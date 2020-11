Poslanec Holík: Ptal jsem se velitelství NATO, co když mezi nelegály bude jedno promile opravdu vycvičených bojovníků

Muži předvedli skoro kaskadérsky trik. Skočili totiž na vozovku z podvozku bulharského kamionu a dali se na útěk pod rouškou tmy k blízkému lesu. Muže však vypátrala hlídka, kterou přivolal očitý svědek incidentu. K události došlo na dálničním odpočívadle u Jihlavy ve směru na Prahu kolem půl páté odpoledne.

„Hlídce muži pouze sdělili, že jsou státními příslušníky Maroka a že jsou uprchlíci,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Jak se podařilo policistům zjistit, cizince mířili do Španělska a Itálie.

Minulé pondělí při kontrole autobusu na D1 u Jihlavy policisté zadrželi 21 cizinců, kteří byli v Česku nelegálně. Další tři migranty pak policie zadržela rovněž v pondělí v Měříně. U dvou cizinců testy potvrdily covid-19.

V roce 2019 bylo v Česku zadrženo 5 677 nelegálních migrantů, což bylo o 685 lidí více než o rok dříve. Na hodnocení letošních výsledků je ještě brzy. Ale policisté již mají údaje za období leden-září: počet nechtěných hostů, včetně těch ze Sýrie, Turecka, Afghánistánu, Iráku a Alžírska, vzrostl téměř o 10 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Policisté a celníci používají propracované metody v boji proti nelegálním migrantům – speciální rentgeny je odhalují v dopravních prostředcích, speciální technika pozná falešné dokumenty… neúspěšně. A mnohé to otevřeně děsí, vždyť dnes v podstatě neexistuje záruka, že v nějakém kamionu do Česka nepřijede terorista s bombou nebo nožem. Jak změnit tuto situaci? Sputnik se zeptal poslance Jaroslava Holíka, který je členem předsednictva SPD.

Holík: V každém případě musíme posílit ochranu hranic, i když jsme v schengenském prostoru, tak v prvé řadě hranice schengenského prostoru výrazně, ale opravdu neprodyšně. A potom musí být i zvýšené kontroly na hranicích uvnitř schengenského prostoru mezi státy. Je pravda, že téměř každý den hlavně na té jižní Moravě jsou objevovány skupiny migrantů, které převáží převážně zahraniční řidiči. Migranti k nám putují přes Slovensko, tam se asi dostávají z Maďarska, Maďaři si to asi hlídají dobře, ale musí tam být nějaká skulinka. A to, co řeknu teď, jak já vidím, tak je vzít a vrátit zpět, protože většina těch migrantů má turecký pas. Oni ho ztratí a pak si ho nechávají vystavit v první zemi, sice Turecko nepatří do EU, není v schengenském prostoru, ale je to nějakým způsobem uznávané. A pokud vím, tak jsou to převážně lidé ze Súdánu a některých zemí, kde vůbec žádná válka není. Takže to nejsou uprchlíci před válkou, ale jsou to ekonomičtí turisté. Nic víc, nic míň. Ve většině případů žádný z nich nechce v České republice zůstat, aspoň si to myslím. Protože sociální dávky jsou v Německu nebo těch vyspělejších zemích výrazně vyšší než v Česku. Ale bohužel se Česko stalo tranzitní zemí.

Myslíte si, že české úřady dělají všechno, aby zabránily nelegálním migrantům vstupu do České republiky?

Odpovím vám stručně, třemi slovy. Mohlo by se dělat víc…

Očekáváte od Bruselu nějaké rozhodné kroky při řešení problému migrantů, nelegálních migrantů? Nebo se tím problémem musí zabývat každá členská země sama?

Od Bruselu neočekávám vůbec nic. Já jsem tam byl asi před dvěma lety na velitelství NATO, ptal jsem se na tyto problémy. Řekli, že je to věc policie, nikoliv vojska. Tak jsem se ptal, jestli jsou jako vojsko připraveni na situaci, když mezi uprchlíky bude jedno promile opravdu vycvičených bojovníků, kteří se k nám dostanou, budou tady pět let hrát mrtvého brouka a budou si připravovat půdu. Ptal jsem se, jestli jsou na to připraveni. Řekli, že nejsou.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.