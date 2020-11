Jan Kavan: Zaútočit na teroristy ještě jednou byrokratickou strukturou?

Slovenský ministr po videokonferenci se svými kolegy z Rakouska a Česka oznámil, že kromě tématiky covidu-19 a řady dalších otázek ministři svou pozornost věnovali i boji proti terorismu, protože nedávno došlo k teroristickým útokům ve Vídni a Francii.

„Poté, co se v EU podařilo vytvořit jednotný trh, monetární unie a našla se například shoda i na potřebě vytvoření digitální unie, je třeba urychleně vytvořit také bezpečnostní unii,“ zdůraznil ministr Korčok.

Vytvoření Bezpečnostní unie skutečně může pomoci v boji proti terorismu? Svůj názor Sputniku sdělil bývalý český ministr zahraničí (1998-2002), v minulosti také senátor a poslanec Jan Kavan:

Na první pohled, když jsem to slyšel, tak důvod pro založení Bezpečnostní unie nevidím, protože o bezpečnostní aspekty se unie dnes stará jinými prostředky. EU je nejenom ekonomický orgán, ale současně i bezpečnostní. Takže přesně nevidím, k čemu by jaksi nový orgán Bezpečnostní unie měl sloužit a co by měl dělat jiného než to, co EU už dneska dělá. Pokud by to byla jen unie některých států uvnitř EU, Visegrádu nebo Rakouska a tak podobně, tak to chápu. Ale to by vedlo, myslím, jenom k větším rozporům uvnitř EU, stejně jako máme dneska rozpory mezi Visegrádem a státy střední Evropy, které mají jiné názory na migrační politiku a která je taky ospravedlňována nebo vysvětlována bezpečnostními aspekty, kde žádná shoda není. Čili v téhle chvíli nevidím, jakou novou roli by taková Bezpečnostní unie měla plnit, a ještě úspěšně. To znamená, že pokud by tam měly být všechny státy, všech 27 států EU, tak bych byl dost skeptický, jestli by to fungovalo.

Pan Korčok si myslí, že Bezpečnostní unie pomůže účinně bojovat proti terorismu v jednotlivých zemích.

O tom mluvím. EU se snaží bojovat proti terorismu, včetně způsobu, jak zamezit ilegální migraci, protože některé státy tvrdí, že hodně teroristů přichází do Evropy jako uprchlíci. O tom se vedou spory nejméně od roku 2015, kdy německá kancléřka Angela Merkelová otevřela pro uprchlíky hranice EU. A pak tady byla vlna teroristických útoků uvnitř EU. Ten problém tady sice už je diskutován nějakou dobu, ale jakým způsobem by ta Bezpečnostní unie měla účinně bojovat proti teroristům jinak, než jak se EU dneska snaží, si nedovedu představit. Protože, jaksi, jiné pohledy na boj proti terorismu, které dnes existují uvnitř EU, na jedné straně Francie a Německa, na druhé straně Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky, možná Rakouska, tak jakým způsobem by to ta nová BU řešila, si nejsem jistý. To by musel pan ministr Korčok vysvětlit ve větších detailech a musel by pro to mít podporu některých hlavních unijních států, především Francie a Německa. Bez toho si nedovedu představit, bez Francie a Německa, že by nějaká evropská Bezpečnostní unie mohla fungovat jinak než na nějaké regionální bázi.

Ale Evropská unie přece musí něco podniknout, najít preventivní opatření proti řadě teroristických útoků. Možná by účinnější zbraní v boji proti terorismu mohl být legislativní rámec, který přísně reguluje přijímání migrantů a posiluje vnější hranice EU.

Ano, to máte pravdu. Ale k tomu nepotřebuji novou Bezpečnostní unii. K tomu nemusím vytvářet nový orgán, k tomu stačí současné struktury EU. A ten poslední návrh Evropské komise, která chce prosadit jinou formu boje proti terorismu a vyměnit či zaměnit ta dublinská pravidla za jiná pravidla, aby to nebylo jenom na těch prvních státech, kam uprchlíci přijdou (Španělsko, Itálie, Řecko), což je nefér vůči nim, a taky jim EU moc nepomohla, tak nějaký nový systém boje proti ilegální migraci a proti potenciálnímu terorismu, je nutný. To máte naprostou pravdu. S tím já souhlasím.

Ale nevidím, jak by tohle mohl zajistit jakýsi nový orgán. Jiný než který už existuje. A v rámci toho, co již existuje, shoda není. Například právě Slovensko méně, ale Česká republika, a zvláště Polsko a Maďarsko mají jiný názor na to, jak bojovat proti teroristům, než má Německo a Francie, nebo Itálie. To by musel Korčok přijít skutečně s nějakým zázračným návrhem, který by sjednotil většinu evropských zemí. A zatím to nevidím. I když Slovensko zrovna ze států Visegrádu bylo asi nejvstřícnější a nejochotnější dělat jakési kompromisy a hledat nějaké řešení, to je pravda. To Polsko a Maďarsko nebyly tak vstřícné jako Slovensko. Ale pro efektivní boj proti ilegálním uprchlíkům a terorismu potřebujete systém, na kterém se shodnou hlavní evropské státy, které by to také financovaly. To by stálo velké peníze, ochrana vnějších hranic, Schengenu například. To je zapotřebí. Ale na tom krachuje solidarita s Řeckem, Španělskem, Itálií již řadu let. A v tom ČR a státy Visegrádu například tomu Řecku, které často žádalo o pomoc, kde jsou statisíce a statisíce lidí, je to chudá země a je podobně veliká jako ČR, ale v rámci EU jim byla vyjádřena solidarita jenom slovně. Ale v praxi je to velmi málo, je to slabé. Ale nevidím, jak by jim vytvoření nové organizace, která zase bude stát peníze a byrokracii apod., jak by jim mohlo pomoct.

Je potřeba se shodnout na těch konkrétních krocích, ne na vytváření nové unie. Na konkrétních krocích, jak efektivně chránit vnější hranice EU, to znamená efektivní solidaritu právě s těmi státy na jihu Evropy – Španělsko, Řecko, Itálie apod. Tam tomu Evropa zatím moc nepomohla, protože se bojí jít do konfrontace s Tureckem. Zvláště paní kancléřka Merkelová je vůči tureckému prezidentovi R. T. Erdoganovi zase dost vstřícná, i když Turecko moc efektivně v boji proti terorismu nepomáhá a porušuje mezinárodní právo poměrně často. Ale efektivní solidarita Evropy, například s tím Řeckem, je jenom slovní. Nevidím zatím žádnou praktickou. Je tedy jistá pomoc finanční a podobně, ale není moc efektivní a účinná. Na to je třeba se soustředit, ne na vytváření nějakého nového orgánu.

Jak určitě víte, nedávno Policie ČR chytila osm nelegálních migrantů z Afghánistánu, dodám bez fungování jakékoli Bezpečnostní unie…

No, jistě, ale předtím jich bylo hodně. Teď byli dva, teď úplně nedávno, předtím osm, a předtím dvacet čtyři. A to Česko není cílovou zemí, ČR je tranzitní zemí. Ti migranti přes české území chtějí do Německa, samozřejmě. Ale to zatím, tady ta politika, vůči ilegálním migrantům, je politika národních států, ne od EU, natož nějaké Bezpečnostní unie. To už vůbec ne.

