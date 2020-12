Byznys ještě poděkuje Nejedlému za jeho „sisyfovskou práci“. Názor

Podle výsledků prvního čtvrtletí tohoto „covidového“ roku obchodní obrat mezi oběma zeměmi prudce poklesl, což samozřejmě není překvapující.

Překvapivé je to, že před pandemií vzájemné obchodování mezi Ruskou federací a Českou republikou usilovně, navzdory všemožným sankcím, zvyšovalo tempo. V roce 2018 se obrat zvýšil o 60 % ve srovnání s rokem 2015 a dosáhl téměř 9 miliard USD.

Oživení vzájemného obchodu pokračovalo i v roce 2019. Kromě toho bylo Rusko v rámci české exportní strategie přijaté na období 2012–2020 uvedeno jako jeden z prioritních partnerů pro užší spolupráci a posílení hospodářských vztahů. Pandemie samozřejmě zamíchala všechny karty, ale očividně nezničila naděje českého byznysu na ruský trh.

Nejedlý měl v Rusku jednat i o obchodní spolupráci, kterou oslabil koronavirus.

„I z tohoto důvodu má ČR zájem na tom, aby se uskutečnilo co nejdříve zasedání Česko-ruské mezivládní komise pro obchodní, hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci, která měla jednat už letos,“ uvádí zápis.

Skutečně mají české společnosti zájem na brzkém zasedání Mezivládní komise pro spolupráci s Ruskem? Na otázku Sputniku odpovídá předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust:

Pokud jde o konkrétní záležitost, to znamená zasedání Česko-ruské mezivládní komise, tak jednoznačně ten zájem ze strany českých firem existuje, a je velký. Já nejsem oprávněn zveřejňovat informace o akcích a aktivitách firem. Mohu vám pouze potvrdit, že to jsou desítky firem, mezi nimiž jsou firmy poměrně velké, významné subjekty a působící v řadě oblastí, včetně energetiky, strojírenství apod. Ale mezivládní komise se těžko může zabývat konkrétním projektem, může pouze vyjádřit společný zájem na realizaci některých projektů. Ale taková podpora, vyjádřená na státní úrovni, je, věřte mi, velmi, velmi důležitým faktorem pro podnikání.

Jak vaše obchodní komora pomáhá podnikatelům obou zemí v tomto neuvěřitelném období pandemie?

Vzhledem k tomu, že podnikatelské mise organizovat nejde, tak jsme přešli do módu internetového styku. Za poslední období jsme podle mého názoru zorganizovali asi pět seminářů přes Zoom, včetně dvoustranných jednání českých a ruských firem s řadou regionů, ať už to byl Jekatěrinburg, Čeljabinsk, Chabarovsk nebo Karélie. A připravujeme další. V současné době připravujeme seminář tohoto typu, jednání s vedením Kaliningradu. Takže to je jediná forma, jak se snažíme společnostem pomáhat, aby navazovaly kontakty a aby spolu mohly komunikovat.

Jestli se nemýlím, tak v listopadu proběhlo online jednání mezi českými firmami a ruskými partnery na Dálném východě. Informuje o tom web Obchodní a průmyslové komory Dálného východu. Mohl byste uvést alespoň několik projektů, které byly předmětem diskuze?

Tam jednaly konkrétní firmy. Celý ten seminář se odehrává tak, že ho zahajujeme z jedné i druhé strany většinou na úrovni vedoucích představitelů obou komor, ale také vedení daného regionu, ať už to byl ministr nebo vicegubernátor. V některých případech to na naší straně byl i zástupce ministerstva průmyslu a obchodu a já. Ale pak se přechází do dvoustranných jednání, kdy ty firmy jednají zcela samostatně po oddělených kanálech. To znamená, že je to opravdu pouze jejich záležitost. Pokud jde konkrétně o tu záležitost v Chabarovsku, tak můžu říct jenom tolik, že tam jednaly a měly zájem firmy, které působí v oblasti těžkého strojírenství, v oblasti energetiky a dopravy. To jsou ty nejzákladnější projekty. Oslovujeme nové subjekty, s nimiž jsme nepracovali, s Chabarovskem jsme nikdy nebyli v kontaktu. Víte dobře, že naše komora před pár lety dělala podnikatelskou misi do Vladivostoku, a to byla jediná taková cesta na Dálný východ. Takže teď, když se objevila možnost prostřednictvím českého generálního konzulátu v Jekatěrinburgu zorganizovat tohle B2B mezi firmami z České republiky a z Chabarovské oblasti, tak jsme to prostě realizovali.

Chabarovsk je hodně daleko, pojedou tam české firmy?

Tady nejde o to, jestli tam pojedou. Když tam budou mít zajímavý a perspektivní projekt, tak tam samozřejmě pojedou.

Až skončí pandemie…

To samozřejmě. Ty projekty jsou záležitostí několika let. To se musí všechno nejdříve předjednat. Pak se teprve může jít dál.

Pane Masopuste, jak podle vás pandemie ovlivnila strukturu obchodu mezi Ruskem a Českou republikou?

Projekty, které byly rozpracovány a které byly zahájeny před pandemií, tak z velké části pokračují. Jediná komplikace je v tomto případě nemožnost nebo složitost vjezdu osob, ale i to se řeší ve spolupráci z české i ruské strany. A samozřejmě je tu složitost v dopravě. Když se odesílají nějaké komponenty nebo materiály. Takže na tom se to projevilo. Ale to je spíš otázka zdržení některých projektů.

Ptám se na strukturu, ropa, plyn, pšenice, rostlinný olej. Něco podobného mám na mysli.

Z České republiky se na slušné úrovni exportu opravdu drží zemědělské komodity, řekněme zpracovaná zemědělská produkce.

O kolik klesla obchodní výměna v tomto roce?

O 25 %. První pololetí bylo někde na této úrovni, ale jak to vypadá teď, vám nemůžu říct. Nemám zprávy.

Vrátím se k cestě pana Nejedlého do Moskvy. Hodně se o ní mluví a spekuluje. Při pohledu z Ruska má člověk dojem, že nikoho v Česku nezajímá to hlavní – možnost obnovit dialog, spolupráci mezi našimi zeměmi, co by si prezident Zeman přál. Jak hodnotíte samotnou tuto cestu a jednání, které by mimo jiné mohlo dát podnět k obchodní spolupráci mezi Ruskem a Českou republikou?

Já se k cestě pana poradce Nejedlého nemůžu a nechci vyjadřovat, v České republice je to vnímáno jako politikum, stalo se to předmětem velkého souboje mezi různými politickými subjekty. A k obsahu a výsledkům jednání se nemůžu vyjadřovat vůbec, protože o nich nikdo, opakuji nikdo, nic neví.

Chtěla bych pouze upřesnit to, co se týká obchodní výměny. Máte naději, že po pandemii a mimo jiné díky úsilí poradce prezidenta Zemana Martina Nejedlého bude obchodní obrat mezi Ruskem a Českou republikou znovu nabírat růstový trend?

V České republice má řada firem obrovské problémy, ať už odbytové či personální. Tím pádem se jejich výroba omezuje a v řadě případů dochází i k velmi nepříjemným situacím, kdy firmy zavírají a končí svoji aktivitu. Takže říct, že se to vrátí na tu původní úroveň, se opravdu nedá. Ale že ten zájem o spolupráci s Ruskem a snaha bude, to je nezpochybnitelné. Doufejme, že úsilí každého, kdo přijal takovou práci, tomu pomůže. Ale na jakou úroveň se to dostane, to teď nikdo nedokáže říct.

