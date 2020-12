Maříková promluvila o (ne)povinném očkování: Lidé mají oprávněné obavy, že tu vzniknou občané dvou kategorií. Názor

Očkovat či neočkovat, to je oč tu běží. Dokáže vláda tuto zapeklitou otázku vyřešit? Poslankyně SPD Karla Maříková se obává, že ano. Sputniku poskytla exkluzivní rozhovor poté, co její návrh, který by zaručoval ryzí dobrovolnost vakcinace proti koronaviru, neprošel.