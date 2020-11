Potíže s jadernou elektrárnou. Babiš šlape na brzdu. Názor

Přáli byste si být v kůži Andreje Babiše? My ne. Musí kočírovat epidemii koronaviru v České republice, bojovat s Evropskou unií o dotace, a teď do toho ta dostavba Jaderné elektrárny Dukovany. To musí být hrozný tlak.

Proč je dostavba dukovanské jaderky na pořadu dne? Česko se pomalu ale jistě sune k plnění zelených unijních závazků, k takzvané uhlíkové neutralitě. Loni si český premiér na summitu špiček EU vymohl, aby jaderná energetika byla součástí unijní klimatické dohody. Jinými slovy, postupně se budou zavírat uhelné elektrárny a elektřinu nám bude vyrábět jádro.

„Jsem názoru, že o takto důležitém tendru by neměla vláda rozhodovat 10 měsíců před sněmovními volbami. Tendr zatím není připraven, probíhají konzultace s Evropskou komisí, která musí vše notifikovat, což je priorita, na které nyní pracuje ministerstvo průmyslu a obchodu, notifikace bude trvat 1,5 roku," sdělil premiér Babiš Českému rozhlasu.

A aby to klaplo, vláda musí jet podle své cestovní mapy. Ta začíná letos, odsouhlasením tendru na nový blok Jaderné elektrárny Dukovany, a končí v roce 2036, spuštěním nového zdroje v Dukovanech. Je to projekt skoro na 16 let. Jenže už teď nabírá zpoždění.

Co to znamená? Že si šéf vládního kabinetu nechce rok před volbami a během koronavirové krize naběhnout s jaderkou.

Ono se to totiž má takhle. Stačí otevřít noviny nebo zpravodajský web a už na vás vyskočí zpráva, že z tendru má být vyloučena Čína a Rusko. Prý kvůli bezpečnostnímu riziku, závislosti na cizí mocnosti a kdesi cosi.

„Po vyloučení Rusů a Číňanů by v dodavatelském tendru zbyli jen tři uchazeči. Z těch tří jsou ale dva – Korejci a Američané – smluvně provázáni, takže se skutečná soutěž dál zužuje," píše Kubátová. Je ještě nutné dodat, že francouzský projekt se pro Dukovany nehodí a je jen do počtu. Co nám z toho vychází? Že to protiruské a protičínské víření ve sdělovacích prostředcích má za účel přiklepnout dostavbu Dukovan americké firmě Westinghouse.

O bezpečnost tu ale v žádném případě nejde. Na prvním místě je byznys. Naše média hlavního proudu totiž lobují za zájmy Američanů. Jak to? Dejme slovo novinářce webu Seznam Zprávy Zuzaně Kubátové, kterou nikdo nemůže obvinit, že by stranila Rusku.

Z dukovanského projektu se stává soupeření mocností. Na jedné straně tu je tlak lepšolidí, aby tendr byl na míru Američanům, pak tu jsou politické síly a Pražský hrad, které vystupují proti diskriminaci některých účastníků a za férovou soutěž.

A otočkou se opět vracíme k premiéru Babišovi. Je pochopitelné, že s rozhodnutím váhá. Kvůli tlaku je to jasné. A další varianty? Váhá třeba proto, aby příští rok po volbách byl opět jmenován šéfem vládního kabinetu. Vždyť kdo jiný může zajistit, aby se tendru zúčastnili všichni zájemci, jak si to přeje pan prezident Zeman? Premiér Ivan Bartoš nebo Petr Fiala? Ti sotva.

O politické situaci okolo dostavby Jaderné elektrárny Dukovany Sputnik hovořil s poslancem za KSČM a členem sněmovního podvýboru pro energetiku Leo Luzarem.

„Můj názor na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany je konzistentní s názorem KSČM a našim volebním programem. Vypsání tendru by mělo proběhnout do konce roku 2020 a logicky by mělo následovat vyhodnocení a výběr vítězné nabídky. Ta by měla být transparentní technicky a ekonomicky nejvýhodnější. Pokud by mělo být hodnotícím kritériem politická korektnost vůči našim kamarádům, jsme na nejlepší cestě do ekonomického pekla. To by si měli uvědomit všichni rozhodující v čele s premiérem. Zároveň, pokud bude rozhodovat investor ČEZ, je také nepřijatelné, aby stát co by majoritní akcionář upravoval podmínky výběru až následně," říká politik.

Zalekl se premiér tlaku pravicové opozice, která kvůli jaderce na premiéra tvrdě útočí?

„Pokud má vláda obavy z protičínské nebo protiruské opozice, měla by také deklarovat svou pozici. Je přece již dnes zřejmé, že uchazeči sledují také vývoj a konsorcia spolupracujících napříč států se již připravují," míní pan poslanec.

Potřebuje vůbec Česko nový blok Jaderné elektrárny Dukovany? A vůbec, potřebuje naše republika jadernou energetiku? Německo se jí vzdává, Rakousko se jí bojí...

„Jadernou energetiku nutně potřebujeme v rámci energetického mixu ČR, alternativu nemáme, pokud chceme plnit ekologické limity EU. Zde jiná cesta neexistuje, pokud nechceme zatížit občany ekologickou daní po vzoru Německa. Vláda musí přijmout zodpovědnost! Přesouvat případné rozhodnutí na novou vládu po volbách by byla zbabělost. A zbabělou vládu si já nepřeji a nezaslouží si ji ani občané České republiky," říká poslanec za KSČM Leo Luzar.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.