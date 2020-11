Tihle chtějí vyhrát volby? Piráti kývli na předvolební koalici. Názor

Piráti a Starostové to už pečou. Jen aby z toho nebyl nechutný dort jako z Povídání o pejskovi a kočičce. Dvě strany lepšolidí kývly na předvolební koalici. Vydrží jim to do voleb v roce 2021? A mají vůbec šanci uspět a porazit hnutí Andreje Babiše?

Bylo to politické drama malého formátu. Piráti v online hlasování členské základny rozhodli, že skočí do předvolebního chomoutu s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Pro koalici přišlo 81 procent hlasů - 695 od 858 Pirátů. Účast Pirátů v hlasování byla 80 procent. Takže Piráti mají v prvním kole jasno.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš vnímá výsledek hlasování jako jasný a silný signál, že deklarovaná spolupráce s hnutím STAN má smysl.

„Pokud se nám podaří vyjednat co nejširší programovou shodu, personální obsazení kandidátek a další parametry spolupráce, můžeme společně bojovat o vítězství v blížících se sněmovních volbách a konečně získat možnost prosazovat náš program ve vedení této země,“ uvedl Bartoš pro média k výsledku hlasování.

Celostátní výbor STAN na začátku října rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro parlamentní volby. „Jsem přesvědčený o tom, že kombinace zkušených Starostů a energických Pirátů je lék na několikaletý marasmus, provázející fungování našeho státu,“ komentoval souhlas Pirátů se zahájením jednání předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Definitivně jasno bude až začátkem ledna. Mezi 8. a 11. lednem 2021 budou Piráti hlasovat znovu, a to o koaliční smlouvě. Stejně jako v prvním uzavřeném hlasování má platit, že pro schválení dokumentu bude nutné získat 60 procent hlasujících. Takže může dojít k nějakému překvapení.

Proč se dali dohromady zrovna Piráti a STAN? Piráti měli výhrady vůči ostatním stranám takzvané občanské pravice z parlamentních opozičních lavic. S ODS si ideově nerozumí, podobně to mají s TOP 09 a křesťanskými demokraty. Tyto tři strany naopak k sobě tíhnou.

Už před nějakým časem taky uzavřely koalici. V jejich případě jde nejen o programové prolínání, ale i to kádrové. Takový Miroslav Kalousek stihl být za svou politickou kariéru i předsedou KDU-ČSL i TOP 09, s ODS byl jako ministr financí ve vládě.

Ale jak to vidí noví koaliční partneři? Bartoš řekl, že existuje celá řada bodů, které jsou pro Piráty klíčové, a STAN byl při jejich realizaci po celou dobu sněmovní spolupráce spolehlivým partnerem. „Témata jako transparentnost, skutečný boj proti korupci, digitalizace nebo důraz na liberální demokracii, ale i snaha o zajištění vzdělávacího systému hodného 21. století, dostupné bydlení a citlivá sociální politika či například zjednodušení podnikání jsou praktickým potvrzením toho, co nás s hnutím STAN spojuje," uvedl. Analýza podle něj ukázala, že 70 procent aspektů pirátského programu by Piráti mohli uvést v život se STAN.

Skoro tři čtvrtiny programových aspektů spojující obě strany zní skvěle, jenže tu jsou pak takové aspekty, ve kterých se rozcházejí a v budoucnu mohou dělat rotyku. Tak třeba Piráti jsou ideologicky nalevo, Starostové jsou měšťanská pravice. V Evropském parlamentu obě strany patří k různým frakcím – Piráti k Zeleným a Evropské svobodné alianci, STAN k Evropské lidové straně. Obě frakce se na půdě unijního parlamentu nemají moc v lásce.

Ono to mezi čerstvými koaličními partnery brzy může začít pěkně skřípat. Nervičky povolí a bude zle. Stačí, aby se nějaký pirátský poslanec vyjádřil k soukromému vlastnictví nebo požadoval zvýšení daní. Třeba teď během projednávání daňového balíčku, Piráti do daňových změn vložili desátek státu z prodeje firmy. To je také politika Starostů?

Jsou liché i naděje, že Piráti znamenají politickou změnu k lepšímu. Pražané mohou vyprávět, jak se jim žije pod vládou pirátského primátora.

O koalici Pirátů a Starostů Sputnik hovořil s Janou Volfovou, předsedkyní strany Česká Suverenita a dříve vlivnou poslankyní ČSSD.

„Snažím se hodnotit objektivně, takže jsem docela přesvědčena, že tahle koalice oproti koalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09, kde je to jen tahání mrtvol z hrobu, má docela smysl. Piráti v ní pro lidi získají nános serióznosti Starostů a STAN jistotu zvolení. Pro voliče to bude schůdnější volba než volba jen neomarxistických a často šílených Pirátů," říká známá politička.

Vydrží koalice vůbec do voleb? STAN je pravicovou stranou a Piráti mají spíš levicový program. Jejich cesty se ideologicky míjí.

„STAN nemá žádný program mimo programu komunálního. Programem vedení Starostů je dostat se do Parlamentu na nějakém nosiči, a to Piráti splňují. Takže jsem přesvědčena, že tahle koalice vydrží. Jen Piráti na ní prodělají, starostové ze STANu budou přeskakovat a ve Sněmovně se zase STAN oddělí a půjde si tvrdě za korýtky pro své lidi a klidně s kýmkoliv," říká paní Volfová.

Měl by se Andrej Babiš bát koalice Pirátů a Starostů?

„Pokud je Andrej Babiš chytrý, a v těchto věcech on nepochybně chytrý je, tak je po volbách prostě rozdělí a nabídne, pokud to bude potřebovat, funkce poslancům ze STANu a myslím, že bude po obavách," míní matadorka české politické scény.

A co naše republika? Jak by se vypořádala s vládou Pirátů, STAN a jiných lepšolidí?

„Tak to by ještě musela být vláda zároveň s ODS, protože sami by to dohromady nedali. A pokud by v čele stál nějaký Pirát, tak Bůh chraň tuhle republiku. Možná bychom zase stavěli sochy Karlu Marxovi a hlavně bychom byli hlavními příjemcem všech muslimských migrantů. Naše země by za čtyři roky jejich vlády utrpěla více než za třicetileté války," říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

