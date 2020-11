Arabové ohrozí ropný trh i dohodu OPEC+. Názor

Spojené arabské emiráty dosáhly v prozkoumaných surovinových zdrojích úrovně Ruska a pracují na ještě jednom ropném ložisku. Může je to povzbudit k odstoupení od dohody OPEC+ ohledně snížení těžby. Rozkol kartelu hrozí dalším poklesem cen černého zlata.

Plus jedno ropné ložisko

Ložisko prozkoumané nedávno v emirátu Abú Dhabí obsahuje, podle předběžného odhadu dvě miliardy barelů obyčejné ropy. Výše surovinových zdrojů SAE tak dosáhla 107 miliard barelů, stejně jako mělo Rusko na konci loňského roku.

V zemi bylo rovněž prozkoumáno naleziště netradiční ropy odhadnuté na 22 miliard barelů. Za netradiční jsou označovány zdroje ve složitých geologických podmínkách. Je to velmi vazká surovina, ropná břidlice. Její těžba je velmi náročná.

SAE dnes obsadily šesté místo na světě podle zásob surové ropy. Ze sedmi emirátů, jež tvoří tento stát, připadá lví podíl na Abú Dhabí, 92 miliardy barelů, Dubaj má čtyři miliardy, Šarja půldruhé miliardy.

Na nedávné poradě Nejvyšší rady pro ropu s korunním princem Muhamadem bin Zaid al Nahajánem bylo rozhodnuto zvýšit kapitálové investice do Abú Dhabí National Oil Co (ADNOC) na 121 miliardy dolarů na dobu pěti let. Největší státní energetická společnost hodlá „získat maximum z každého barelu vytěžené, zpracované a prodané ropy“.

Ministr energetiky Suhel al-Mazruzí napsal na Twitteru, že prozkoumání nových ložisek „přispívá k posílení pozic země jako velkého hráče na světovém ropném trhu“. Podle jeho slov plánuje ADNOC zvýšení výrobních kapacit ze 4 milionů barelů denně na 5 milionů do roku 2030.

Když v OPEC není shoda

„Emiráty se snaží zvýšit těžbu i přes nařízení OPEC. Výroba nesmí totiž překročit do konce roku 2,6 milionu barelů denně. Pravidla platí v rámci dohody zemí vyvážejících ropu,“ řekl Oleg Kalenov, docent katedry průmyslové ekonomiky Ruské ekonomické univerzity G.V. Plechanova.

Avšak vládě SAE tyto kvóty nevyhovují. Podle jejího názoru je to nespravedlivé. Libye zároveň zvýšila těžbu na 1,25 milionu barelů denně. A neplatí pro ni žádná omezení.

Na konci léta již porušily Emiráty své závazky ohledně snížení těžby. Ostatní účastníci byli tím nespokojeni, zvlášť Saúdská Arábie. Napětí mezi státy se vyhrotilo a 19. listopadu pohrozila SAE, že vůbec vystoupí z dohody ve formátu OPEC+. Prozkoumání nových ložisek může být k tomuto kroku podnětem, uvedl Kalenov.

1. prosince se má konat zasedání aliance. Je třeba přijmout rozhodnutí, buď zvýšit v novém roce těžbu o dva miliony barelů denně, jak se to plánovalo dříve, nebo udělat přestávku.

„Schůzka může mít vážné následky. Když Emiráty oznámí odstoupení, zaplaví jejich ropa trh. Bude porušena rovnováha mezi poptávkou a nabídkou, ceny půjdou dolů,“ varuje Arťom Dějev, vedoucí analytického oddělení AMarkets.

Příkladu SAE mohou také následovat další účastníci dohody. V případě zrušení dohody OPEC+ riskuje světový ropný trh návrat k březnové situaci. Tenkrát došlo k prudkému poklesu poptávky po surovině, zatímco vývozci zvýšili těžbu. V důsledku toho klesla cena ropy značky Brent poprvé od 12. května 2003 pod 25 dolarů za barel.

Opakování těchto jarních událostí není pro účastníky trhu výhodné. Proto hodlá Saúdská Arábie, Rusko a ostatní partneři vynaložit veškeré úsilí, aby nepřipustily odstoupení SAE. Přičemž budou tlačit nejvíc ne na Emiráty, ale na Libyi, která podkopává kázeň v alianci, a možná ji přinutí omezit výrobu.

S nadějí na Čínu

Zprávy o účinnosti vakcín proti covidu-19 vzbuzují optimismus. „Pomůže to urychlit obnovení ekonomické aktivity nejen v Asii, ale také v Evropě, USA, Jižní Americe. Tato očekávání přispívají k pomalému, ale jistému zvýšení cen ropy od 9. listopadu, kdy byla zveřejněna zpráva autora vakcíny Pfizer. Od toho dne zdražila Brent z 39,5 na 48 dolarů za barel,“ připomněl Petr Puškarev, hlavní ekonom informačně-analytického centra TeleTrade.

Dobré náladě však brání omezení v Evropě a více než polovině USA.

„Obchodníci si uvědomují, že ceny neklesnou pod 40 dolarů za barel. Nádrže jsou i nadále plné. V této situaci je reálné postupné zvyšování na 50 nebo dokonce 55 dolarů. Jenže bude to nejspíš trvat celé první čtvrtletí roku 2021,“ pokračoval expert.

Prozkoumání nových ložisek v SAE, dokonce ani tak velkých, podle jeho slov neovlivní ceny v nejbližší budoucnosti. Změnit se mohou pouze očekávání ohledně bilance poptávky a nabídky do roku 2050.

OPEC předpovídá pokles poptávky v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (EU, USA, Kanada, Austrálie, Jižní Korea, Japonsko, Nový Zéland, a další) z 41,4 milionu barelů denně v lednu 2020 na 29,3 milionu do roku 2045. Pokračující průmyslový růst zvýší spotřebu v Číně z dnešních 12,5 na 15,7 milionu barelů denně, v Indii zase ze 4,7 na 10,7 milionu.

Podle názoru analytiků dotázaných agenturou Bloomberg zvyšuje urychlení ve světovém ropném zpracovatelském odvětví poptávku po plastech a palivech v Číně a ostatní Asii, kde se ekonomika obnovuje rychleji. Například v provincii Če-ťiang byla spuštěna velká rafinerie ropy společnosti Rongsheng Petrochemical. Je to jeden ze čtyř nových čínských projektů o celkové kapacitě 1,2 milionu barelů denně, což je ekvivalentní zpracování ropy v celé Velké Británii.

Domácí poptávka v samotných státech kartelu se má navíc zvýšit během nejbližších 25 let z 8,4 na 11,3 milionu barelů.

Proto se globální pokles poptávky po ropě neočekává, nehledě na aktivní prosazování zelených technologií a obnovitelných zdrojů energie na Západě.

