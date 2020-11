Prezident Zeman odhalil, co má proti šéfovi čučkařů. Názor

Není to žádné tajemství. Veřejně se to ví. Pan prezident Miloš Zeman nemá v lásce šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Dlouho se spekulovalo proč. Teď je to jasné. Ale co dál? Je možné, aby existovalo napětí mezi hlavou státu a šéfem kontrarozvědky?

Čuckař? Něco na ten způsob. Pan prezident Zeman nemá šéfa BIS v lásce. Donedávna se to projevovalo tím, že ho odmítl jmenovat generálem. Aby mu to nebylo líto, pana Koudelku vyznamenali alespoň Američané. Loni na jaře dostal od CIA ocenění za zahraniční spolupráci.

Ale co je za tou neláskou mezi hlavou státu a ředitelem Bezpečnostní informační služby? To bylo dlouho nejasné. Teď se to veřejnost dozvěděla. Odhalil to v rozhovoru s novináři sám pan prezident. A jeho důvody mají svou váhu.

„Panu premiérovi jsem předal avizovaný materiál, který se týká Michala Koudelky. Materiál má dokonce dvě fáze, jednu stručnou, jednu podrobnější, ale v zásadě společným jmenovatelem je tvrzení, že Michal Koudelka není dobrý manažer. Argumenty, které na podporu tohoto tvrzení byly uvedeny, jsem předal panu premiérovi. Mohu říci, že je vypracoval člověk, který v BIS dlouhodobě a ve vysoké funkci pracoval," řekl pan Zeman.

A také pan prezident sdělil, že není zastáncem toho, aby šéf BIS pokračoval dál ve své funkci. Vládě, která o řediteli kontrarozvědky rozhoduje, by to nedoporučil. „Je to kompetence vlády, já mohu pouze vyjádřit doporučení, na což má prezident nepochybně právo. Mým doporučením rozhodně nebude ponechání pana Koudelky na další funkční období v čele BIS," míní pan prezident.

Premiér Andrej Babiš už dříve prohlásil, že pana Koudelku na špici BIS ponechá. „Mám na to jiný názor a nemám důvod ho měnit. Pan Koudelka dělá svou práci dobře a v tom se s prezidentem lišíme," uvedl předseda české vlády.

Takže spor tu bude ještě dlouho. Pokud pan Koudelka své místo obhájí, a to je zcela pravděpodobné. Přesto, na BIS se v posledních letech snáší velká kritika. A to proto, že kontrarozvědka vystoupila ze stínu a dovoluje si zasahovat do práce politiků.

Naposledy se to ukázalo v aktuální Výroční zprávě Bezpečnostní informační služby za rok 2019. V ní kontrarozvědka určuje politikům, kdo by měl být vyloučen z veřejných soutěží o lukrativní zakázky. Jak se dnes nosí u lepšolidí, jde samozřejmě o Rusko a Čínu. Ostatně, o tom jsme nedávno psali.

Je to normální situace? Znamená demokracie i to, že mezi prezidentem země a šéfem kontrarozvědky jsou rozpory? Svůj názor na věc Sputniku sdělil člen SPD, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, bývalý rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií Lubomír Pána.

„Na začátek odpovědí si připomeňme § 2 Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. Zpravodajské služby jsou jedním z prvků zajišťujících bezpečnost České republiky. Jejich úkolem je sběr a analýza informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu (týkající se zejména organizovaného zločinu a terorismu) země.

Všimněte si, že v zákoně je uvedeno sběr a analýza informací. Ne již vyvozování závěrů z těchto informací a přijímání opatření. To bezvýhradně náleží vládě České republiky, ať je již jakéhokoli politického zaměření na rozdíl od zpravodajských služeb, které musí být přísně apolitické a politická rozhodnutí vlády (popřípadě prezidenta, který je součástí moci výkonné) musí bezpodmínečně respektovat.

Materiál, který předal pan prezident panu premiérovi, jsem nečetl, takže nemohu hodnotit, jaký je ředitel BIS manažer. Ale s tím, že pan prezident kritizuje práci ředitele BIS, se ztotožňuji. Kritizuje ji vždy, pokud se pan ředitel BIS ve svých činech či zprávách odchyluje od výše uvedeného, tj. překračuje své pravomoci a poslání BIS. Například bylo absurdní, že si ředitel BIS ‚zve na kobereček´ ministra školství a poučuje ho, jak a co by se mělo učit v předmětech obsahujících historické události.

Jmenování nového ředitele BIS je ve výhradní pravomoci vlády ČR, která ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti. Z výkonu své funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává," říká expert.

Měl by mít prezident plnou důvěru k BIS? Nebo spor prezidenta a kontrarozvědky je normální záležitostí v demokratické společnosti?

„Ano, měl. Jakékoli spory v oblasti bezpečnosti státu jsou nežádoucí. Prezident je dle zákona vedle vlády jediný, kdo se souhlasem vlády může BIS úkolovat. Je také jediný vedle vlády, kdo dostává jednou za rok anebo kdykoliv, když o to požádá, zprávy o jejich činnosti. Pokud zjištění nesnesou odkladu, obdrží informace bezprostředně. Čili pan prezident je vedle vlády jediný, kdo dostává úplné zprávy a je tak jediný vedle vlády, kdo se k nim může vyjadřovat na základě toho, že obdržel od BIS kompletní informaci.

Vzhledem k tomu, že máme prezidenta voleného v přímých volbách, měla by nejen veřejnost, ale i vláda přihlížet při odvolávání či jmenování ředitele BIS k jeho stanovisku," říká bývalý rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií.

Jak pohlížíte na to, že kontrarozvědka začala zasahovat do politiky a určovat, kdo by měl u nás investovat a kdo ne?

„Vraťme se k tomu, co říkám v první odpovědi. A dodejme, že v § 5, písmenu d) zmíněného zákona se uvádí, že zabezpečuje informace ‚o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky´. Je chvályhodné, že BIS takovéto informace pro vládu zabezpečuje. Je ale na rozhodnutí vlády, jak s těmito informacemi kvalifikovaně naloží.

V současné době jsme spíše svědky mediální politické masáže, marketinkových her velkých firem prosazujících své ekonomické zájmy a vyvolávání strachu než věcné diskuze nad ochranou a efektivitou významných ekonomických zájmů České republiky. A neodpustím si tři otázky, na něž si může odpovědět každý sám: Za prvé, kde byla BIS a ochrana ekonomických zájmu při výprodeji národního bohatství v uplynulých letech? Za druhé ohrožují v České republice její ekonomické zájmy jen agenti Ruska a Číny? Domníváte se, že pro ekonomické zájmy svých států nepůsobí v naší republice žádní jiní agenti? A nakonec za třetí, do kterých států plynou nezdaněné zisky firem, které působí v České republice?" míní Lubomír Pána.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.