirační teorie. Johnson však na osobním příkladu ukazuje, jak romantika a politika, řízení země a globální kontrola, zájmy amerického miliardáře - a hrozící zbídačování britské střední třídy mohou být bizarně propojeny.

