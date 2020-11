Mikrovlnné zbraně: ruské „paprsky smrti“, jejich americké „oběti“ a všudypřítomní Číňané

Nevolnost, popáleniny, panický strach, vyřazení z provozu elektronických systémů (včetně dokonce i kardiostimulátorů). Není to zdaleka úplný seznam možných následků působení tohoto druhu zbraní. A neobešlo se to samozřejmě ani bez záhadných historek o Rusech. Je však třeba odlišovat mýty od reality.

Tabloid The Daily Mail napsal v těchto dnech o tom, že Čína údajně použila mikrovlnné zbraně v pohraniční konfrontaci s Indií v Tibetu. Deník se odvolává na jistého čínského vědce, který svým studentům řekl o použití v srpnu 2020 nesmrtící mikrovlnné zbraně, v jehož důsledku pocítili indičtí vojáci nevolnost jako při otravě. Ani indické, ani čínské úřední osoby o tom neučinily žádné prohlášení. Jak je známo, The Daily Mail je tabloid, takže se nemůžeme divit titulku, který zní: „Je pravda, že Moskva po léta tajně ozařovala naše špióny mikrovlnami?” O čínské zbrani však napsala i solidnější média, například The Times.

Takže chtěli bychom vědět, jestli je to skutečně pravda – o těch Číňanech a o Moskvě. Jednoznačná odpověď v textu tohoto článku asi nebude, pokusíme se však zobecnit některá fakta, dohady a spekulace.

Leukocyty amerických úředníků

Mikrovlnné zbraně jsou výborným tématem pro všelijaké záhadné teorie.

V již zmíněném článku The Daily Mail se píše o tom, že od začátku 50. let až do konce roku 1979 užíval Sovětský svaz mikrovlnného záření proti zaměstnancům velvyslanectví USA, a v důsledku toho se u mnoha amerických úředníků prudce zvýšil počet leukocytů a objevily se zdravotní problémy. Po více než třiceti letech Agentura pro národní bezpečnost USA s odvoláním na údaje rozvědky oznámila, že jistá země (jde pochopitelně o Rusko) vlastní silné mikrovlnné zbraně, které mohou nepřítele nejen vylekat, ale i zničit, a to tak, že nezůstanou žádné důkazy. Můžete si zde přečíst originál této zprávy, a informovala o tom četná uznávaná média.

Podle oficiálních údajů nejsou v současné době ve výzbroji armád vyspělých zemí žádné bojové systémy pro nesmrtící mikrovlnné působení na nepřátelské vojáky. Nicméně výzkumné práce se v této sféře prováděly a provádějí i nadále v mnoha státech.

Bude to bolet, ale oděv se nepoškodí

V roce 2012 zástupce jednoho vědeckovýzkumného ústavu Ministerstva obrany RF Dmitrij Soskov sdělil jedné ruské zpravodajské agentuře, že vojáci zahájili zkoušky nesmrtící elektromagnetické zbraně, která se dá efektivně používat v lokálních konfliktech a při rozhánění demonstrantů. Podle slov Soskova je používáno elektromagnetické záření mimořádně vysoké frekvence a namířený paprsek vyvolává „nesnesitelnou bolest“, velmi silné pálení pokožky, ale přitom působení na vnitřní orgány je zcela vyloučeno a nejen to – záření nepoškodí ani oděv. Napsala o tom samozřejmě i západní média, která upřesnila, že „Rusko bude první zemí, která použije bolestivý paprsek“.

Je fakt, že od té doby se žádná nová informace o této zbrani neobjevila.

Proti Afgáncům, migrantům a BLM

A co USA? Za oceánem mají program Active Denial Systém (ADS), podle něhož se také vyvíjely a zkoušely nesmrtící zbraně k rozhánění davu. Tady je princip působení a pocit „ozářených“ přibližně stejný: speciální zařízení vyvolávalo na vzdálenost několika desítek metrů u dobrovolníků bolestivé pocity a div ne popáleniny, což člověka nutilo k tomu, aby okamžitě ustoupil z místa, kde ho paprsek zasáhl.

Systém byl určen k použití v Afghánistánu při rozhánění demonstrací kolem roku 2000, avšak teoreticky by mohl být použit také proti lidem nespokojeným s policejním násilím v USA ve zcela nedávné době.

BBC oznámila, že letos v červnu se americká policie obrátila na Národní gardu se žádostí o nasazení speciálních elektromagnetických zbraní k rozhánění demonstrantů v parčíku naproti Bílého domu. Tento případ vyšel najevo díky majorovi Národní gardy Adamu DeMarkovi, který jako důstojník spojů dostal kopii elektronického dopisu, v němž se vysoký důstojník vojenské policie ptal, jestli má Národní garda ve Washingtonu mikrovlnná děla schopná okamžitě „utlumit“ člověka, který se chová agresivně. DeMarko odpověděl, že podobnou zbraň Národní garda v hlavním městě nemá. Je zajímavé, že ministerstvo obrany ani jiné silové struktury neodpověděly médiím na žádost o komentář k této zbrani a jejím eventuálním použití.

V srpnu tohoto roku list The New York Times napsal, že v roce 2018 navrhovaly americké pohraniční služby použití mikrovlnných děl proti migrantům, kteří se pokoušejí proniknout nezákonně na území USA z Mexika.

Neetická zbraň

Co se týče Číny, jak uvedl v rozhovoru pro ruské noviny Nězavisimaja gazeta odborník na čínský vojensko-průmyslový komplex Vasilij Kašin, ČLR se „aktivně věnuje“ otázkám nesmrtících zbraní k uklidnění nepokojů.

„Čína je jedním ze světových lídrů v této oblasti. Ale táhnout tento systém do hor – to je něco neobyčejného. Montuje se na velký náklaďák a musí být umístěn několik set metrů od cíle. I když nelze vyloučit jeho použití v Himalájích (proti indickým vojákům)“, prohlásil Kašin.

Odborník řekl ještě jednu velmi důležitou věc: na mikrovlnných zbraních různého druhu pracuje celá řada zemí. Klíčová slova jsou zde „různé druhy“. Protože mikrovlnné zbraně – to není jen vyvolání paniky mezi nepřátelskými vojáky nebo protestujícími demonstranty. Navíc podobné působení, mluvíme-li o civilistech, patří k nevýběrovým, a tedy i neetickým. Jedna věc je zkoušet tuto zbraň na připravených dobrovolnících, a zcela jiná používat ji proti různorodému davu, v němž mohou být třeba lidé s kardiostimulátory nebo zubními protézami, těhotné ženy nebo prostě takoví lidé, kteří mají sklon k panice. Silný a namířený proud mikrovlnného záření by mohl způsobit poruchy biologických systémů. Teoreticky je možné ohřívat tekutiny, kovy a roztoky, a člověk, jak je známo, se skládá z 80 % z vody, a tedy i elektrolytů.

Jsou ale i globálnější projekty spojené s využitím mikrovln jakožto prostředků radioelektronického boje.

Plazmoid – postrach balistických raket

Výzkumy v oblasti mikrovln a mimochodem i laserových technologií probíhaly v SSSR od 60. let. A úspěchy ve vývoji různých systémů, jako jsou různé modely systému radioelektronického boje Krasucha v současném Rusku, jsou právě následkem vysoké úrovně podobných technologií v Sovětském svazu. Patří sem také komplex pro dálkové odminování 15M107 Listva, a je třeba také vzít v úvahu zmínky v tisku o „elektromagnetické bombě“ pod krycím názvem Jelabuga, o níž je ostatně zatím velmi málo informací.

Není přesně známo, jestli se prováděly v SSSR práce spojené s nesmrtícím působením mikrovln, je však zajímavé, že v 90. letech přišla skupina ruských vědců s návrhem na zřízení mezinárodního systému protiraketové obrany za využití velkého počtu mikrovlnných zářičů, které by mohly v zemské atmosféře vytvářet řízený shluk plazmy – „plazmoid“, schopný ničit bojové hlavice balistických raket. Navrhovalo se dokonce uspořádat společný rusko-americký experiment. Později vyšlo najevo, že k realizaci podobného projektu jsou potřebné prostě fantastické kapacity, a proto vytvoření reálného bojového systému za využití mikrovlnného záření v dohledné budoucnosti není možné.

Je to něco jako „gay bomba”?

Je několik faktorů, které brání širokému uplatnění pravděpodobných úspěchů ve vývoji těchto zbraní:

1. Již zmíněná nevýběrovost. Silné mikrovlnné systémy užívané proti lidem mohou být přiřazeny ke zbraním hromadného ničení.

2. Možná odvetná opatření a jejich následky se dají těžko předvídat – pravděpodobnost analogické odvety už nejednou zabránila některým zemím v použití těch či oněch zbraní. Tak tomu bylo v době druhé světové války, kdy státy poučené trpkými zkušenostmi z první světové prakticky nepoužívaly chemické zbraně.

3. Dost efektivní způsoby odvety, jichž se dá použít, jestliže bránící se strana zná podstatu agresivního působení. Například stínění prostorů.

4. Obrovské spotřeby energie k dosažení jakýchsi globálních výsledků – tento činitel možná nemusíme brát v úvahu v podmínkách direktivní ekonomiky.

V historkách o mikrovlnných zbraních je hodně mezer, prostě kvůli utajení podobných výzkumů. Doufám, že se časem vyjasní, jestli jsou popsané případy příklady reálného použití „zbraně budoucnosti“, nebo jde o stejné hlouposti jako zprávy o „gay bombě“, chemické nesmrtící zbrani, která byla kdysi vyvíjena v USA a měla vyvolávat u vojáků nekontrolovatelné homosexuální chování.

Mimochodem, o „gay bombě” to byla pravda.

