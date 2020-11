Ticho pred búrkou alebo Spor o celoplošné testovanie na Slovensku. Názor

Richard Sulík ako pragmatický politik si to jasne uvedomil a na rozdiel od ostatných politikov koalície chcel iracionálnemu voluntarizmu Igora Matoviča urobiť koniec. Matovičov nesúhlas nakoniec rezultoval do série nechutných invektív voči Sulíkovi, že má ísť kopať hroby a navrch jeho kolegyňu Janu Bittó Cigánikovú označil za lobistku Penty.

Spor vrcholil úlohou, ktorú dostal Richard Sulík. Ten mal do minulej nedele vypracovať plán opatrení, ktoré spôsobia pokles týždenného kĺzavého mediánu na sedemstopäťdesiat týždenne z pôvodných päťsto nakazených denne. Igor Matovič vediac, že Richard Sulík je na dovolenke v Dubaji a že termín je z jeho strany nesplniteľný, nešetril kritikou na svojho koaličného partnera.

Richard Sulík teda predložil svoj plán s týždenným oneskorením. Ten obsahuje viacero opatrení, je však škálovaný regionálne od zelenej až po čiernu a ráta s rozdielnymi opatrenia podľa epidemiologickej situácie v tom ktorom regióne. Premiér Matovič, ako sa dalo očakávať, povedal, že zadal Richardovi Sulíkovi úlohu z matematiky a on mu doniesol vypracovanú úlohu zo slovenčiny.

V tomto móde všetci očakávali zasadanie krízového štábu. Ukazuje sa však, že pohár trpezlivosti postupne pretiekol u viacerých členov a Richard Sulík si je toho vedomý. Keď sa ho novinári pýtali, čo hovorí na Matovičove ataky, stoicky konštatoval, že Igor Matovič nie je jediným členom krízového štábu a že verí, že svojím návrhom krízový štáb presvedčí.

Nakoniec na spomenutý štáb putovali dva pandemické plány: ten Sulíkov a jeden z dielne ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho. Minister Krajči však svoj návrh stiahol. Na spomenutom krízovom štábe sa jasne prejavilo, že Igor Matovič stráca podporu v miere, v akej to bolo dosiaľ nemysliteľné. Pri zmätočnom hlasovaní ohľadom celoplošného testovania prehral takpovediac na hlavu. Z približne štyridsaťčlenného štábu boli za len dvaja: on a minister zdravotníctva Krajči. Informácie o tomto debakli postupne prenikli na verejnosť a zdalo sa, že premiér Matovič, hoc veľmi nerád, bude nútený dať spiatočku. Stredajší krízový štáb skončil tak, že minister školstva Branislav Gröhling dostal za úlohu zabezpečiť projekt masívneho otestovania žiakov druhého stupňa a študentov stredných škôl, pretože len tak sa môžu vrátiť po 7. decembri do škôl.

Nateraz je celoplošné testovanie odložené, keďže Richard Sulík, ktorý bol poverený nákupom testov, dôvodil, že bez porušenia zákona sa dané množstvo testov nedá do termínu 2. decembra zaobstarať. Zároveň snaha zvaliť zodpovednosť za nákup testov aj na opozíciu nevyšla. Robert Fico aj Peter Pellegrini odmietli účasť v komisii, ktorá má tento nákup zabezpečiť.

Súčasnú situáciu teda možno definovať ako ticho pred búrkou. Richard Sulík síce dal spiatočku v tom zmysle, že jeho ministri celoplošné testovanie nepodporia, ale ho ani nebudú vetovať. Odborníci sú vo väčšine proti, ale premiér sa svojho zámeru zatiaľ nevzdal. Vyústenie tohto sporu bude pravdepodobne ústrednou témou predvianočných dní týždňov.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.