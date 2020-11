Vystrčil dal vládě a ODS nůž na krk. Jde mu o vlastní moc. Názor

Byla to politická bomba závěru minulého týdne. Po tvrdém a vyčerpávajícím jednání Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček. Tak si to zopakujeme, abychom se měli od čeho odrazit.

Zdaňování takzvané superhrubé mzdy v tuzemsku po 13 letech zřejmě skončí. Sněmovna při schvalování daňového balíčku přijala návrh premiéra Andreje Babiše, který toto zdaňování ruší. Místo toho se má od příštího roku zdaňovat pouze hrubá mzda sazbou 15 procent a u lidí se mzdou asi nad 140 tisíc korun měsíčně část příjmů nad tuto hranici sazbou 23 procent.

Sněmovna přijala i další část Babišova návrhu, která rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Podle ministerstva financí by bez této změny nebylo zrušení superhrubé mzdy proveditelné. Babiš uvádí dopad na státní rozpočet v objemu asi 52 miliard korun. Návrh státního rozpočtu na příští rok s tím ale nepočítá.

Pro schválení balíčku jako celku s přijatými úpravami hlasovali poslanci ANO, ODS, KSČM, SPD a dva nezařazení poslanci Václav Klaus a Tereza Hyťhová. Zákon teď ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. A o to právě jde.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se začíná cukat. Přestože jeho domovská strana, které vylepšuje kmotry pošpiněné jméno, s premiérovým hnutím a komunisty plus SPD hlasovala pro přijetí balíčku, Vystrčil s ním má problém. A problémy proto chce dělat Andreji Babišovi.

„Dovoluji si připomenout čtvrteční ‚vzkaz´ Senátu Poslanecké sněmovně v podobě usnesení Senátu, pro které hlasovalo 60 z 67 přítomných senátorů. Jemně řečeno je zřejmé, že daňový balíček schválený v pátek o půl druhé ráno Sněmovnou nebude mít v Senátu zrovna na růžích ustláno," signalizoval na Twitteru Vystrčil vládě.

​A v následujícím tweetu signál ještě zesílil. „Záleží na Andreji Babišovi, Janu Hamáčkovi a Aleně Schillerové, zda se ozvou, že mají zájem jednat s předsedy senátorských klubů o řešení hrozícího 130 miliardového nárůstu deficitu veřejných financí pro rok 2021 na celkových šílených 450 miliard. Senát je připraven. Stačí se ozvat,“ napsal šéf Senátu.

​To si jde vyložit jednoznačně. Vystrčil je přesvědčen, že má Andreje Babiše v hrsti. Nejen, že mu bude chtít vrátit i s úroky šťouchance za jeho cestu na Tchaj-wan. O tom snad nikdo nepochybuje. Ale vrchní pán Senátu bude chtít ještě víc zdůraznit svůj vliv.

Psali jsme o tom dřív. Vystrčil chce udělat ze Senátu alternativní mocenské centrum. Pro lepšolidi argumentuje, že to je v zájmu demokracie a kvůli návratu k humanismu Václava Havla. Ve skutečnosti se Vystrčilovi nelíbí těsné hranice, kterými Ústava omezuje pravomoci horní komory. A tak je předseda Senátu natahuje, jak se dá.

A pro moc je Vystrčil ochoten jít i proti rozhodnutí vlastní strany. Poslanecký klub ODS nemá s balíčkem výrazný problém. Teď bude pro modré ptáky problém jejich velebený šéf Senátu.

O politickém podtextu schválení daňového balíčku v Senátu Sputnik hovořil se členem předsednictva Strany nezávislosti a ekonomem Romanem Malachem.

„Zaprvé bych rád řekl, že mě překvapilo, jakým způsobem naše vláda a Parlament fungují. To, že předkládá jednu verzi zákona ANO a druhou ČSSD, je bizarní. Ale to, že pak vládní koalice s většinou v Parlamentu nechá schválit úpravu od opozice, se kterou nesouhlasí ministryně financí, to je už opravdu obrovská fraška. No a nyní k Vaší otázce. Musím říct, že mě vyjádření senátorů, která jsem v poslední době četl, dost překvapila. Nicméně naše ústava je nastavena tak, že i v případě, že Senát návrh vrátí, ho Sněmovna může přehlasovat," říká expert.

Není postoj Miloše Vystrčila zvláštní? ODS balíček podpořila, neměl by přijetí v Senátu komplikovat.

„Názor pana Vystrčila mě velmi překvapil. ODS návrh podpořila, navíc je v souladu s jejich programem. ODS má v Senátu velmi silné postavení a logicky mi vychází, že by měla návrh podpořit i zde. Navíc v Senátu mají většinu strany a hnutí, které se prohlašují za pravicové nebo středo-pravicové. A co už by mělo být pravicovějšího než snižování daní? Nicméně speciálně u ODS mi přijde, že je pravicovou stranou už jen na papíře. Její nápad, že výpadek příjmů státního rozpočtu nahradíme penězi z EU, opravdu není pravicový," říká pan Malach.

Anebo si Senát bude prosazovat svou, aby dokázal svůj vliv a nezávislost?

„Obávám se, že tomu tak bude, ale nemyslím, že hlavní důvod bude snaha prosadit vliv Senátu. I když je možné, že někteří senátoři budou uvažovat i tímto směrem. Hlavním důvodem je právě odklon od pravicové politiky. Pokud 60 senátorů podepíše prohlášení, že schválením daňového balíčku dojde k rozvratu veřejných financí s negativním dopadem na vývoj ekonomiky i životní úroveň občanů, tak je to prostě jednoznačné upřednostňování státního aparátu nad občany. Ty peníze nezmizí z ekonomiky, jen je prostě místo státu utratí občané. Postoj těchto šedesáti senátorů tak považuji za důkaz totálního odtržení od reality," míní ekonom.

Co si o daňové změně myslíte vy osobně?

„Já jsem pravicově založen, proto je pro mě jakékoliv snížení daňové zátěže občanů jednoznačně pozitivní a je mi jedno, které strany pro ně zvednou ruku. Považuji tyto úpravy za to nejlepší, co vláda za svoje funkční období udělala. Znovu opakuji, že ty peníze, které občané neodvedou do státního rozpočtu, opravdu nikam nezmizí. Jen je prostě utratíme my, nikoliv stát a já jsem přesvědčen, že vím lépe než jakýkoliv poslanec nebo ministr, za co utratit svoje peníze. Slyšel jsem i námitky, že tato změna je výhodná jen pro bohaté, a nikoliv pro chudé.

Jenže nízkopříjmové skupiny obyvatel daně z příjmu neplatí, protože různé slevy na daních jsou vyšší než jejich daňová povinnost. Tedy snížením daně z příjmů jim nelze už ponechat více peněz. To by se muselo provést změnou jiných daní a odvodů, například DPH nebo sociálního pojištění. Pokud si ale zaměstnanec pobírající hrubou mzdu 30.000 Kč polepší o přibližně 2 tisíce korun, tak je to přece pozitivní a tato skupina zaměstnanců rozhodně nepatří k bohatým. Nicméně pokud řekneme A, musíme říct i B. Stát by správně měl toto snížení svých příjmů kompenzovat snižováním výdajů.

A tady se obávám, že současná vláda k těmto krokům nebude ochotná. Pokud se bude snažit kompenzovat tento krok navyšováním jiných daní nebo navýšením zadlužení, tak je to samozřejmě špatně a efekt této změny nakonec nebude pro nás občany žádný," říká člen předsednictva Strany nezávislosti Roman Malach.

