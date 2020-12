Česká vlajka je zastaralá, potřebuje jiné barvy. Designér ťal do živého a lepšolidé zajásali. Názor

Ono to bude asi dobou, ve které žijeme. Vlastenectví se nenosí. Láska k vlasti budí u lepšolidí posměch. A vlajka jako symbol hrdosti na naší zemi a její historii je pro liberály jako červený lajntuch pro býka – vyvolává u nich zuřivost.

Vezměme si takového úspěšného průmyslového designéra Petra Novagua. Je považován za předního českého tvůrce designu. Proslavil se kartáčkem na zuby. To je vám, páni, věc. A teď si vzal na paškál naši vlajku. Své hodnocení ji dal v rozhovoru pro časopis pro finanční elitu Forbes.

"Tak česká vlajka taky není sexy, že jo...

No ta by strašně chtěla redesign.

Jak by se dala proměnit a je to vůbec možné?

Podle mě má řadu chyb. Je udělaná narychlo, moc se v rozích potkávají hrany a tři linie. To nejde vyhrát. Je třeba s tím mírně hnout, posunout to, udělat takový malý pětiúhelník. A pak ty barvy chtějí posunout do jiného, svěžejšího odstínu, v současné podobě je vlajka trochu nudná a prázdná. Prostě old school..."

To je přímá citace z rozhovoru pro magazín boháčů. To jen abychom nebyli obviněni z fake news, nebo že připisujeme Novaguovi něco, co neřekl. Řekl to. Podle designéra je vlajka „trochu nudná a prázdná“.

Jenže se to má úplně jinak. Vlajka je symbol, který naplňujeme svým vztahem k němu. A pan designér zkrátka a dobře má k vlajce naší republiky vztah komerční. Z malého pětiúhelníku s líbivými barvami by asi posléze udělal velký kosočtverec.

Tento odmítavý vztah k vlasti nebo symbolům naší republiky vidíme dnes a denně. Co za tím stojí? O redesignu naší vlajky Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.

„Myslím si, že s naší státní vlajkou je všechno v pořádku. To, když se jeden novodobý designér snaží upoutat pozornost tím, že navrhuje vlajku změnit, na to naštěstí nemůže mít vliv. Kdo by nechtěl reklamu zdarma. Za pokus nic nedá. A skutečně to, jak je vidět, funguje, dosud jsem o tom člověku nic neslyšela, nyní se o něm bude psát a popularita v takových oborech vytváří značku a značka jsou peníze. Jak prosté, tak proč se na vlajce nepřiživit. Já to vnímám jako naprostou neúctu, ale zároveň si myslím, že každý musí mít právo vyjádřit svůj názor," říká politička.

Česká vlajka prý není sexy, je prázdná a nudná. A je to vůbec důležité? Vždyť s vlajkou na nášivce nebo v srdci umírali naši předci. Na to, jestli je naše vlajka sexy, nemysleli.

„Nejsem si jistá, čím se liší vlajka ‚nudná´ od té ‚sexy´. Podle mě je sexy vlajka taková, kterou jsme kreslili ve školách v dětství, kterou měl táta nalepenou na nárazníku auta, když jsme jezdili na dovolenou, byla s námi, když jsme prožívali sametovou revoluci nebo Nagano a podobně to měli naši rodiče a prarodiče. Vlajka je tradice a tradice je sexy právě tím, že je tradiční. To mi nikdo nevymluví," míní paní Marková.

Nejsou obdobná slova trendem, který má kořeny v unijní politice roztavit národní státy v EU?

„Souhlasím s tím, že EU prosazuje některé hodnoty, které nejsou kompatibilní s hodnotami národních států a dostávají se s nimi do stále většího konfliktu. Podle mne je to ale způsobeno tím, že myšlenku evropské integrace unesla skupina fanatických sociálních inženýrů, kteří nás přesvědčují, že Evropská unie nezbytně znamená povinné přijímání všech aspektů neomarxistických trendů, jako je nekonečná regulace ekonomiky, neomezená imigrace nebo fanatický a iracionální enviromentalismus a genderismus. Samozřejmě, že potom je samostatný a sebevědomý stát pro takové ideologie problém," říká politička.

Co pro vás znamená vlajka České republiky?

„Vlajka České republiky, specificky uspořádaná červenomodrobílá trikolora, je jedním ze státních symbolů, který naše občany spojuje napříč generacemi a názory, bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání, majetek nebo politickou příslušnost, od našich předků po naše potomky. Kromě zmíněného ukotvení v prostoru i času, ve mě naše národní barvy vždycky vyvolávají pocit svátečnosti nebo výjimečnosti okamžiku. A tak by to mělo i zůstat. A to stejné je, když budu zpívat naši národní hymnu. Naši předci za náš národ umírali. Za jeho tradice a symboly. Na to bychom neměli nikdy zapomenout," říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

