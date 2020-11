Klip s útokem na Babiše? Kryl by zíral! Názor

Opičí záležitost. Tváří se to jako nevinná hra, ale v naší době rozjitřených emocí i takové vtípky mohou skončit špatně. O co jde? O hudební klip oblíbené skupiny lepšolidí, ve kterém hrozí zastřelením premiéru Babišovi a panu prezidentu Zemanovi.

Česko má jednoho nezpochybnitelného krále protestsongů. Karel Kryl dokázal populárně a přesně vyjádřit stav národa ke klíčovým událostem. Nebál se říkat pravdu v dobách minulých, ani po sametu toho nenechal. Kdo neslyšel jeho píseň Demokracie, měl by to okamžitě napravit.

Proč zmiňujeme pana Kryla? Protože pro naše hudebně nadané lepšolidi je nedostižnou modlou. A proto se snaží, seč mohou. A píší své politické písničky. Chce se říct zpolitizované. Ta nejčerstvější je počin skupiny Monkey Business. Až se zdá, že podprahově vyzývá k násilí proti předsedovi vlády Andreji Babišovi a panu prezidentu Zemanovi.

Člověk až zírá, kam se posunula tvorba Monkey Business. Skupina patří mezi nejúspěšnější české kapely nového tisíciletí. Je držitelem ocenění Kapela roku 2018 v Cenách Anděl i v hudební anketě Žebřík. Všichni si pamatujeme melancholickou písničku Peace of My Life s klipem, v němž staří pánové hrají ryze český sport – nohejbal.

A teď je tu jejich nový kus. Poetika je pryč. Hlavní hrdina klipu na píseň Do It hraný Jiřím Langmajerem se nejdříve nakvašeně dívá na politiky v televizi. Pak koupí zbraň a míří s ní na Úřad vlády, následně hledím zkoumá Pražský hrad. Pointa je měkčí, má jít o zbraň na kuličky, kterou Langmajer daruje svému synovi.

„Já třeba zbraně nesnáším, ale když jsem viděla Jirku Langmajera a výrazy v jeho obličeji, řekla jsem si, že je to strašně tvrdé, ale dobré. Navíc se jedná o airsoftovou pušku na kuličky. Pointou je, že ta puška je dárek pro syna k narozeninám," řekla zpěvačka Tereza Černochová ke klipu.

Jenže to není tak nevinné, jak by se mohlo zdát. Kritizovat politiky je jedna věc, ale dělat jako že na ně míříte zbraní? To už je přes čáru. Je to takový podprahový signál lepšolidí: když nemůžete změnit politickou situaci volbami, zkuste to puškou. A aby skupina byla z obliga, tak argumentuje, že jde jen o hru.

Problém je takový, že v naší společnosti roste agrese. Zatím jen verbální a na sociálních sítích. Lepšolidé nemohou vydržet rok do voleb. Chtějí se zbavit Andreje Babiše co nejdřív. A některým se představa o revoluci proti Babišovi, nebo jeho odstranění zkrátka líbí. Stačí si přečíst komentáře pod klipem Monkey Business na portálu YouTube.

O písničce Monkey Business a agresivních lepšolidech Sputnik hovořil s, politologem a členem širšího vedení KSČM.

„Klip jsem si pustil až ve chvíli, kdy si jej všimla média. Že by měl nějaké virální šíření se říct nedá. Ostatně není se ani čemu divit, protože úroveň nejen záběrů, ale i písně není nijak valná. I když proti gustu...," říká známý politik.

Není to podprahová výzva k politickému násilí?

„Mě teda velmi překvapuje, že umělci jsou schopni na jednu stranu vzývat hodnoty jejich guru Václava Havla – pravdu a lásku (jakkoli je on sám už během svého úřadování pošlapal) - a pak jsou schopni natočit toto. I když o inteligenci velké většiny z nových hvězdiček showbyznysu si iluze nedělám. Vždyť před několika lety s nimi – tuším iDnes.cz - udělala kvíz o základních znalostech, kde jsem se za ně musel stydět. Určitě je na internetu – doporučuji si pustit," říká expert.

Roste v české společnosti rok před volbami agrese?

„Na KSČM se zde útočí soustavně. Mnoho členů zažilo ostrakizaci na pracovištích, někteří představitelé dokonce byli napadeni fyzicky. Ale nedivím se tomu, když máme takový soudní systém, který dokáže osvobodit Pavla Novotného, který si přeje pověšení člověka - shodou okolností též politika KSČM," říká člen širšího vedení KSČM Filip Zachariáš.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.