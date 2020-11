Čo ukázalo grilovanie alebo Ako dopadol casting na generálneho prokurátora? Názor

Aj preto je jeho výber politikum par excellence a je sprevádzaný množstvom úskokov a zákulisných vyjednávaní, zároveň však aj silného politického nátlaku, či doslova vydierania.

Z tohto súdka je predovšetkýmhrozba, že ak bude zvolaný s podporou opozície, je to na pád vlády. Niečo podobné sme už v minulosti zažili. Premiérka Iveta Radičová sa podobne vyjadrila v súvislosti voľbou Dobroslava Trnku. Rozdiel je len v tom, že kým Ivete Radičovej sme to naozaj mohli veriť, pri váhe slova súčasného premiéra nemožno jeho vyhlásenie brať na väčšou váhu než nejaký obyčajný vydieračsky bonmot.

Poďme však k výberu kandidátov chronologicky. Zdá sa, že pri výbere bude platiť ono povestné biblické: poslední budú prvými a prví budú poslednými. Hviezda nominácii Jozef Čentéš, ktorého nominovala ombudsmanka, Slovenská komora exekútorov, Rada prokurátorov SR, ale aj viacero právnických fakúlt, je, zdá sa, mimo hry. Jeho prejav pred Ústavnoprávnym výborom NR SR bol nepresvedčivý. Jozef Čentéš nemá žiadne zásadnejšie kauzy, je to skôr človek z akademického prostredia, u ktorého sa zdá, že má minimálne predpoklady na čistenie Augiášovho chlieva, ktorý je vraj podľa koaličných poslancov na generálnej prokuratúre.

Podobným outsiderom ako Jozef Čentéš je aj prokurátor Rastislav Remeta. Pri vypočúvaní na ústavnoprávnom výbore ničím nezaujal a aj poslanci brali jeho grilovanie len ako povinnú jazdu. Dá sa teda povedať, že spomenutá dvojica je dnes už v zásade mimo hry.

Poďme tak teda k tým, ktorí v hre sú. Napriek svojej značnej kontroverznosti je to jediný neprokurátor, ktorý vďaka lex Lipšic mohol kandidovať - sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. Je verejným tajomstvom, že táto osoba bola premiérom Igorom Matovičom cez Súdnu radu SR silne pretláčaná na post predsedu Najvyššieho súdu. Ako vieme, vďaka koordinácii nominantov prezidentky a ministerky spravodlivosti v Súdnej rade SR nakoniec Juraj Kliment neprešiel, ale, naopak, podarilo sa im presadiť svojho nominanta Jána Šikutu.

Ukazuje sa však, že Juraj Klimet sa s touto porážkou nezmieril a v snahe za každú cenu sa dostať k teplému mestečku, ďalej konal často poriadne za hranou dobrého vkusu. Cez Richarda Sulíka si dohodol stretnutie s Igorom Matovičom, ktoré sa aj uskutočnilo a kde sa mu bol ponúknuť, čo rezultovalo do optického klamu, že je nominantom práve Igora Matoviča. Ukázalo sa, že také jednoduché to nie je. Klub OĽANO nakoniec nominoval hneď troch kandidátov a extrémne sebavedomie a mnoho kontroverzií z Klimentovho života spôsobujú, že dnes je sotva vnímaný ako top kandidát. Jeho grilovanie bolo zo všetkých kandidátov najdlhšie - vyše šesť hodín - a mnohí aj koaliční poslanci si na ňom dali záležať. Najväčšie výhrady mali poslanci SaS Alojz Baránik a Ondrej Dostál za kontroverzný rozsudok v kauze Cervanová. Ich postoj voči tejto osobe je jednoznačný. Za žiadnych okolností ho nepodporia, dokonca ani v prípade, že by sa na ňom zhodla koalícia ako celok.

Ďalším vážnym kandidátom na post generálneho prokurátora je najmladší a zrejme aj najaktivistickejší z pelotónu kandidátov Tomáš Honz. Ten sa „preslávil“ predovšetkým stíhaním poslancov Milana Mazureka a Mariana Kotlebu. V oboch prípadoch je možné vnímať tieto trestne stíhania problematicky, ale väčšina spoločnosti ich brala ako symptóm toho, že stíhanie nevhodných vyjadrení sa stáva realitou. Čo však bolo hrubo za čiarou a nenašlo pochopenie v takmer celej justičnej societe, bol pokus o trestné stíhanie predsedu Smeru Roberta Fica za to, že si dovolil pozastaviť sa nad trestným stíhaním Milana Mazureka. Toto už každý súdny človek musel brať ako zjavnú nadprácu. Bohužiaľ aj vďaka takýmto prešľapom je Tomáš Honz favoritom poslaneckého klubu ZA ĽUDÍ a osobne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ale aj klubu SaS. Prijateľný je aj pre prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Zdá sa, že sa nám tu črtá boj silnej dvojice, z ktorej však, paradoxne, môže profitovať niekto tretí. Paradoxne však kandidátmi na víťaza Juraj Kliment a Tomáš Honz sú hneď dvaja. Je to prokurátor Maroš Žilinka, za ktorým spojí poslanecký klub SME RODINA a ktorý by bol asi aj najprijateľnejší pre časť opozície (HLAS - SD), prípadne prokurátor Ján Šanta, ktorý ťažké a miestami až nedôstojne príkre grilovanie zvládal s najväčšou gráciou či dokonca humorom.

Obaja prokurátori majú za sebou aj celkom solídny profesijný príbeh. Maroš Žilinka má na konte viacero známych káuz, chvíľu dokonca pôsobil ako štátny tajomník u Daniela Lipšica na ministerstve vnútra. V jeho neprospech zase hovorí priateľstvo s kontroverzným podnikateľom Michalom Gučíkom, šéfom agentúry Roko a istý čas aj generálnym riaditeľom spravodajskej Televízie TA3, a iste mu nepridali ani špekulácie z Kočnerovej Threemy, v ktorých vraj Robert Kaliňák uvažoval nad ním ako nad jedným z kandidátov na post špeciálneho prokurátora. Maroš Žilinka síce poprel, že by vedel, že bol v hľadáčiku Roberta Kaliňáka, jasne mu však bolo dané najavo, že ak by sa dokázalo, že sa niekedy stretol s Robertom Kaliňákom a debatovali o tejto téme, definitívne by ho to diskreditovalo.

Čo sa týka prokurátora Jána Šantu, ten má za sebou zatiaľ na konte veľmi podrobne sledovanú či medializovanú kauzu zmenky - Marian Kočner a Pavol Rusko kontra Markíza -, ktorú na krajskom súde vyhral a je vysoký predpoklad, že ju dotiahne do úspešného konca aj na Najvyššom súde. Zároveň je to prokurátor, ktorý asi najlepšie komunikuje s médiami a práve vďaka týmto kauzám sa stal mediálnou celebritou. Ako o najpresvedčivejšom kandidátovi na generálneho prokurátora sa o ňom za prezidentskú kanceláriu vyslovil aj poradca prezidentky Marián Leško.

Po takmer týždňovej procedúre grilovania sa zdá, že je vysoko pravdepodobné, že generálny prokurátor nakoniec vzíde zo štvorice Juraj Klimet, Tomáš Honz, Maroš Žilinka, alebo Ján Šanta, pričom nateraz sa ukazuje, že favoritmi sú práve Maroš Žilinka a Ján Šanta.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.