Referendum ako nástroj politického boja na Slovensku. Príde vytriezvenie pôvodne koaličných voličov? Názor

Inštitút referenda je v slovenskom politickom systéme takmer obsolentný. Aj keď sa už podarilo vyvolať vyše desať referend, úspešné bolo jedno jediné - to o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 2004.

Je jasné, že inštitút referenda je v podstate znefunkčnený veľmi vysokým kvórom, ktoré predpokladá jeho platnosť a ktoré je určené až vo výške päťdesiatich percent.

Ukazuje sa však, že referendum, aj keď nie je úspešné, je vhodným nástrojom na to, aby vyvolalo silnú politickú debatu o tom ktorom probléme a následne pripravilo politickú pôdu na pretlačenie zákonnej normy, ku ktorej sa referendum vyslovovalo. Stalo sa tak v referende o rodine, ktoré síce bolo neúspešné, ale zúčastnilo sa ho vyše 900-tisíc voličov a to nakoniec nepriamo rezultovalo do prijatia ústavného zákona, ktorý definoval manželstvo ako zväzok muža a ženy.

V minulosti sme boli už dvakrát - v rokoch 2000 a 2005 - svedkami referenda o skrátení volebného obdobia. Obe síce boli neúspešné, ale svoj politický rozmer splnili. Preto možno až tak neprekvapilo, že už tesne po voľbách vyšiel s iniciatívou na vyvolanie referenda o predčasných voľbách predseda SNS Andrej Danko. Aj preto iniciatívu Andreja Danka treba predovšetkým vnímať ako snahu za každú cenu udržať sa vo verejnom priestore. Treba si uvedomiť, že Andrej Danko túto iniciatívu asi nemyslel celkom vážne, pretože v čase, keď s touto iniciatívou prišiel, boli preferencie SNS hlboko pod bodom ponoru a zdá sa, že táto iniciatíva, ostatne ako mnoho iných, ktoré Andrej Danko ohlásil, pôjde, aspoň zo strany SNS, do stratena.

Situácia sa preto môže zásadne zmeniť, ak by si túto iniciatívu, teda vyvolanie predčasných volieb referendom osvojila stále ešte nominálne najsilnejšia opozičná strana Smer. Ak by táto strana využila celú svoju infraštruktúru, všetky okresné a miestne organizácie, je celkom jednoznačné, že získať 350-tisíc podpisov by nemuselo byť neprekonateľnou prekážkou. Samozrejme, získanie potrebného počtu podpisov pod petíciu za predčasné voľby by bolo len prvým krokom.

Ako sme už spomenuli, na Slovensku už dve neúspešné referendá o predčasných voľbách boli. Tieto referendá však majú viacero rozmerov. Šanca, aby boli úspešné vo vecnej rovine, je malá, už len kvôli skutočnosti, že k najdôležitejším, teda parlamentným voľbám prichádza približne šesťdesiat percent oprávnených voličov, pre porovnanie v prezidentských to bolo v prvom kole štyridsaťosem percent a v druhom len štyridsaťtri percent, tak je jasné, akú stratégiu budú mať odporcovia referenda. Vyzvú svojich voličov, aby referendum ignorovali a zabezpečia tým jeho neplatnosť.

Ak by napriek tomu bola účasť v referende dostatočná, neznamená to pre iniciátorov referenda, že majú vyhraté. Máme totiž viacero signálov, že súčasná koalícia vážne koketuje s možnosťou, že by výsledok referenda jednoducho ignorovala. Iste, bola by to ťažká facka demokracii, prejavom ich hlbokého pohŕdania vôľou voličov a hrubé pošliapanie všetkých predvolebných sľubov, ale na niečo také si už voliči postupne zvykajú.

Na túto iniciatívu už zareagoval aj predseda preferenčne najsilnejšej strany HLAS - SD Peter Pellegrini. Ten ohlásil internetovú anketu. Ak strana vyzbiera dostatok hlasov, predloží do parlamentu zákon o skrátení volebného obdobia, čo, samozrejme, nemusí nič znamenať. Okrem tlaku na koaličných poslancov, aby vyslyšali vôľu ľudu. Paradoxne na túto hru naskočil aj predseda vlády Igor Matovič, ktorý vyhlásil, že ak petícia získa viac hlasov, ako je sumár hlasov, ktoré dostala súčasná vládna koalícia, nebude sa brániť predčasným voľbám. Samozrejme, toto jeho vyjadrenie nemožno vnímať inak ako silácke reči, pretože, ako vieme, jeho slovo nemá žiadnu váhu. Vzápätí regulárnosť internetovej ankety spochybnil poslanec OĽANO Juraj Krúpa, ktorý v diskusii na TA3 spochybnil objektívnosť takejto ankety.

Každopádne, bez ohľadu na to, ako to s referendom o predčasných voľbách dopadne, je dobré, aby táto iniciatíva pokračovala. Ukazuje sa, že je jednou z úspešných možností, ako demaskovať skutočnú tvár súčasnej koalície, dáva možnosť permanentne ju konfrontovať s jej predvolebnými sľubmi a ich reálnymi politickými krokmi a postojmi. Zdá sa, že cesta k predčasným voľbám nebude ani krátka, ani ľahká, ale vedľajším produktom týchto snáh je demaskovanie arogancie aktuálnej moci, čo môže viesť k masívnemu vytriezvenie množstva pôvodne koaličných voličov.

