Voľba generálneho prokurátora ukázala zásadné mocenské posuny v koalícii

Ak by Národná kriminálna agentúra (NAKA) minulý týždeň nezatkla partnera Penty Jaroslava Haščáka, niet pochýb, že voľba generálneho prokurátora by bola top udalosťou týždňa. V kontexte skutočností, že nový generálny prokurátor je zvolený na sedem rokov, je to však reálne ešte dôležitejšia udalosť.