Rozhodující bitva o plynovod Nord Stream 2. Čím Biden vyhrožuje projektu

Joe Biden se ještě nenastěhoval do Bílého domu, ale americké vedení již volá na evropské společnosti, jež se účastní výstavby plynovodu Nord Stream 2, a žádá vystoupení z projektu.

Němci jsou velmi nespokojeni a považují nové sankce za nejkrutější ze všech. Ztělesnit je hodlá demokrat, který nejednou vůči plynovodu vyjádřil svůj krajně negativní vztah.

Znepokojivé signály

V lednu nabydou platnosti dokumenty podepsané Trumpem, a proti společnostem, jež investovaly do ruského plynovodu přinejmenším milion dolarů, začnou platit sankce. Dotknou se také těch, jež se zabývají logistikou.

V Gazpromu ujistili, že plynovod Nord Stream 2 byl financován partnery ještě před vyhlášením sankcí. Náměstek hlavy společnosti Alexandr Medveděv vysvětlil, že Engie, OMV, Shell, Uniper a Wintershall stihly převést peníze, jež již byly použity. Německá Uniper zdůraznila, že Německo potvrdilo podporu projektu kvůli jeho významu pro bezpečnost dodávek.

Ve Washingtonu se tomu ale všemožně snaží zabránit. Velká německá zpravodajská agentura DPA s odkazem na zdroj z Bílého domu sdělila, že Američané volají účastníkům projektu a „varují je“.

„USA by nechtěly zavádět sankce proti evropským společnostem. Voláme jim, abychom je varovali a poskytli jim čas na vystoupení z projektu. Tento plynovod existovat nebude,“ prohlásil zdroj.

Je to ověřená taktika. Po prvním balíku sankcí opustil výstavbu velký světový pokladač potrubí, švýcarská firma Allseas. Ve Washingtonu ale zapomněli, že Rusko má vlastní příslušné kapacity. A tak byla výstavba prakticky ukončena.

V Německu vyvolaly americké pohrůžky rozpaky. „Tento přístup je mezi spojenci zcela vyloučený. <…> Exteritoriální sankce USA jsou nepřípustným vměšováním se do mezinárodního práva,“ zdůraznil předseda Východního ekonomického výboru SRN Oliver Hermes.

Mezi Němci vypukla panika

Telefonáty s vyhrůžkami jenom potvrdily obavy Němců, že se po vystřídání moci ve Washingtonu nedá počítat se zmírněním rétoriky. Biden v nejbližších měsících „plánuje ještě víc utáhnout šrouby“, aby projekt se třemi miliardami německých investic definitivně zkrachoval, píše německý Bild.

Zvláštním dojmem působí záměr USA uvalit sankce na pojišťovací a certifikační společnosti, jež spolupracují s ruskými podniky a soudy. Sankce proti německým úřadům zatím nejsou, ale Biden je s to pohřbít téměř dobudovaný plynovod Nord Stream 2, tvrdí list.

Nové sankce již schválil Kongres a mají být zařazeny do dodatků k obrannému rozpočtu na rok 2021. Předcházející sankce nebudou samozřejmě zrušeny.

Jak to vypadá dnes

„Pojišťovny nakonec nebudou riskovat a uhrazovat škody způsobené při dostavbě plynovodu, certifikační firmy zase nebudou moci zhodnotit spolehlivost svařovaného potrubí před přísunem plynu do Německa. Nestihne-li to Trump, udělá to Biden,“ vysvětlil v rozhovoru pro Sputnik ekonom Leonid Chazanov, nezávislý průmyslový expert.

Nehledě na sílící nátlak na Evropany a vydírání Bílého domu, zdaleka ne všichni sdílí panické nálady.

„Americký průmysl mocně závisí na trhu Starého světa a pokusy Washingtonu zabránit dostavbě plynovodu mohou vyvolat vlnu protisankcí jak ze strany celé Evropské unie, tak jejích jednotlivých členů. Američané navíc automaticky ztratí politické spojence z NATO,“ míní Chazanov.

Existuje další věc. Biden musí především zvládnout domácí problémy, což si vyžádá dost času. Americká ekonomika je v bídném stavu. Ve druhém čtvrtletí klesl HDP o 33 %, což je bezprecedentní. Ekonomové uznali pandemii za největší hrozbu pro zemi od dob Velké hospodářské krize. Všechny předcházející recese a války v Iráku způsobily menší škody.

Teď se projednává další balík stimulů v hodnotě 2,5 miliard dolarů. Jde o opatření pro pomoc nezaměstnaným a drobnému a střednímu byznysu. Nová peněžní emise znamená téměř desetiprocentní oslabení dolaru vůči euru. V této situaci nezbude Bidenově administrativě čas na Nord Stream 2.

Pohřeb je předčasný

Nadále platí také ekonomicky objektivní faktory jako ten, že poptávka po ruském plynu je i nadále velká, a podzimní růst cen na evropském spotovém trhu na prahu zimy to přesvědčivě potvrzuje.

„Od srpna se v Rusku zvyšuje těžba plynu, v říjnu bylo vytěženo o téměř 63 miliardy kubíků paliva čili o 13% více než v září, a dokonce více než v říjnu 2019. Svědčí to o růstu poptávky, především v zahraničí,“ připomněla Natalja Milčakovová, náměstkyně šéfa informační a analytické agentury Alpari.

Za aspekt Bidenova prezidentství negativní pro Gazprom považují jeho politiku v oblasti energetiky, takzvaný zelený kurs. Demokraté plánují vydat dvě miliardy dolarů na přechod na ekologicky čistou energetiku do roku 2035. A do roku 2050 na nulové exhalace. Ale také zelená energetika je pro Rusko příznivá, protože plynovod Nord Stream 2 může dopravovat nejen zemní plyn, ale také vodík. V Evropě je potenciálně velká poptávka po vodíkovém palivu.

„Nová administrativa nepotřebuje navíc konflikt s Evropany. Po Bidenově inauguraci mají být obnoveny pokažené vztahy s EU, a především s Německem, protože bez toho se nedá posílit obranyschopnost NATO,“ dodala Milčakovová.

V USA ostatně také pochybují, že nový šéf Bílého domu ztělesní všechno, co nasliboval ruskému plynovodu. Bývalý senátor za stát Virginie Richard Black se domnívá, že Biden dá přednost „tiché dohodě“ s Moskvou ohledně dokončení výstavby. Výměnou se pokusí získat jisté výhody pro Washington.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.