Pokud se RF nezúčastní tendru na dostavbu Dukovan, bude to jen škoda ČR, tvrdí ruský expert na energetiku

I když se po pátečním hlasování dolní komory Senátu většina poslanců vyslovila proti vyřazení ruského Rosatomu a čínské CGN z tendru (47 poslanců z 80), ministr Petříček se ostře vymezil proti účasti dvou státu v tendru. Ve svém postoji se opírá o připomínky pracovní skupiny pro bezpečnostní problematiku, která je součástí stálého vládního výboru pro stavbu nového bloku JE.

Obrátili jsme se proto na ruského experta v oboru, Michaila Lysenka, který působí jako poradce v Centru energetiky a bezpečnosti. Profesí je diplomat, působil na ruských velvyslanectvích v USA a Kanadě. Dlouhodobě pracoval jako ředitel úřadu pro mezinárodní spolupráce ve státní korporaci Rosatom.

Sputnik: Česká BIS ve své výroční zprávě doporučila, aby společnostem z Ruska a Číny nebyla povolena účast ve výběrovém řízení na stavbu bloku v Dukovanech z bezpečnostních důvodů a z důvodu ohrožení národních zájmů země. V současné době se do výběrového řízení plánuje zapojit šest společností. Co by podle vás znamenalo vyloučení obou uchazečů z výběrového řízení na stavbu nového bloku v Dukovanech?

© Foto : Twitter / BIS Koudelka o bezpečnosti ČR, hrozbách, dezinformacích i práci pro BIS. Svou práci považuji za službu této zemi, uvádí Všechny tyto zprávy jsou čistě politické. Tvrdí, že z bezpečnostních důvodů nelze Rusko pustit do tendru. Ukažte mi na příkladech, nebo nějaké případy, kdy se ruské jaderné elektrárny ukázaly být nebezpečné? Ruské jaderné technologie patří k nejpokročilejším, nejmodernějším a nejbezpečnějším. Pokud nám nedovolí účastnit se – bude to jejich problém a jejich škoda.

Česká zpravodajská služba tvrdí, že dokončení JE Dukovany společností Rosatom postaví Českou republiku do pozice rukojmí Ruska. Existuje v jaderných blocích něco, čím lze vydírat?

Je to primitivní veřejný propagandistický jazyk - „rukojmí“. V čem se podle vás projeví pozice „rukojmí“? Je to jako plán pro hlupáky. Stavíme jaderné energetické jednotky v několika desítkách zemí (v současné době na různých etapách běží 36 projektů – pozn .red), pořádáme konkrétní práce nebo projekty. Jaderná elektrárna se staví za různých podmínek. V tomto případě, pokud tomu dobře rozumím a jestli to bude tendr, úkolem je postavit jadernou elektrárnu na klíč a předat ji místní správě, která ji bude provozovat na úvěr nebo na základě jiných finančních závazků. Takže zde nemluvíme o žádném „rukojmí“. Jaderné elektrárny jsou čistě komerční projekty, které jsou drahé, a mají dlouhou životnost. A ještě jednou opakuji, že se státům předávají k provozu na klíč.

Bude JE, pokud ji postaví Rosatom, spravovaná českými odborníky?

Samozřejmě. Absolvují odpovídající školení. Vše bude ale záviset na podmínkách, za kterých se bude stavět. Podle naší praxe se 90 procent jaderných elektráren, které stavíme nebo jsme již postavili na klíč, předalo místním úřadům, místním specialistům a oni sami již pracují, podílejí se na její údržbě, také ji sami budou vyřazovat z provozu.

Během své návštěvy České republiky se americký ministr zahraničí Mike Pompeo pokusil lobbovat v zájmu společnosti Westinghouse a vyloučit Rosatom z výběrového řízení. Naznačuje tento příklad nekalou soutěž, že se Američané obávají konkurence Ruska?

Americká vláda dělá vše pro to, aby vyškrtla ruské výhody, ruské technologie, které jsou lepší než americké a představují pro ně konkurenci. Vezměte si jako příklad Nord Stream. K zastavení tohoto projektu bylo vynaloženo neskutečné politické úsilí. Toto je jediný příklad. Nebo Rusko vyjednává s Maďarskem o dodávkách své vakcíny do tohoto státu. Evropská komise okamžitě vznesla námitku: „No to nemůžeme dovolit, je to totiž ruské.“ (19. listopadu Maďarsko dovezlo první dodávku ruské vakcíny Sputnik V. Dle slov ministra zahraničních věcí Petera Szijjartoa místní experti budou mít příležitost nastudovat vakcínu a učinit fundované rozhodnutí o potenciální použitelnosti a schválení vakcíny. EK vyjádřila bezpečnostní obavy z ruské vakcíny kvůli povinné certifikací Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) - pozn. red.) Zde je příklad nekalé soutěže. Stejně je to i s jaderným průmyslem.

Proč je projekt Dukovany v České republice natolik zpolitizován? Nakolik je to správné?

Toto není zbytečně politizovaný projekt. Jedná se o politizaci postojů českých úřadů, které zaujímají protiruský postoj, upřímný, tvrdý, veřejný, a proto je samotný projekt zpolitizován. Pokud by tomu tak nebylo, nedošlo by k politizaci projektu.

Jsou podle vás projekty v oblasti jaderné energie určitým způsobem, jak potvrdit vzájemnou důvěru nebo posílit strategické vztahy mezi státy?

Jedná se o komerční projekty. Země potřebuje jadernou elektrárnu. Vezměme si například Bělorusko. Nemají žádné zdroje. Nemají téměř žádnou ropu, téměř žádný plyn, země se dusí nedostatkem energetických zdrojů. Stanovili si tedy národní úkol - postavit jadernou elektrárnu. Obrátili se k Rusku. Rusko ji vystavělo, a nyní bude první blok předán do provozu a zařazen do technologického a energetického řetězce (první blok byl podle zprávy Rosatomu spuštěn do provozu 11. října, pozn .red.). Je to pro Bělorusko ziskové? Samozřejmě. Jedná se o významný strategický a energetický projekt pro nadcházející roky, ale má čistě komerční povahu.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.